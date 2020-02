Baskets wollen Topteams im Norden aus dem Weg gehen

Am 3. Oktober 2019 standen sich die Rhein-Main Baskets und Würzburg gegenüber, eröffneten die Saison in der 2. Basketball-Bundesliga. (Symbolbild)

Am 3. Oktober 2019 standen sich die Rhein-Main Baskets und Würzburg gegenüber, eröffneten die Saison in der 2. Basketball-Bundesliga. Damals war es ein höchst ungleiches Duell, das die Gäste mit 74:42 gewannen.

Langen – Knapp fünf Monate später sieht man sich wieder – am Sonntag (15. 30 Uhr) im TGW-Sportzentrum.

Die Ausgangslage hat sich auf den ersten Blick nicht groß verändert, Würzburg thront mit 28 Punkten an der Tabellenspitze, hat erst drei Partien verloren. Die Baskets gehen als Außenseiter ins Spiel, haben aber eine beachtliche Wandlung genommen. Daher zeigt sich Trainer Thorsten Schulz zuversichtlich: „Es wird definitiv ein anderes Spiel als in der Hinrunde, wir werden das Spiel offen halten und dann sehen, was möglich ist.“

Sein Optimismus rührt auch von der jüngsten Serie: Seit vier Spielen sind die Baskets ungeschlagen, stehen mit 16 Punkten bereits drei Spieltage vor Rundenende als Play-off-Teilnehmer fest. Doch Schulz hat bereits das nächste Ziel vor Augen: den sechsten Tabellenplatz zu verteidigen. „Damit würden wir in der ersten Runde den beiden Top-Teams aus dem Norden aus dem Weg gehen.“ Seit dieser Saison treffen die jeweils besten acht Mannschaften der Staffeln im Quervergleich aufeinander. Derzeit führen die Bergischen Löwen und Braunschweig den Norden an, Gegner der Baskets wären die drittplatzierten Neuss Tigers.

Größter Konkurrent um Rang sechs ist für die Baskets die SG Weiterstadt, die nur einen Zähler weniger aufweist, aber auch schon eine Partie mehr bestritten hat. Ein Coup beim Tabellenführer wäre also die halbe Miete. „Würzburg spielt wie wir eher klein und schnell. Sie sind dort mit Paige Bradley, Raziyah Farrington und der erfahrenen Alex Daub gut besetzt. Wir haben gegen sie am Brett unsere Vorteile und müssen das nutzen“, meint Schulz. Verzichten muss er allerdings auf die einzige echte Centerin in der Mannschaft. Paula Süssmann ist am Sonntag für die Baskets-U18 im Einsatz, die in München um den Einzug ins Viertelfinale kämpft.

