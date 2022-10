Dennis Retzlaffs erster Eindruck: „Hitze, Hitze, Hitze“

Von: Jörg Moll

Teilen

Ironman-Starter Dennis Retzlaff erwartet am Samstag das typische Hawaii-Programm: grandiose Vulkan-Kulisse, wolkenloser Himmel, hohe Temperaturen und heiße Winde. © p

Der härteste Tag des Jahres, vielleicht sogar des Lebens, steht für Dennis Retzlaff am Samstag an: beim legendären Ironman-Triathlon auf Hawaii.

Dreieich – Das Kribbeln nimmt stündlich zu, die Vorfreude auf den härtesten Tag des Jahres ist riesengroß. Auch bei Dennis Retzlaff, dem Wahl-Sprendlinger, der erstmals am legendärsten aller Triathlon-Wettkämpfe, dem Ironman auf Hawaii, teilnimmt. Am Samstag geht der 42-Jährige ins Wasser, um 3,8 Kilometer zu schwimmen, ehe die noch härteren Disziplinen an Land anstehen: 180 Kilometer auf dem Rad und final ein Marathonlauf über 41,195 Kilometer.

Der Angestellte bei einer Autovermietung ist seit rund einer Woche auf Hawaii. Nach einer 27-stündigen Anreise nach Kailua-Kona hat er auch den ersten Schrecken schnell verarbeitet: Zwar ist sein im Koffer verstautes Rennfahrrad auf dem Band am Flughafen, nicht aber sein restliches Gepäck. Das kommt erst mit einer weiteren Maschine an, berichtet er. Noch am späten Abend baut der Sprendlinger, der von seiner Frau Sabrina begleitet wird, sein Rad zusammen. „Ich konnte es kaum erwarten, loszulegen“, gesteht er und schwingt sich am nächsten Morgen erstmals auf den Sattel, um auf dem berühmten Queen Ka’Ahumanu-Highway zu fahren. Seinen ersten Eindruck beschreibt er mit drei Worten: „Hitze, Hitze, Hitze.“ Der Asphalt habe förmlich gekocht und die Haut gebrannt. Alles aber wird überstrahlt von der Vorfreude aufs Rennen am Samstag. „Es ist unglaublich und unvorstellbar, dass ich an der Weltmeisterschaft teilnehme“, sagt er.

In den Tagen vor dem Wettbewerb steht die Insel unter dem Eindruck des Ironman. Überall trainieren Teilnehmer: auf dem Rad, laufend oder eben auch schwimmend. „Alle tragen mit Stolz ihre Finisher-Shirts von Ironman-Wettkämpfen, bei denen sie ihren Hawaii-Slot bekommen haben“, erzählt Retzlaff. Viele schafften das vor der Corona-Pandemie. Zur Tradition auf Hawaii zählt auch, dass die Teilnehmer bei einem Jedermann-Rennen über fünf Kilometer starten – bis dato stets in kurioser bis origineller Verkleidung. Das zumindest hatte Retzlaff gedacht und sich in ein Spiderman-Kostüm gezwängt. „Leider war ich dieses Mal der einzige“, konstatiert er verblüfft: „Aber ich bin mir ja für nichts zu schade und sogar die Polizei wollte Fotos mit mir machen.“

Retzlaffs größte Sorge für den heutigen Tag: die Laufstrecke mit ihren Höhenmetern bei großer Hitze zu absolvieren. „Die Strecke hat 100 Prozent Sonne. Sollte es nicht bewölkt sein, wird es keinen Schatten geben“, sagt er voller Ehrfurcht nach den ersten Laufeinheiten: „Man merkt wirklich, dass es der härteste Triathlon der Welt ist.“ Am Samstag will Retzlaff den Bedingungen trotzen – und seinen persönlichen Traum leben. jm