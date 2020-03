„Risiko nicht mehr abschätzbar“

Offenbach – Bis zum Dienstagabend war Markus Walger noch froh darüber, sich für eine Randsportart entschieden zu haben: Rugby. Sport unter freiem Himmel – in der Regel vor deutlich weniger als 1 000 Zuschauern. VON CHRISTIAN DÜNCHER

„Erst wenn es einen Coronavirus-Fall in der Mannschaft gibt, bekommen wir Probleme“, hatte der Präsident und Trainer der Erstligisten RK Heusenstamm damals gedacht – und sich damit geirrt. Nur wenige Stunden später setzten der Verband und der Bundesligaausschuss den gesamten Spielverkehr in Deutschland „aufgrund der weiter exponentiell steigenden Zahl von Covid-19-Fällen mit sofortiger Wirkung“ aus. Betroffen ist unter anderem das für Samstag geplante erste Restrundenspiel des RKH gegen den SC Neuenheim. Eine Entscheidung über die Dauer der Auszeit werde nach dem Wochenende getroffen, heißt es.

Die Entscheidung, die Saison zumindest vorerst auszusetzen, sorgte teilweise für Verwunderung, zumal hierzulande Rugbyspiele selbst in der Bundesliga lediglich vor ein paar hundert Zuschauern stattfinden. Doch dieser Ansatz greift zu kurz. „Die Gefahr ergibt sich nach überwiegender Auffassung nicht alleine aus der Anzahl der Zuschauer“, betont der Verband in seiner Mitteilung. Konkreter wird Colin Grzanna: „Panik ist nicht der richtige Weg, aber lapidarer Umgang auch nicht“, sagt der Arzt aus Berlin, der beim Verband für den medizinischen Bereich zuständig ist, im Podcast „Die Eierköpfe“. Und weiter: „Wir haben Verantwortung gegenüber Menschen, die zu Risikogruppen zählen. Wem die egal sind, der ist ein Idiot.“ In Deutschland sei die Anzahl der Ressourcen, die zur Verfügung stehen, um Leute zu behandeln, die aufgrund des Coronavirus’ schwer erkranken, nämlich auch nur begrenzt. Das betrifft unter anderem Beatmungsgeräte.

Grzanna ist weniger in Sorge um sich selbst oder die aktiven Rugbyspieler. „Mit 99-prozentiger Wahrscheinlichkeit werden wir höchstens ein asymptomatischer Träger der Krankheit werden. Das heißt, uns wird sie gar nicht richtig betreffen, Aber wir haben trotzdem täglich Kontakt mit anderen Menschen und könnten es übertragen.“ Daher gelte es, die entsprechende Vorsicht walten zu lassen.

Dadurch, dass Rugby eine Kollisionssportart ist, bei der es häufig zu Körperkontakt kommt, sei das Risiko einer Übertragung „nicht mehr abschätzbar“, erklärt der Mediziner. Der Verband habe seine Entscheidung „nicht am Frühstückstisch“ getroffen, sondern nach reiflicher Überlegung sowie vielen Gesprächen mit Gesundheitsbehörden. Derzeit wird zudem darüber beratschlagt, wie mit dem Trainingsbetrieb zu verfahren sei. Die Tendenz geht dahin, dass man empfehlen wird, Kontaktsituationen zu vermeiden und sich stattdessen auf Pass- oder Laufübungen zu beschränken.

Dass das für 21. März in Heidelberg geplante Länderspiel zwischen Deutschland und Litauen nach aktuellem Stand stattfinden soll, wenn auch ohne Zuschauer, sei der Tatsache geschuldet, dass der europäische Verband Absagen nur akzeptiert, sofern diesen eine behördliche Anordnung zugrunde liegt, teilte der DRV mit.

Sollte die Zwangspause in der Bundesliga so lange dauern, dass die Spiele aus zeitlichen Gründen nicht nachgeholt werden können, werden diese als Unentschieden gewertet. Für den RKH, der aktuell Letzter der 1. Bundesliga Süd/West ist, hätte das den Abstieg zur Folge. Wie im Falle einer längeren Auszeit mit den Play-offs verfahren wird, soll „zu gegebener Zeit entschieden“ werden. Aber auch hier gelte: Die kollektive Gesundheit geht vor. Für den BSC 99 Offenbach könnte das in sportlicher Hinsicht bittere Folgen haben. Das Team dominiert die 2. Liga West quasi nach Belieben, müsste sich jedoch auch als Meister erst in den Play-offs durchsetzen, die allerdings nun unter Umständen gar nicht stattfinden werden.