Riesenehre und Riesenprivileg

Von: Patrick Leonhardt

Teilen

Lucas Eisenhuth, noch im Trikot der HSG Bieberau-Modau, im Angriff gegen seinen zukünftigen Verein HSG Rodgau Nieder-Roden. Aktuell spielt der Linksaußen noch für den Sydney University HC. © Pfliegensdörfer

Lucas Eisenhuth ist kurz in der Welt des ganz großen Handballs eingetaucht: Mit einem australischen Team hat der künftige Drittligaakteur der HSG Rodgau Nieder-Roden an der Klub-WM teilgenommen.

Dammam/Rodgau – Da staunten die Handball-Weltstars der Deutschen Meisters SC Magdeburg nicht schlecht, als ihnen beim 41:23-Auftaktsieg gegen den australischen Außenseiter Sydney University HC beim IHF Super Globe 2022, der Klub-WM im saudi-arabischen Dammam, ein Deutscher von links außen den Ball ins Tor pfefferte: Lucas Eisenhuth (25), gebürtiger Hanauer und ab Januar 2023 Drittliga-Spieler der HSG Rodgau Nieder-Roden, ist seit Juni für die Jungs des fünften Kontinents am Ball.

Im Rahmen seines Studiums der Wirtschaftswissenschaften (in Frankfurt) „war mir klar, dass ich ein Semester im Ausland im englischsprachigen Raum verbringen wollte. Denn Englisch wird in meinem späteren Berufsleben sehr wichtig sein“, sagt Eisenhuth. Das Handballspielen wollte der Linksaußen, der nach seiner Zeit beim Oberligisten Rot-Weiß Babenhausen 2019 zur HSG Bieberau-Modau in die 3. Liga wechselte, aber nicht ganz vernachlässigen. „Und daher habe ich mich frühzeitig mit Sydney beschäftigt“, erzählt er. Marius Liebald, ehemaliger Rückraumspieler des TV Großwallstadt, der ebenfalls in Sydney studierte, stellte den Kontakt her und dann ging alles sehr schnell. „Sydney ist eine geile Stadt, die Uni ist sehr gut und ich konnte weiterhin Handball spielen. Das war eine echte Win-Win-Situation“, schwärmt Eisenhuth. Obwohl das Semester erst im August startete, brach der Hanauer bereits im Juni Richtung „Down Under“ auf, um mit seiner Uni an der Ozeanien-Meisterschaft, dem Qualifikationsturnier für die Klub-WM, teilzunehmen.

„Unser Anspruch war, diese Meisterschaft zu gewinnen“, betont Eisenhuth. Was den Uni-Handballern auch gelang – „auch wenn es im Finale schwer war“. Seit Jahren dominiert der Sydney University HC die Titelkämpfe, qualifizierte sich bereits zehnmal für die Klub-Weltmeisterschaft. Aber die Konkurrenz ist im Kommen. „Der Handball wächst in Australien“, berichtet Lucas Eisenhuth. 2032 bei den Olympischen Spielen in Brisbane wollen die Australier auch hier eine zumindest passable Rolle spielen. Ab Januar 2023 wird daher auch der gebürtige Heidelberger Christoph Scholl, ehemaliger Drittliga-Spieler der SG Nußloch und aktuell Trainer Eisenhuths beim Sydney University HC, den Handball in Australien weiterentwickeln und etablieren. „Alleine die großen Distanzen sind aber schon eine echte Herausforderung“, weiß Lucas Eisenhuth.

