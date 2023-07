Rodgau Pioneers: Weichen stellen für Aufstieg im zweiten Anlauf

Von: Christian Düncher

Die Rodgau Pioneers (blaue Trikots) wollen in die Football-Oberliga © Patrick Leonhardt

Gipfeltreffen in der Football-Landesliga: Die Rodgau Pioneers (2.) empfangen die Reserve der Marburg Mercenaries (1.). Die Gastgeber sehen sich als Abteilung des Großvereins SKG Rodgau gut aufgestellt und gegenüber vielen anderen Klubs im Vorteil. Im Nachwuchs gibt es aber eine Lücke.

Rodgau – In dieser Saison soll es endlich klappen: Nachdem die Männer der Rodgau Pioneers vergangene Saison den Aufstieg in die Football-Oberliga knapp verpasst hatten, wird in der laufenden Runde nun ein erneuter Versuch unternommen. Und nach drei Spieltagen sieht’s gut aus. Die Pioneers (4:2) Punkte sind Tabellenzweiter der Gruppe A hinter der Reserve der Marburg Mercenaries. Am Sonntag (11 Uhr) steht in Rodgau das Gipfeltreffen an.

Die für Football-Spiele ungewöhnliche Kick-off-Zeit ist der Tatsache geschuldet, dass zunächst ein „Doubleheader“ geplant war, wie Ingo Klabers, Leiter der Football-Abteilung der SKG Rodgau, erklärt. Das Zweitligaspiel der Frauen fiel aber aus, weil der Gegner sein Team zurückgezogen hat. „Wir haben aber an der frühen Uhrzeit festgehalten. Der Blick auf die Temperaturen gibt uns Recht.“

Heiß hergehen soll es dennoch auf dem Platz. „Ich erwarte ein interessantes Spiel, in dem schon etwas die Weichen gestellt werden“, meint Klabers. Da in 14 Tagen das Rückspiel ansteht, wird am Sonntag noch keine Vorentscheidung fallen. Zudem darf diese Saison auch der Zweite auf den Aufstieg hoffen. Infolge einer Reform des Wettbewerbsformats gibt’s nach Abschluss der Punktrunde Überkreuzspiele mit den beiden besten Teams der Gruppe B. „Wir wollen aufsteigen. Aber wie so oft, ist es schwieriger, nach oben zu kommen, als oben zu bleiben“, meint der Abteilungsleiter. Die Mannschaft sieht er gut aufgestellt: „Wir sind ordentlich durch die Corona-Zeit durchgekommen, haben – im Gegensatz zu einigen anderen Klubs, die pandemie-bedingt ausgesetzt haben – durchgespielt und hatten kaum Abgänge. Der Kader umfasst circa 35 Spieler, ist somit stark genug, um die Runde durchzuspielen.“

Ingo Klabers Footballchef der SKG Rodgau © Privat

Zudem seien die Rahmenbedingungen geradezu optimal. „Dass wir eine Abteilung des Großvereins SKG Rodgau sind, ist unser großes Plus. Wir haben unseren eigenen Platz im Stadion, der ganzjährig bespielbar ist. Das ist ein großer Vorteil gegenüber anderen Teams, die Miete zahlen müssen.“

Die Abteilung hat rund 230 Mitglieder. Neben der Frauen- sowie der Männer-Mannschaft gibt es noch Cheerleading und zwei Jugendteams: Eine U13, die kontaktloses Flag-Football spielt, und eine U16. Ursprünglich war auch eine U19 geplant, die in einer Spielgemeinschaft mit den Wetterau Bulls antreten sollte, diese kam aber laut Klabers „kurzfristig aufgrund nicht lösbarer organisatorischer Probleme“ nicht zustande. „Das tut natürlich weh, weil die Spieler daraufhin zu anderen Klubs gegangen sind, um spielen zu können. Aber wir hoffen, diese Lücke schließen zu können.“ Der Aufstieg der Männer in die Oberliga würde dabei sicherlich helfen.

