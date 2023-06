Rodgau Pioneers Ladies: Extrem motivierte Neulinge

29 Spielerinnen umfasst der Kader der Rodgau Pioneers Ladies. Die jüngste Footballerin ist 16 Jahre alt, die älteste 46 Jahre. © Sascha Eyssen

Bei der American-Football-Abteilung der SKG Rodgau gibt es seit einiger Zeit auch eine Frauen-Mannschaft: die Rodgau Pioneers Ladies. Das Team spielt in der 2. Bundesliga und geht teilweise unkonventionelle Wege.

Rodgau – Die Rodgau Pioneers Ladies, das Frauenteam der American-Football-Abteilung der SKG Rodgau, nehmen seit dieser Saison am Spielbetrieb teil. Am Sonntag (15 Uhr) steht in der 2. Bundesliga Süd-Ost das zweite Heimspiel an – gegen Regenburg Phoenix. Die Vorbereitung auf die Premierensaison begann bereits im März 2022.

An diesem Tag lud Trainer Markus Oelrich zum ersten „Tryout“, an dem Probetraining beteiligten sich elf Spielerinnen. Oelrich spielte früher im Männerteam der Pioneers. Seine Freundin und auch noch andere Frauen aus dem Umfeld der SKG wollten unbedingt Football spielen. Daher ging es an die Umsetzung, eine Mannschaft auf die Beine zu stellen. „Wenn wir was machen, dann richtig“, sagt Oelrich. Daher nahm man sich ganz bewusst mehr als ein Jahr Zeit, ehe man mit dem Spielbetrieb startete. „Der Sport ist so komplex, taktisch und körperlich auf höchstem Niveau. Da braucht man schon eine lange Vorbereitung.“ Es gab zunächst nur Training, in dem den Spielerinnen grundlegende Football-Techniken vermittelt wurden. Später folgten auch Testspiele.

Außerdem wuchs die Größe der Mannschaft im Laufe des Jahres deutlich an. Mit Helferinnen hatten die Pioneers mit der Zeit ein 50-köpfiges Team beisammen. In der Runde verfügt Rodgau derzeit über einen 29 Spielerinnen umfassenden Kader. Nur drei Teammitglieder spielten vorher bereits Football, der Rest der Mannschaft fing erst bei den Rodgau Pioneers damit an. „Umso schwieriger ist es natürlich, das Ganze aufzubauen“, sagt Oelrich, der mit seinem siebenköpfigen Trainerteam jedoch optimistisch ist, dass die Mannschaft ihren Weg gehen wird. Oelrich hat bei seinem Team eine „extrem hohe Motivation“ festgestellt. Die Spielerinnen kommen teilweise aus dem Kreis Offenbach, aber unter anderem aus Frankfurt, Kriftel, dem Odenwald oder dem Spessart. Zuvor spielten sie unter anderem Handball oder Fußball. Das Durchschnittsalter beträgt 27 Jahre. Die jüngste Spielerin ist 16, die älteste 46.

Markus Oelrich trainiert die Pioneers-Frauen © Sascha Eyssen

Die Pioneers hatten unter anderem in den sozialen Medien Werbung geschaltet, um auf das Team aufmerksam zu machen. Die war durchaus von Erfolg gekrönt, so wurden beispielsweise Valentina Tayyar und Jennifer Gerndt über Instagram auf die Mannschaft aufmerksam. Tayyar wohnt in Dreieich, war früher Kickboxerin und ist beim Football seit dem ersten Training der Pioneers im März 2022 dabei. Die Mühlheimerin Gerndt spielt seit Februar diesen Jahres mit. Eigentlich wollte sie nur mal zuschauen, wurde dann aber zu einem Probetraining überredet und fand Gefallen an der für sie neuen Sportart. „Was mich sofort überzeugt hat, ist das Teamgefühl“, so Gerndt. „Das ist schon ein komplexer Sport, was für Kopf und Körper“, sagt die ehemalige Fußball-Torhüterin. „Dafür, dass unsere Mannschaft fast nur aus Neueinsteigerinnen besteht, spielen wir eigentlich schon ganz gut. Es fehlen noch so die letzten zehn Prozent“, meinen beide.

Die ersten beiden Spiele gegen die Leipzig Hawks (8:62) und bei den Allgäu Comets (6:56) gingen verloren. „Eine Überraschung war das jetzt nicht. Wir sind in eine Liga gekommen mit etablierten Mannschaften“, sagt Oelrich. Die Rodgauerinnen sind in der 2. Bundesliga eingestiegen, wo mit 9er-Teams gespielt wird. Absteigen kann man in der 2. Liga nicht. Darunter gibt es nur noch eine Aufbauliga mit 7er-Teams. „Wir wollen einfach durchspielen“, macht Oelrich klar, dass sein Team trotz der schweren Gegner in allen Spielen antreten will. Bei den noch im Aufbau befindlichen Ligen sei es leider nicht selten der Fall, dass Mannschaften nicht antreten. Auch aufgrund der Auswärtsfahrten nach Kempten, Leipzig und Regensburg ist es auch finanziell durchaus anspruchsvoll, eine Saison zu stemmen. Die Rodgauer Footballerinnen, die zweimal in der Woche trainieren, haben daher unter anderem ein Crowdfunding ins Leben gerufen.

Von Sascha Eyssen