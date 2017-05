Mit neuem Kapitän im Aufwind

Heusenstamm - Der Jubel über den wichtigen Derbysieg gegen den SC Frankfurt 1880 war am Dienstagabend kaum verklungen, da dachte Jens Steinweg vom Trainerteam des Rugby-Erstligisten RK Heusenstamm bereits laut über den kommenden Gegner nach. Von Christian Düncher

„Den SC Neuenheim haben wir uns ebenfalls auf die Liste gesetzt“, sagt er mit Blick auf das Duell mit dem Heidelberger Stadtteil-Verein am Samstag (15 Uhr) im Sportzentrum Martinsee. „Wir haben einen Lauf und wollen die schlechte Hinrunde wettmachen.“ In der ersten Saisonhälfte hatte der RKH nur ein Spiel gewonnen (27:21 beim Letzten RC Luxemburg). Dem gegenüber standen sechs Niederlagen. Doch seit dem Jahreswechsel läuft es bei den „Füchsen“. Die Bilanz 2017: Drei Siege und nur eine Niederlage. Der direkte Klassenerhalt ist wieder aus eigener Kraft erreichbar.

Einer der Gründe für den Aufschwung: Die Aufgaben im Team wurden neu verteilt. Unter anderem ist seit Beginn der Rückrunde Jordi Pfeifer Kapitän. Er folgte auf Benjamin Polheim, der sich ganz auf die Aufgabe als Sturmführer konzentrieren soll. „Wir wollten etwas ändern und die jüngeren Spieler mehr in die Verantwortung nehmen“, erklärt Steinweg. Pfeifer war für ihn die logische Wahl. „Er ist fit, räumt in der dritte Reihe alles weg und ist einer unserer besten Spieler.“

Der 22-Jährige, der in Darmstadt molekulare Biotechnologie studiert, ist wie so viele im Kader ein Eigengewächs mit familiärer Bindung zum Verein. Über seinen Vater, einen ehemaligen RKH-Spieler, kam der Blondschopf zu den „Füchsen“, nachdem er zuvor unter anderem Fußball („Ich bin mit den Beinen ein Grobmotoriker“), Schwimmen sowie Leichtathletik ausprobiert hatte. „Rugby macht mir Spaß. Ich mag die Balance zwischen Kampf und Taktik – und die Fairness“, sagt der Deutsch-Spanier. An seine Rolle als Kapitän musste er sich erst gewöhnen. „Ich führe das Team gerne. So viel Verantwortung zu tragen, ist aber neu für mich. Ich spreche immer noch Dinge ab.“

Als Kapitän ist Pfeifer auch der einzige Spieler in seinem Team, der mit dem Schiedsrichter reden darf – und das auch nur, wenn dieser ihn anspricht. „Ich finde das sehr gut, das nimmt die Aggressivität raus. Ohnehin hat Rugby viel mit Disziplin zu tun, da lernt man fürs Leben.“

In sportlicher Hinsicht hat der RKH die Möglichkeit, gegen den Vorletzten SC Neunheim einen großen Schritt zu machen. „Das Spiel ist enorm wichtig. Mit einem Sieg würden wir dem Keller vollends entkommen“, weiß Pfeifer.