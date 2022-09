Basketball: „Riesige Vorfreude“ beim BC Neu-Isenburg

Von: Jörn Polzin

Hoffnung auf Lerneffekt: Der SV Dreieichenhain um Vanessa Korte (links) stand gegen Bad Homburg (Ida Bokemeyer) auf verlorenem Posten. Beim Aufsteiger Kaiserslautern sollten die Chancen besser stehen. © postl

Die Aufsteiger vom BC Neu-Isenburg empfangen in der 2. Regionalliga die Mannschaft von Eintracht Frankfurt. Langen gastiert bei Makkabi Frankfurt.

Offenbach – Nach den ersten Regionalligisten ziehen auch die weiteren höherklassigen Basketball-Teams mit ihrem Saisonstart nach. Oberliga-Aufsteiger TV Babenhausen empfängt den MTV Gießen. Dreieichenhain tritt zum Landesliga-Duell beim Nachbarn Darmstadt an. Der TV Langen II gastiert in der 2. Regionalliga beim langjährigen Rivalen Makkabi Frankfurt.

MÄNNER - 1. Regionalliga

TGS Söflingen - TV Langen (So., 16.30 Uhr). Da das für 1. Oktober terminierte Heimspiel gegen Saarlouis auf Wunsch der Gäste verlegt wurde (wird am 3. Oktober in Saarlouis ausgetragen), müssen die Langener dreimal in Folge auswärts antreten. Zunächst geht es zum Aufsteiger nach Söflingen bei Ulm. „Söflingen hat mit dem 92:72- Auswärtssieg in Limburg aufhorchen lassen“, warnt TVL-Manager Jürgen Barth. Auch die Langener um den neuen Trainer Tobias Jahn überzeugten zum Auftakt gegen Tübingen (87:64) und können auf einen tief besetzten Kader zurückgreifen.

2. Regionalliga

Makkabi Frankfurt - TV Langen II (Sa., 20 Uhr). Die Langener eröffnen die Spielzeit so, wie sie die vergangene beendet hatten: Mit einem Duell gegen Makkabi. Die Vorzeichen sind diesmal andere. Makkabi hatte seinerzeit durch den knapp verpassten Aufstieg nichts mehr zu verlieren. Am Samstag wollen die Frankfurter nach dem Erfolg in Bad Bergzabern den nächsten Sieg im Aufstiegsrennen holen und sich für das letzte Spiel in Langen revanchieren. „Der Stamm des Kaders ist unverändert geblieben, sie haben erfahrene Spieler, die schon auf höherem Niveau agiert haben“, sagt TVL-Spieler Mirco Palazzo. „Da werden wir eine Top-Leistung benötigen.“

BC Neu-Isenburg - Eintracht Frankfurt (Sa., 20 Uhr). „Wir freuen uns riesig auf das erste Heimspiel und dann gleich ein Derby“, sagt Christof Schäfer vom BCN-Vorstand und hofft auf die Unterstützung der Fans. „Es wird sicher ein schwieriges Spiel. Frankfurt hat eine technisch starke, junge Mannschaft und man muss abwarten, wer aus der Pro B oder NBBL aushilft.“ Die Eintracht gewann ihr erstes Spiel knapp gegen Gelnhausen, Isenburg setzte sich in Mainz durch. „Die Zugänge Amir Dorn und Tyrese Kilee haben sich super ins Team integriert, Spielmacher Arnold Menace hat zu alter Stärke zurückgefunden“, freut sich der Coach und Sportliche Leiter Vassili Adamoudis.

Oberliga

BC Neu-Isenburg II - Gießen Pointers (Sa., 17.45 Uhr). Für das neuformierte, junge Team geht es vorrangig darum, erstmal in der Klasse anzukommen. „Für viele ist es ein Sprung um zwei Ligen. Gießen ist ein sehr solides Oberliga-Team mit einer Achse von erfahrenen Spielern, da sind wir klarer Außenseiter“, so Schäfer. Betreut wird die Mannschaft von Vassili Adamoudis und Dimi Zotos.

