„Richte mein Leben nach dem Sport aus“

Von: Christian Düncher

Teilen

Eingerahmt: Sascha Leis (Mitte) nach der Verleihung der Sportplakette mit OFC-Ehrenrepräsentantin Barbara Klein und dem Sportkreisvorsitzenden Jörg Wagner. © p

Sascha Leis, seit 27 Jahren Trainer und Abteilungsleiter der „Shadow Cheer Allstars“ von Kickers Offenbach, spricht im Interview über eine Wette und eine besondere Ehrung

Offenbach – Im Oktober die silberne Sportehrennadel der Stadt Offenbach, im November nun die Sportplakette des Landes Hessen: Sascha Leis (45), Trainer und Vorsitzender der vor 27 Jahren von ihm selbst gegründeten Cheerleading-Abteilung der Offenbacher Kickers, wurde zuletzt mehrfach für sein ehrenamtliches Engagement im Sport ausgezeichnet. Im Interview spricht der Verwaltungsfachangestellte über eine Wette, mit der alles begann, einen überraschenden Premieren-Sieg und die anstehende Teilnahme an der WM in Florida.

Haben Sie schon einen Platz für die Plakette, die ja eher ein Aufsteller ist, gefunden?

Ja, natürlich. Sie hat bei mir zu Hause in Tempelsee einen Ehrenplatz im Regal. Ich gucke jeden Tag drauf.

Es ist die höchste sportliche Auszeichnung des Landes Hessen. Inwiefern macht Sie das stolz?

Das hat für mich schon einen besonderen Stellenwert, weil diesmal ich als Person ausgezeichnet, also meine Arbeit gewürdigt wurde. Ich habe es stets gut geschafft, mich im Hintergrund zu halten, gebe aber zu: Es ist schon cool, dass nun mal jemand hinter die Kulissen geschaut hat.

Wissen Sie, wer Sie für die Auszeichnung vorgeschlagen hat?

Ich kann es mir vorstellen: Barbara Klein (OFC-Ehrenrepräsentantin, Anm. d. Red.). Wir hatten über sie Kontakt zum Innenministerium, um Zuschüssen für die Teilnahme an der WM im April in Florida zu beantragen. Sie kennt Innenminister Peter Beuth. Der wollte eine Auflistung unserer Erfolge. Das hat ihn wohl beeindruckt.

Sie haben die „Shadow Cheer Allstars“ 1995 gegründet – als Teenager. Wie kommt man in diesem Alter auf so eine Idee?

Das war ganz lustig. Damals wurde im Stadion Bieberer Berg Football gespielt – von den Frankfurt Knights. Wir bekamen von der Schule Freikarten. Unsere Mädchen fanden die Cheerleading-Vorführung interessant. Und ich habe etwas großmäulig gesagt: Ich bekomme das besser hin. Ich habe mit einem Freund um 100 Mark gewettet. Jetzt hänge ich da immer noch drin. Aber die 100 Mark habe ich gewonnen (lacht).

Wie ging es dann weiter?

Weil wir alle Kickers-Nasen waren, haben wir beim OFC angefragt, ob wir eine Abteilung werden können. Die haben gesagt, wir sollen einfach machen. Zufällig wurden wir dann von Basketballern gebucht. Deren Amis haben uns Kontakte in die USA vermittelt. So haben wir uns weitergebildet. Die ersten Titelkämpfe waren Landesmeisterschaften in Obertshausen. Die haben wir direkt gewonnen, ohne zu wissen, wie.

Wie würden Sie die Entwicklung seitdem beschreiben?

Vom Underdog zur erfolgreichsten Abteilung. Gemessen an den Mitgliedern sind wir mit 60 bis 65 definitiv die kleinste. Wir haben zwei Kindergruppen und die Älteren. Eigentlich haben wir immer unser eigenes Ding gemacht und sind nie aufgefallen. Inzwischen nimmt man uns jedoch immer mehr wahr.

Die „Shadow Cheer Allstars“ haben neben zahlreichen nationalen auch internationale Erfolge verbucht, waren unter anderem Europameister, Europacup-Sieger und Weltcup-Sieger. Welche Ziele verfolgen Sie noch?

Erst mal steht im April die WM in Florida an. Zur Vorbereitung lassen wir dieses Wochenende extra aus den USA einen Choreografen einfliegen. Die sind einfach besser. Am Montag fliegt er wieder zurück.

Wie finanziert die Abteilung das?

Aus eigener Tasche. Wir führen ein ganz normales Vereinsleben. Der Sport ist unser Hobby, er soll Spaß machen und möglichst wenig kosten. Daher machen wir viel selbst, bedrucken zum Beispiel viele Klamotten in Eigenregie.

Gibt es Zuschüsse?

Von der Stadt, über der der Pleitegeier kreist, erhalten wir nicht viel. Weil der Cheerleading und Cheerdance Verband Deutschland noch nicht so lange Mitglied im DOSB ist, kam auch vom Land lange nicht viel. Einen Sponsor hatten wir noch nie. Aktuell suchen wir eine geeignete Halle, damit wir den 40 000 Euro teuren Turnboden, den wir uns selbst zugelegt haben, nicht mindestens dreimal pro Woche auf- und abbauen müssen. Darunter leidet er nämlich und uns kostet es Zeit, die vom Training abgeht.

Haben Sie angesichts dieser Widrigkeiten nach 27 Jahren nicht mal ans Aufhören gedacht?

Nein, nie. Ich liebe das ja, ich lebe den Sport, richte meine Leben danach aus. Egal ob Urlaub oder Geburtstag: Ich bin immer in der Halle.

Was macht für Sie die Faszination daran aus?

Das Abwechslungsreiche und das Entertainment. Ich mag Dinge, die einen mitreißen. Wenn man die Leute selbst mitreißen kann, ist es noch besser.

Das Gespräch führte Christian Düncher

„Shadow Cheer Allstars“ in Aktion: Die OFC-Cheerleader feierten zahlreiche nationale und internationale Erfolge. © Klemenz