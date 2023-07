Rodgau statt Bürgel: Hoppenstaedt freut sich „auf kürzere Fahrten“

Teilen

„Ich möchte einfach mal mehr freie Zeit haben“: Marvin Hoppenstaedt wechselt nach sieben Oberliga-Jahren bei der TSG Bürgel zur HSG Rodgau Nieder-Roden. © Scheiber

Marvin Hoppenstaedt, langjähriger Torwart des Handball-Oberligisten TSG Offenbach-Bürgel, spielt künftig wieder für die HSG Rodgau Nieder-Roden, allerdings in der dritten Mannschaft - in der Bezirksoberliga. Im Interview spricht er über die Gründe.

Offenbach – Seit Dienstag ist die handballfreie Zeit für Marvin Hoppenstaedt wieder zu Ende. Da startete die Vorbereitung auf die neue Saison, aber nicht mehr – wie in den vergangenen sieben Jahren – beim Handball-Oberligisten TSG Offenbach-Bürgel. Der 30-jährige Torhüter kehrt zu seinem ehemaligen Verein HSG Rodgau Nieder-Roden zurück. Der Serviceberater wird dort aber in der dritten Mannschaft auflaufen.

Herr Hoppenstaedt, erklären Sie doch mal die Hintergründe Ihres Wechsels?

Ich möchte meine Handballkarriere in meinem Wohnort ausklingen lassen und einfach mehr freie Zeit haben. Bislang war ich mit Arbeit und Handball 15 bis 16 Stunden am Tag unterwegs, jetzt kann ich zwischenzeitlich nach Hause kommen und mit dem Rad in die fünf Minuten entfernte Halle fahren.

Sie unterstützen bei der HSG Rodgau Nieder-Roden nicht die erste, sondern die dritte Mannschaft - ein harter Cut…

Das stimmt! In der Bezirksoberliga treffe ich auf ganz andere Mannschaften als zuvor. Ich freue mich aber auf die kürzeren Fahrten zu den Auswärtsspielen und natürlich auf das Duell mit den zweiten Männern aus Bürgel.

Welche Gefühle haben Sie beim Wechsel begleitet?

Ehrlich gesagt bin ich mit einem weinenden und lachenden Auge gegangen. Wir waren bei der TSG, wo ich als Sechsjähriger das Handballeinmaleins gelernt habe, eine eingespielte Einheit. Die gemeinsame Abschlussfahrt zum Heroes Festival Geiselwind Ende Juni war ein schöner Abschluss und noch einmal eine ganz neue Erfahrung.

Wie fällt Ihr Feedback zur vergangenen Saison aus?

Es gab Höhen und Tiefen. Wir waren nicht ganz so konstant wie erhofft. Wir hatten aber auch mit einigen Verletzungen zu kämpfen. Um diese zu kompensieren, haben sich die Einsatzzeiten für die Spieler erhöht – die Belastung war sehr hoch. Mein Torhüterkollege Silahan Gezer war gleich zu Beginn der Saison ausgefallen. Wir beide haben uns immer super ergänzt, gegenseitig motiviert und – wenn es bei dem anderen besser lief – für ihn gefreut. Aber ich wurde von zwei jungen Torhüterkollegen gut unterstützt. Dank des starken Endspurts unserer gesamten Mannschaft sind wir am Ende Vierter geworden.

Sind Sie jemand, der die Vorderleute aufrüttelt?

Eigentlich bin ich eher ein zurückhaltender Typ, auch auf dem Spielfeld. In den vergangenen Jahren hat sich das jedoch auch geändert, indem ich die Jungs öfter aus dem Tor stark gemacht habe. Wir haben im Vorfeld den Gegner immer recht gut analysiert, sodass es im Spiel nur noch kleinerer Abstimmung bedurfte.

Waren Sie eigentlich schon immer Torhüter?

Nein, anfangs war ich Feldspieler. Als uns mal ein Torwart bei einem Turnier gefehlt hat, habe ich mich ins Tor gestellt und das hat auf Anhieb geklappt. Die Idee kam von meinem langjährigen Mitspieler Nils Lenort.

Dafür muss man aber auch gemacht sein…

Absolut! Aber es hat funktioniert. Ich schaffte es in die Hessenauswahl – das war eine coole Zeit. Auch zur DHB-Sichtung wurde ich eingeladen.

Haben Sie ein Vorbild?

Ich bin Fan vom THW Kiel und Torhüter Niklas Landin. Schade, dass er jetzt nicht mehr dabei ist, sondern in seine Heimat nach Dänemark zurückgekehrt ist.

Wo liegen Ihre Stärken?

Mittlerweile verstärkt oben – wenn man älter wird, ist man auf den Beinen nicht mehr ganz so beweglich (lacht).

Sind Sie nicht sogar unter die Läufer gegangen?

Ja, zusammen mit meiner Frau Anna, die früher bei der HSG Rodgau Nieder-Roden gespielt hat, bereite ich mich auf den ersten (Halb-)Marathon in Offenbach vor. Im Winter ist Skifahren unsere gemeinsame Leidenschaft.

Welche Ambitionen haben Sie bei der HSG Rodgau?

Ich möchte die Jungs unterstützen, meine Erfahrungen weitergeben und meine aktive Handballkarriere hier ausklingen lassen. Und natürlich möchte ich in der Bezirksoberliga oben mitspielen. Am wichtigsten ist mir, auf und neben dem Platz Spaß zu haben.

Kennen Sie noch einige Aktive bei der HSG?

Na klar. Ich werde viele alte Bekannte wiedersehen. Vor allem ist Trainer Björn Hartmann mein bester Freund und sogar Trauzeuge. Wir unternehmen viel zusammen.

Wie sieht es mit Ihnen aus, möchten Sie auch einmal die Seiten wechseln und Trainer werden?

Warum nicht?! Später irgendwann, vielleicht.

Das Gespräch führte Katja Vügten