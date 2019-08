Ringen: Karl Rothmer macht sich vor allem Sorgen um die Hessenliga

Nicht nur Fans und Vereine freuen sich auf die neue Ringersaison. Auch beim Hessischen Ringer-Verband ist man gespannt. Worauf HRV-Präsident Karl Rothmer (Darmstadt) vor dem Start besonders genau blickt, verrät er im Interview mit unserer Zeitung.

Offenbach – Herr Rothmer, was sind aus Ihrer Sicht die interessantesten Fragen vor der Ringersaison 2019?

In der Oberliga frage ich mich, ob sie wirklich so stark ist, wie viele annehmen. Da ist ja viel Spannung drin, weil der KSV Rimbach und der KSC Hösbach nicht nur als Favoriten in die Saison gehen, sondern auch angedeutet haben, im Falle der Meisterschaft in die Bundesliga aufsteigen zu wollen. Ich bin auch gespannt auf Vorjahresmeister KSC Niedernberg, der ja eine neue Vereinsführung hat. In der Hessenliga ist für mich die spannendste Frage, wie es mit der Zahl der Mannschaften ausgeht.

Dort sind es in dieser Saison nur sieben Teams, weniger als in der Oberliga mit ihren acht und in den beiden Verbandsligen mit ihren jeweils neun Mannschaften. Zudem hat Aufsteiger RWG Hanau/Erlensee offenbar Probleme, genügend Ringer aufzubieten. Eine klare Aussage dazu ist von der Ringergemeinschaft seit Wochen nicht zu bekommen.

Ja, die Frage ist, ob die Hanauer durchhalten. Auch ich erfahre da direkt vom Verein bislang nichts.

Die Einführung der neuen Landesliga zwischen der Hessen- und der dann eingleisigen Verbandsliga in der Saison 2020 ist beschlossen. Ist dann nicht ein weiterer Aderlass in der Hessenliga zu befürchten? Der Oberliga-Letzte muss ja nicht runter und für die beiden Verbandsliga-Meister, die laut Statuten in die Hessenliga sollen, wäre die Akklimatisierung in der neuen, nur ein bisschen stärkeren Landesliga voraussichtlich attraktiver …

Es existiert schon die Gefahr, dass es dann in der Hessenliga nur noch fünf oder sechs Mannschaften sind. Wie in jedem Jahr kann man deshalb nur hoffen, dass die Aufsteiger - also die beiden diesjährigen Verbandsliga-Meister - auch tatsächlich hochgehen. Uns ist bewusst, dass die beiden Verbandsliga-Meister vielleicht lieber nur in die Landesliga wollen, obwohl das nur für die Zweit- bis Fünftplatzierten und nicht für die Meister vorgesehen ist. Aber wie sollen wir das anders regeln? Wir haben uns darüber lange den Kopf zerbrochen und uns dann für die jetzige Lösung entschieden.

Nach der vorigen Saison ging die RWG Hanau/Erlensee als Meister der Verbandsliga Nord-Ost in die Hessenliga hoch, während Süd-West-Meister SG Arheilgen den Aufstieg verweigerte. Eine Strafe erhielt die SGA dafür nicht. Warum sollten es die mutmaßlichen Topteams wie Arheilgen und Dieburg im Süd-Westen und Goldbach im Nord-Osten diesmal anders machen?

Letztes Jahr hatten wir keine Richtlinien-Vorgabe, wie ein Aufstiegsverzicht zu bestrafen wäre. Für diese Saison haben wir festgelegt, dass ein Meister, der nicht aufsteigen will, eine Anzeige erhält. Dann beschäftigt sich der HRV-Rechtsausschuss mit der Frage, wie das zu sanktionieren ist. Ich könnte mir vorstellen, dass man dem Verbandsliga-Meister bei einem Verzicht auf den Hessenliga-Aufstieg untersagt, im ersten Jahr in der neuen Landesliga mitzuringen. Die Strafe wäre also, in der Verbandsliga bleiben zu müssen. Das ist aber nur meine persönliche Ansicht.

Das Interview führte Jens Dörr