Rodenbacher Phalanx in Seligenstadt

Seligenstadt – Beim zweiten Durchgang der Seligenstädter Winterlaufserie belegte der SSC Hanau-Rodenbach im Hauptlauf über zehn Kilometer bei den Männern die ersten fünf Plätze. Auch in der Serienwertung liegt ein SSC-Sportler in Führung. VON SASCHA EYSSEN

Dominik Müller siegte am Samstag in 32:14 Minuten vor seinen Vereinskollegen Marius Abele (33:15), Jakob Thöming (34:43), Julius Hild (35:39) und Teferi-Abai Okubazgiher (36:09). Mit Ingbert Reinke (36:49) war ein weiterer Starter von Hanau-Rodenbach als Siebter unter den ersten zehn.

Zunächst lief Marius Abele vorne weg. „Dann bin ich rangelaufen und habe nach etwa zwei Kilometern die Führung übernommen“, berichtete Dominik Müller: „Eigentlich wollte ich mich zu diesem Zeitpunkt schon absetzen, habe dann aber noch ein wenig gewartet.“ Etwa nach der Hälfte des Rennens sei er dann sein „eigenes Ding“ gelaufen, so Müller, der im Ziel über eine Minute Vorsprung auf Marius Abele hatte. Der Start in Seligenstadt sei noch einmal eine gute Aufgabe zum Jahresabschluss gewesen. Als letzte sportliche Aufgabe in diesem Jahr wartet auf Müller der Silvesterlauf in Oberrodenbach.

Für die Serienwertung hat Dominik Müller nicht gemeldet. Nach zwei Läufen liegen mit Teferi-Abai Okubazgiher, der vor Ingbert Reinke führt, aber ebenfalls zwei Sportler des SSC Hanau-Rodenbach in Führung. Teferi-Abai Okubazgiher, der bei beiden Läufen bester Serienstarter war, führt mit zwei Punkten. Ingbert Reinke (zweimal zweitbester Serienstarter) folgt mit vier Punkten auf Rang zwei. Matthias Winnhauer (7 Punkte) von Besi & Friends ist Dritter.

Anna Starostzik von Spiridon Frankfurt siegte bei den Frauen in 37:22 Minuten deutlich vor Elena Taubel (41:23, SSC Hanau-Rodenbach) und Heike Brendemühl (42:03), die ebenfalls für Spiridon Frankfurt läuft. Angela Schick (SSC Hanau-Rodenbach) wurde in 46:37 Fünfte.

Tanja Tschech (TuS Griesheim Triathlon), die am Samstag in 43:58 Minuten Vierte wurde, liegt in der Serienwertung vorne. Sie führt vor Petra Weber-Göbig (LT Hanau-Bruchköbel).

Über die fünf Kilometer siegte wie beim ersten Lauf ein Sportler der TSG Mainaschaff. Diesmal gewann David Johnson in 16:42 Minuten vor Fabian Lotter (17:07, TriTeam Wika). „Die Zeit war in Ordnung, auch wenn der Boden schwierig zu laufen war“, sagte Johnson. Jan Herzog, der für Mainaschaff im November den Tagessieg eingefahren hatte, wurde in 17:42 Minuten Dritter. Herzog war aber erneut bester Serienläufer und liegt in dieser Wertung folglich mit der bestmöglichen Punktzahl von zwei Zählern vorne.

Bei den Frauen ging Platz eins an Nadja Heininger von der TSG Kleinostheim, die in 18:19 Minuten vor Emma Graf (18:55, Königssteiner LV) und Veronika Ulrich (19:19) gewann.

Für Nadja Heininger, die unter anderem im Winter 17/18 die Fünf-Kilometer-Serienwertung in Seligenstadt gewonnen hatte, bleibt es wegen anderer Termine in diesem Winter wahrscheinlich der einzige Auftritt in Seligenstadt. Nach einer Marathonteilnahme sowie beruflich- und krankheitsbedingten kleineren Pause war es für sie der Wiedereinstieg ins Wettkampfgeschehen. „Dafür bin ich zufrieden, ich hatte mir gar keine konkrete Zeit zum Ziel gesetzt.“ Veronika Ulrich, die beim Seligenstädter Winterlauf für Nowalala Sports startet, liegt in der Serienwertung vorne.

Den Kinderlauf über einen Kilometer gewann Lukas Bagar vom VfL Münster in 3:33 Minuten vor Maxim Wagner (3:56, TG Hanau) und Marten Brückmann (3:57, TSV Heusenstamm). Schnellstes Mädchen war Nina Vogt (4:00, TSV Heusenstamm) vor Paulina Worm (4:25, TV Roßdorf) und Zoe Krieger (4:27).

296 Teilnehmer (128 über zehn Kilometer, 135 über fünf Kilometer, 33 beim Kinderlauf) waren insgesamt am Start. Darunter auch eine Familie aus Dänemark, die auf dem Weg in den Skiurlaub in Frankreich in Seligenstadt Halt machte.