TV Babenhausen - MTV Gießen (So., 18 Uhr). Erstmal in der Liga ankommen ist auch das Ziel des TV Babenhausen. In der Vorbereitung gab es Siege gegen Hofheim und den EOSC sowie Niederlagen gegen Roßdorf und den TV Langen II. „Gießen rechnet sicher mit einem Sieg gegen uns als Aufsteiger, aber wir werden mit allem dagegenhalten was wir haben, obwohl mit Amil Klisura und Jendrik Glawion zwei wichtige Spieler fehlen werden“, betont Babenhausens Trainer Thomas Hüther.

Landesliga

EOSC Offenbach - Makkabi Frankfurt II (Sa., 17 Uhr). Nach einem respektablen vierten Platz in der Vorsaison wollen die Offenbacher um den Aufstieg mitspielen. Die Abgänge von Frederik Fischbach und Lukas Pätzold wiegen schwer. Der frühere Babenhausener Noah Mann gibt dem Team dafür mehr Physis unter den Körben. Liganeuling Makkabi sollte für den EOSC nicht zum Stolperstein werden.

SV Darmstadt 98 - SV Dreieichenhain (Sa., 16.45 Uhr). Nach harten Jahren in der Bezirksliga fühlt sich der SVD wieder „zuhause“ und will dieses so schnell nicht wieder verlassen. Trainer Jörg Stefanski setzt weiterhin auf eine Mischung aus „alt und erfahren“ und jung und wild“, wobei er den Talenten zutraut, noch mehr Verantwortung zu übernehmen. In Darmstadt wartet ein guter Bekannter vergangener Zeiten auf die „Haaner“.

FRAUEN - Regionalliga

1. FC Kaiserslautern - SV Dreieichenhain (Sa., 20 Uhr). „Wir standen uns gegen Bad Homburg selbst im Weg. Nun haben wir eine Woche Zeit um daraus zu lernen, bis wir in Kaiserslautern auf einen der Aufsteiger treffen“, betont SVD-Trainer Guido Mensinger. Die Leistungsschwankungen zum Saisonauftakt der Dreieichenhainer in der Regionalliga überraschten ihn mangels Trainingsmöglichkeiten in der Halle nicht wirklich. „Aber etwas mehr darf es sein.“ Kaiserslautern kam in Dillingen mit 40:87 unter die Räder.

Oberliga

TV Babenhausen - BC Wiesbaden (So., 15.45 Uhr). Nach erfolgreichen und von Aufstiegen gekrönten Jahren unter Trainer Stefan Schüttler stehen die Babenhausenerinnen vor einem Neuanfang unter Coach Markus Kühn. „Der BC Wiesbaden war ein starker Gegner in der letzten Saison, gegen den man das Hinspiel deutlich gewinnen konnte aber das Rückspiel knapp verloren hat“, so Kühn. Auch der BC Wiesbaden hat einen Umbruch samt Trainerwechsel hinter sich.

Landesliga

TSG Sulzbach - BC Neu-Isenburg (So., 15 Uhr). „Wir wollen einen Platz in der oberen Tabellenhälfte erreichen“, erklärt BCN-Coach Tarik Vahle, dessen Mannschaft eine ordentliche Saisonvorbereitung absolviert hat und Testspielerfolge gegen einen Oberligisten und Bezirksligisten einfuhr. Mit Diana Munteh, Tatjana Pejic, Melissa Gieler und Rückkehrerin Alexandra Hilliger verstärken gleich vier Spielerinnen den Kader. „Oberste Priorität hat für mich der Charakter, der vom ersten Tag an bei allen perfekt gepasst hat“, freut sich Vahle. Verzichten muss die Mannschaft auf Eigengewächs Pauline Wohlleben (Studium im Ausland) und Hana Eltalawy (Rückenverletzung). „Wir sind tiefer besetzt als im Vorjahr. Unser Ziel muss es sein, im Kollektiv konstant gute Leistungen abzurufen.“ Am besten schon bei Neuling Sulzbach.

TV Langen - Eintracht Frankfurt II (So., 10 Uhr). Viele Fragezeichen begleiten die Langenerinnen zum Saisonstart. So „schleppte“ sich eine Rumpftruppe durch die Vorbereitung ohne Trainer. Wer gegen die Frankfurter Eintracht auflaufen kann, entscheidet sich kurzfristig. (Jörn Polzin)