Der Handballsport spielt auf dem fünften Kontinent noch keine große Rolle, es gibt nicht einmal ein Ligensystem. Die Mannschaft des Sydney University HC setzt sich vor allem aus Studenten sowie Europäern oder Südamerikanern, die in Australien leben, zusammen. „Mittlerweile sind aber auch einige Australier dabei“, berichtet Eisenhuth, „der Handball wächst, ist aber noch sehr stark europäisch geprägt.“

Aktuell ist Eisenhuth seit über einer Woche mit dem Sydney University HC in Saudi-Arabien bei der Klub-WM. „Der Zeit-Unterschied zu Australien beträgt acht Stunden“, erzählt Eisenhuth von einem echten Jetlag. Fünf Tage lang trainierte die australische Mannschaft bereits vor Ort, ehe am Dienstag das erste Pflichtspiel gegen Magdeburg anstand. „Wir wohnen mit den Magdeburgern und Barcelona im selben Hotel. Da trifft man dann Spieler wie Omar Magnusson in der Lobby, das ist irgendwie surreal. Auf dem Parkett im Spiel realisiert man das zunächst gar nicht so, wer da auf der anderen Seite spielt. Aber ist schon Wahnsinn, was die Jungs auf dem Kasten haben“, zeigt sich Eisenhuth beeindruckt. Mit 21:35 gegen Gastgeber HK Khaleej verlor Sydney inzwischen auch seine zweite Partie.

Der 25-Jährige bezeichnet es als „Riesenehre und Riesenprivileg“, für Australien bei diesen Titelkämpfen dabei zu sein. In Deutschland mag es keine große Rolle spielen, wenn der SC Magdeburg tausende von Kilometern von der Heimat entfernt gegen „Amateurmannschaften“ gewinnt. In Australien aber hat die Klub-WM „eine Signalwirkung. Die Strahlkraft auf den Kontinent ist riesig. Die WM hilft, den Sport in Australien zu etablieren“, berichtet Eisenhuth.

Nun besteht Australien aber nicht nur aus Handball und Studium. „Die Klassiker in Sydney hat man in einer Woche abgehakt“, schmunzelt Eisenhuth. Opera House, Harbour Bridge, Bondi Beach. Zudem war er dreieinhalb Wochen an der Gold Coast unterwegs. „In Australien gibt es viel zu sehen, das Land ist sehr lebenswert“, sagt er. Auch wenn Eisenhuth noch zwei Monate in „Down Under“ verweilt, ist er bereits an dem Punkt angekommen, „an dem ich denke: Schade, wie schnell die Zeit vergeht.“ Aber die Entfernung zeigt ihm auch auf, was er in der Heimat hat: Familie und Freunde. „Eine Zeit lang ist Australien wahnsinnig toll. Aber nicht das ganze Leben“, sagt er. Dennoch kann sich Lucas Eisenhuth vorstellen, in einigen Jahren zurückzukommen, um „zwei, drei Jahre hier zu arbeiten.“

Zurück in Deutschland, steht ab Januar aber zunächst einmal die HSG Rodgau Nieder-Roden auf dem Programm. Nachdem klar war, dass der Linksaußen ein halbes Jahr ins Ausland gehen würde, legte ihm Bieberau-Modau in Sachen Vereinswechsel keine Steine in den Weg. „Nieder-Roden hat mich kontaktiert und meine Pläne akzeptiert“, sagt Eisenhuth. Dass er sich bereits vor dem Abflug Richtung fünfter Kontinent für einen neuen Verein entschied, lag vor allem daran, „dass ich die Jungs in Nieder-Roden fast alle gut kenne.“ Mit Johannes von der Au spielte er gemeinsam in der Jugend der HSG Hanau, Henning Schopper und Niklas Geck sind sein Jahrgang und waren damit in der Jugend oftmals seine Gegner auf dem Parkett. „Umfeld und Mannschaft passen. Dafür habe ich mich auch verpflichtet, im Januar zurückzukommen“, schmunzelt Eisenhuth.

Und nach dem überraschenden Abstieg der HSG Bieberau-Modau aus der 3. Liga trifft er in Lars Spieß, Simon Brandt und David Wucherpfennig auch auf einige ehemalige Mitspieler. Und vielleicht wirft er im Trikot der Rodgauer mal wieder ein Tor gegen den SC Magdeburg. Zwar nicht bei der Klub-WM und wahrscheinlich auch nicht im Ligaspiel. Aber im DHB-Pokal wäre das durchaus möglich.

Von Patrick Leonhardt