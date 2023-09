RK Heusenstamm: Massage für die legendären All Blacks

Von: Christian Düncher

Ganz in Schwarz: Zinzan Hees (vorne rechts) und sein einstiger RKH-Teamkollege Benny Krimer (Mitte) zählten in Herzogenaurach zum Massage-Team der All Blacks. © p

Er ist selbst nach einem der All Blacks benannt. Nun durfte Zinzan Hees (RK Heusenstamm) die Stars des neuseeländischen Rugby-Nationalteams massieren

Herzogenaurach – Fast unbemerkt von der Öffentlichkeit hat in Herzogenaurach eine der einflussreichsten Nationalmannschaften der Welt Station gemacht: Zur Vorbereitung auf die Rugby-WM in Frankreich (8. September bis 28. Oktober) übten die legendären All Blacks aus Neuseeland auf Einladung ihres Ausrüsters Adidas auf dem Campus, der vor der Fußball-WM 2014 für die DFB-Elf errichtet worden war. Und ein Duo aus der Region war im wahrsten Sinne ganz nah dran an den traditionell ganz in Schwarz gekleideten Spielern.

Zinzan Hees vom Erstligisten RK Heusenstamm sowie dessen Ex-Klubkamerad Benny Krimer, beide Physiotherapeuten, zählten während des Deutschland-Aufenthalts der All Blacks zu deren Massage-Team. „Das war wohl eine einmalige Sache“, berichtet Nationalspieler Hees, der seinen Vornamen dem ehemaligen All Black Zinzan Brook zu verdanken hat. Sein Vater Harald hatte diesen einst bei einem Turnier in Hongkong getroffen. „Leider gab es keine Möglichkeit für Fotos oder Autogramme, trotzdem war’s eine sehr schöne Erfahrung“, so der 28-Jährige. „Wer darf in seinem Leben schon Sam Whitelock, Richie Mo’uanga, Tupou Vaa’i und Dane Coles kurz vor einer Weltmeisterschaft behandeln?“

Die WM beginnt am Freitag (21.15 Uhr/ProSieben MAXX, ran.de und Joyn) in Paris mit dem Duell zwischen Gastgeber und Mitfavorit Frankreich sowie den All Blacks aus Neuseeland, die sich mit dem vierten Titel zum Rekord-Weltmeister küren wollen. Titelverteidiger ist Südafrika. Für die 48 Spiele wurden 2,5 Millionen Tickets verkauft. Es werden fast eine Milliarde TV-Zuschauer erwartet.

In Deutschland dagegen ist das Spiel um das „Ei“ ziemlich unbekannt. Der nationale Verband (DRV) hat nur knapp 16 000 Mitglieder, an einer WM nahm Deutschland noch nie teil. „Wir wollen dorthin“, sagte DRV-Boss Harald Hees aus Heusenstamm. Dabei werden dieses Jahr auch ohne eigene Beteiligung alle Spiele im deutschen TV live zu sehen sein – 35 sogar im linearen Fernsehen bei ProSieben MAXX. „Das steigert natürlich die Aufmerksamkeit und das Wissen über die Sportart“, erklärte Hees, der deshalb auf viele Zuschauer hofft.



Eine Teilnahme an der WM 2027 in Australien wäre Hees zufolge „erreichbar“ – dafür „bräuchten wir aber etwas mehr Geld“. Wahrscheinlicher sei eine WM-Teilnahme frühestens 2031.

