RK Heusenstamm: Besonderes Wiedersehen für Schmitt

Von: Christian Düncher

Lucas Schmitt (vorne) vom RK Heusenstamm freut sich auf das Bundesliga-Duell mit seinem Heimatverein TSV Handschuhsheim. © kessler

RK Heusenstamm gegen TSV Handschuhsheim - das ist längst eine Art Klassiker in der Rugby-Bundesliga. Für Lucas Schmitt ist es jedoch ein besonderes Duell. Der Offenbacher SC Rosenhöhe ist derweil bei Mitaufsteiger München RFC gefordert. Es ist ein Spiel mit richtungsweisendem Charakter.

Offenbach – Lediglich einen Zähler liegt der Offenbacher SC Rosenhöhe in der Rugby-Bundesliga hinter Mitaufsteiger München RFC sowie dem RK Heusenstamm. Mit einem Sieg in der bayerischen Landeshauptstadt würde das ambitionierte Team vom Eichwaldweg wohl beide Konkurrenten hinter sich lassen, zumal die „Füchse“ aus Heusenstamm vor einer kaum zu lösenden Aufgabe stehen.

RK Heusenstamm - TSV Handschuhsheim (Sa., 15 Uhr). Bereits seit 2017 spielt Lucas Schmitt für den RKH. Aber Duelle mit dem TSV Handschuhsheim sind für ihn immer noch „etwas Besonderes“, wie er betont. „Da treffe ich auf viele Leute, mit denen ich groß geworden bin“, sagt er vor dem Wiedersehen mit seinem Heimatclub. Aus beruflichen Gründen hat es den Polizisten nach Hessen verschlagen. Durch Familie und Freunde ist er immer noch mit Heidelberg verwurzelt, in Heusenstamm hat er aber eine zweite Heimat gefunden, engagiert sich beim RKH unter anderem als Jugendtrainer.

Die Top-drei der Liga, zu denen auch der TSV (3.) zählt, seien „eine eigene Nummer“, meint Schmitt. „Aber wenn man 80 Minuten Wille und Kampf zeigt, kann man etwas reißen. Wenn wir unsere Körper reinschmeißen, ist eventuell ein knappes Ergebnis möglich. Es wird in diesem Spiel nicht darum gehen, wer das schönere Rugby spielt.“

Der RKH ist zwar rechnerisch noch nicht gerettet, den TSV sieht der Spielmacher jedoch mehr unter Druck. „Die wissen, dass sie gegen uns fünf Punkte holen müssen“, so Schmitt. Handschuhsheim strebt nämlich noch Tabellenplatz zwei an, der in der ersten Play-off-Runde Heimrecht und einen vermeintlich leichteren Gegner aus der Nord/Ost-Gruppe zur Folge haben würde.

München RFC - Offenbacher SC Rosenhöhe (Sa., 15 Uhr). Die erste Begegnung nach dem angekündigten Abgang von Spielertrainer Wynston Cameron-Dow (wir berichteten) hat für Offenbach gleich richtungsweisenden Charakter. Nur im Falle eines Sieges wäre Platz vier, der die Qualifikation für die Play-offs bedeutet, noch realistisch. Das Hinspiel gewann der OSC mit 39:16 und gibt sich selbstbewusst. „Wir fahren mit einem sehr, sehr guten Gefühl und breiter Brust nach München“, sagt Robert Haase, der vom Kapitän zum Spielertrainer befördert wurde. „Personell sieht es sehr gut aus“, berichtet der einstige Siebener-Nationalspieler. „Alle sind fit. Es wird aber die eine oder andere Umstellung geben, weil wir denken, dass wir so effektiver sein können. Auf jeden Fall werden wir in bester Besetzung antreten. Das ist eine sehr gute Nachricht.“ Ob Cameron-Dow nochmals auflaufen wird, ist unklar. „Er bereitet seinen Umzug nach Australien vor. Sein Einsatz wird sich kurzfristig entscheiden“, sagte Haase. Aber auch ohne den ehemaligen deutschen Nationalspieler sei man für die Partie in München bezüglich der „Local player“-Regel „auf der sicheren Seite“.

Mit Blick auf die jüngste 0:52-Pleite gegen den Tabellenzweiten Neuenheim habe man einige Baustellen ausgemacht und bereits daran gearbeitet, sagt Haase. Unter anderem müsse die „allgemeine Angriffsstruktur“ besser werden. Offenbach hat die zweitwenigsten Punkte erzielt, jedoch die viertwenigsten zugelassen.