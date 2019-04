Rodgauer Osterlauf: Temperaturen stellen Herausforderung dar

Jügesheim – 587 Teilnehmer, 51 mehr als im vergangenen Jahr, gingen bei der 41. Auflage des Osterlaufs des JSK Rodgau an den Start. Im Programm waren die 5, 10 und 25 Kilometer. Die Organisatoren freuten sich gemeinsam mit den Teilnehmern über frühsommerliches Wetter im April.

Speziell für die 25 Kilometer-Läufer stellten die recht hohen Temperaturen aber durchaus auch eine Herausforderung dar. „Es war schon ziemlich warm. Vor allem kam es so prompt. Ich war in der vergangenen Woche beruflich in Bayern unterwegs und bin dort auch gelaufen. Da war ich noch im Langarm-Shirt und mit der Dreiviertelhose unterwegs“, sagte Stephan Holesch (TSV Krofdorf-Gleiberg), der die 25 Kilometer gewann. Holesch, der in Griesheim lebt, siegte in 1:32:31 Stunden souverän vor Christian Schüler (1:39:09, Laufprojekt Büdingen) und Axel Mandok (1:40:00, LV Deggendorf). Bei den Frauen ging der Sieg an Nora Kusterer (1:40:28, TuS Griesheim) vor Petra Wassiluk (1:45:46, Team Main-Lauf-Cup) und Anke Werner (1:53:59, ASC Darmstadt). „Ich wäre gerne noch etwas schneller gewesen, aber die warmen Temperaturen sind nicht mein Wetter, ich habe es lieber etwas kühler. Es hat trotzdem Spaß gemacht“, sagte Nora Kusterer. Beim Osterlauf war sie in Jügesheim bislang noch nicht dabei gewesen, dafür aber bei der Winterlaufserie.

201 Teilnehmer (149 Männer und 52 Frauen) gingen über die 25 Kilometer an den Start, über die Zehn-Kilometer-Distanz waren es 286 Teilnehmer (195 Männer und 91 Frauen). Solomon Merne Eshete vom SSC Hanau-Rodenbach lief wie kürzlich beim Seligenstädter Wasserlauf als Erster ins Ziel. Er siegte in 32:22 Minuten vor Cullen Kuntz (33:27, TV Waldstraße Wiesbaden) und Moritz Weiß (34:09, LAZ Gießen).

Bei den Frauen gewann Anna Starostzik von Spiridon Frankfurt in 36:48 Minuten vor Tatjana Rauhut (41:17) und Sevim Haaß (43:33), die beide für den SSC Hanau-Rodenbach starten. Anna Starostzik lag von Beginn an in Führung. Bislang war sie in Jügesheim nur beim Winterlauf an den Start gegangen. Mit den recht hohen Temperaturen sei sie ganz gut zurecht gekommen. „Mein Problem war eher, dass ich ganz alleine laufen musste. Dann ist es schon hart“, sagte Starostzik, die mit Spiridon gerade aus dem Trainingslager in Spanien gekommen war. „Das waren die Beine noch etwas schwer.“

Genau 100 Teilnehmer (60 Männer und 40 Frauen) hatte der Fünf-Kilometer-Lauf, der im vergangenen Jahr bei der 40. Auflage erstmals im Programm war. Björn Kuttich (16:24, TuS Griesheim) siegte vor Jonas Weih (16:30, TV Wasserlos) und Fabian Saavedra (16:40). Laura Chacon Biebach (ASICS Frontrunner, siehe Interview auf dieser Seite), die in Jügesheim auch schon die Winterlaufserie gewonnen hatte und zuletzt beim Osterlauf dreimal über die 25-Kilometer-Distanz siegte, gewann bei den Frauen auf der Fünf-Kilometer-Distanz in 19:31 Minuten vor Dana Wagner (19:49, Team Bad Orb) und Elisa Helferich (21:06, TSV Rot).

Insgesamt 60 Helfer - vom JSK und auch von befreundeten Vereinen und Gruppen - sorgten am Ostermontag für einen reibungslosen Ablauf der Traditionsveranstaltung, die 1978 erstmals stattfand und nur einmal (2013) ausfiel. Mittlerweile haben beim Osterlauf fast 25 000 Teilnehmer mitgemacht.

Am recht neuen Fünf-Kilometer-Lauf wolle man, so Organisationschef Detlev Gumbmann, auch in den kommenden Jahren festhalten. Die 100 Teilnehmer bestätigten die Osterlauf-Macher, dass auch dieses zusätzliche Streckenangebot auf Interesse stößt. Auch wenn die 10 und 25 Kilometer die Hauptstrecken bleiben. ey