Protest erfolglos, aber Schulz hält an Kritik fest

Der Trainer der Rhein-Main Baskets versteht die Welt nicht mehr. Sein Protest gegen den Ausgang der Partie beim ASC Mainz ist nicht erhört worden.

Langen – Thorsten Schulz hat sich die Szenen angesehen, immer und immer wieder. Doch auch drei Tage nach dem 81:84 der Rhein-Main Baskets im Zweitliga-Spiel beim ASC Mainz kann der Basketball-Trainer nur den Kopf schütteln.

Adressaten seines Unmuts sind die Schiedsrichter, die seiner Meinung nach das Spiel entschieden hätten. „Sie haben grobe Fehler gemacht, das ist deutlich auf dem Video zu sehen“, sagt der Trainer, dessen Protest nach der Partie keinen Erfolg brachte. „Wir hätten das schon während des Spiels machen müssen,“, räumt er ein.

Neben einem für ihn nicht nachvollziehbaren unsportlichen Foul sei einmal die „falsche“ Mainzer Spielerin an die Freiwurflinie geschickt worden. „Man sieht genau, dass die Spielerinnen erst richtig standen, aber es dann geändert wurde“, meint Schulz. In einer anderen Situation sei der Ballbesitz fälschlicherweise an den Gegner gegangen. Was Schulz am meisten aufregt: „Ich habe mich bei den Unparteiischen erkundet, aber wurde nur ignoriert.“ Seine Erkenntnis: „Jetzt habe ich was gelernt, aber ich hoffe, dass sich das nicht wiederholen wird.“

