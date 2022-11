RK Heusenstamm mit Befreiungsschlag in die Pause, Offenbach unterliegt Frankfurt

Von: Christian Düncher

Mit vereinten Kräften stoppen Offenbachs Spielertrainer Wynston Cameron-Dow (unten links) und Robert Haase (rechts) einen Frankfurter Angriff. Letztlich musste sich der Aufsteiger dem Favoriten im Nachbarduell aber geschlagen geben. Hinten: Gonzalo Pons Fleitas. © hartenfelser

Im letzten Spiel des Jahres hat Rugby-Erstligist RK Heusenstamm seine bislang beste Saisonleistung gezeigt und darf dank eines klaren Sieges gegen den RFC München auf Rang vier überwintern. Aufsteiger Offenbacher SC unterlag Titelverteidiger SC Frankfurt 1880

Heusenstamm – Der „Super-Spieltag“ im Sportzentrum Martinsee, wie ihn der gastgebende Rugby-Klub Heusenstamm genannt hatte, verlief nur für einen der zwei Erstligisten aus der Region super. Während Heusenstamm im Kellerduell mit München ein echter Befreiungsschlag gelang, ging der Offenbacher SC Rosenhöhe, der seine Partie aufgrund der Sperre des eigenen Platzes in die Nachbarstadt verlegt hatte, gegen Titelverteidiger SC Frankfurt 1880 leer aus.

RK Heusenstamm - München RFC 53:14 (28:0). In der Vorwoche hatten die Heusenstammer „Füchse“ gegen den SC Neuenheim laut Trainer Markus Walger bis zur Pause „meisterlich“ verteidigt (3:5), waren dann jedoch eingebrochen - 3:52. Am letzten Spieltag vor der Winterpause zeigte der RKH nun über die volle Distanz „ein perfektes Spiel“, lobte Walger. „Von der ersten Minute an haben wir unser Spiel auf den Platz gebracht und waren teils in allen Belangen überlegen.“ Heusenstamm legte acht Versuche, die Gäste zwei. „Das ist schon deutlich“, freute sich Walger.

Der Aufsteiger aus Bayern, dem gegen Ende der ersten Saisonhälfte spürbar die Luft ausging, trat zwar nahezu in Bestbesetzung an, das galt jedoch auch für die Gastgeber. Diese zeigten nicht nur die nötige Einstellung, sondern auch viel Finesse. So kickten die Heusenstammer den Ball beim dritten Versuch über die Abwehr hinweg und Zinsan Hees musste nur noch ablegen. Aber auch die kräftigen Stürmer waren agil und trugen ihren Teil zum Punktespektakel bei.

Durch den Sieg verließ der RKH den Abstiegsrelegationsrang und kletterte auf Platz vier, der die Play-off-Teilnahme bedeuten würde. Die Winterpause komme trotzdem zur rechten Zeit: „Die Jungs haben hart gearbeitet .“

RK Heusenstamm: P. Piano, Gennaro (5), Almeida, Polheim (5), N. Rainger, A. Piano, Iding, Frischkorn (5), Schuster, Schmitt (18), Sokoveta, Apelt, S. Rainger (5), Fleisch (5), Z. Hees (5) (L. Hees/5, Gabor, Lehmann, Garanovic, Franke, Beaufort, Schild)

Offenbacher SC Rosenhöhe - SC Frankfurt 1880 14:35 (7:21). Der ambitionierte Aufsteiger hatte beinahe alles aufgeboten, was Rang und Namen besitzt. Spielertrainer Wynston Cameron-Dow gab sein Comeback nach abgelaufener Sperre, im Sturm debütierte Frankreichs Ex-Nationalspieler Jocelino Suta (39).

Wie vor zwei Wochen bei der 16:29-Hinspielniederlage hielten die Gastgeber gegen den Favoriten ordentlich mit, gingen aber leer aus. Ein Defensivbonuspunkt (Niederlage mit sieben oder weniger Punkten Differenz) wäre mit etwas Glück möglich gewesen. In der zweiten Hälfte war Offenbach zweimal kurz vor Frankfurts Malfeld, schaffte es jedoch nicht über die Linie. „Da tun wir uns dann schwer, uns fehlen oft die letzten Meter“, so OSC-Sprecher Yonas Hussein. Die Kadertiefe sei ebenfalls ein Problem. Als Marvin Dieckmann nach seinem Versuch zum 5:0 verletzt raus musste, gab es für die Hintermannschaft keine Optionen mehr. Zumal Offenbach bei der Local-Player-Regel immer jonglieren muss.

Nach fünf Niederlagen in Folge überwintert Offenbach auf dem Abstiegsrelegationsrang. Ziel ist eigentlich Platz vier. Aber. Von den Teams hinterm Top-Trio hat der OSC mit Abstand die beste Abwehr. Nun muss noch die Offensive ins Rollen kommen.

Offenbach: Manukula, Upton, Jooste, Suta, Toevalu, Fleitas, van Dijk, Cameron-Dow, Arendse (9), Fick, Holmes, Haase, Phiri, Scott, Dieckmann (5) (Theodoridis, Khomeriki, Juri Sayson, Seremaia, Kaczmarek, Goupil, Brüning)

