Rhein-Main Baskets machen das Dutzend voll

Von: Jörn Polzin

Monika Wotzlaw (links) kam auf starke 16 Punkte © -

Den Zweitliga-Basketballerinnen der Rhein-Main-Baskets gelingt gegen Ludwigsburg der zwölfte Sieg in Serie. Man habe die Topspielerin des Gegners „gut aus dem Spiel genommen“, freut sich Trainer Saymon Engler.

Hofheim – Ob im heimischen Langen, in fremden Hallen oder nun der Ausweichhalle in Hofheim: Die Rhein-Main Baskets sind einfach nicht zu bezwingen. Mit dem 72:65 (40:39)-Erfolg gegen BSG Basket Ludwigsburg feierte die Mannschaft von Trainer Saymon Engler den zwölften Sieg in Serie und machte das Dutzend voll. In der Südstaffel der 2. Basketball-Bundesliga bleiben die Baskets somit Zweiter vor den punktgleichen Bambergerinnen, bei denen sie am kommenden Samstag (14.30 Uhr) antreten.

„Wir wussten, dass Ludwigsburg schlagbar, aber gefährlich ist mit dem ausgeglichenen Kader und einer Shantrell Moss, die ihr Team auf ein anderes Level heben kann“, sagte Svenja Greunke. „Die Tabelle ist so eng zusammen, da wollten wir uns mit Blick auf die Play-offs keinen Ausrutscher erlauben und die Serie weiter ausbauen.“

Das gelang mit einem hart erkämpften Arbeitssieg, bei dem die Baskets stets vorne lagen, aber auch die eine oder andere Schwächephase zu meistern hatten. Und mit einer Svenja Greunke, die mit 18 Punkten und zwölf Rebounds erneut die auffälligste Spielerin war. Der Start gehörte den Gastgeberinnen, die sich auf 5:0 absetzen. Moss verkürzte per Dreier zum 16:19 (10.), blieb ansonsten aber blass. „Wir haben sie gut aus dem Spiel genommen, waren meist auch am Drücker, hatten dafür mit Noreen Stöckle größere Probleme. Da hat in der Verteidigung hin und wieder die Konsequenz gefehlt, obwohl klar war, welche Gegenspielerin welche Stärken hat“, monierte Baskets-Trainer Engler. Er lobte zugleich aber den Kampfgeist seiner Truppe.

Stöckle brachte es auf 26 Punkte, verwandelte dabei 14 ihrer 15 Freiwürfe. „Solange nur eine Spielerin so punktet, ist das noch verkraftbar“, meinte Engler, der sich so nie sicher sein konnte. Weder beim 59:51 noch beim 65:58. Die Gäste verkürzten auf 64:66 (37.), ehe die starke Monika Wotzlaw und vier Freiwürfe von Mailien Rolf für die Entscheidung sorgten.

Baskets: Greunke (18), Wotzlaw (16), Seegräber (13), Rolf (8), Crnjac (6), Groth (4), Ahmed (3), Mihaleszko (2), Weber (2), Kleinert, Torney jp