Guter Wettkampf in schöner Atmosphäre

Teilen

Bei heißen Temperaturen auf dem Rad. „Das war schon sehr hart“, meinte Siegerin Verena Repp nach dem Zieleinlauf. © eyssen

Harte Bedingungen für Dreikämpfer: Beim Rodgau-Triathlon in Dudenhofen macht die Hitze den Aktiven zu schaffen.

Rodgau – Natürlich war die Hitze beim 20. Rodgau-Triathlon des TSV Dudenhofen ein Thema unter den mehr als 700 Teilnehmern. Die hohen Temperaturen stellten die Sportler bei einem ohnehin schon anspruchsvollen Programm vor weitere Herausforderungen.

„Das war gar nicht so einfach, es gab nur wenig Schatten“, meinte Ruben Zillig vom Triathlon Team DSW Darmstadt. In einer Gesamtzeit von 1:51:24 Stunden war er der Schnellste über die Olympische Distanz (1,4 - 41,0 - 10,0 km). Nach einem zweiten Platz im Schwimmen durch den Badesee in Nieder-Roden setzte er sich mit den schnellsten Rad- und Laufzeiten an die Spitze. Vor sechs Jahren war Zillig mit der Mannschaft schon einmal in Rodgau dabei, nun der erste Einzelstart. „Das ist ein sehr guter Wettkampf, eine schöne familiäre Atmosphäre“, lobte Ruben Zillig die Veranstalter vom TSV Dudenhofen. Der Sieger durfte sich auch als Hessenmeister feiern lassen, der Rodgau-Triathlon wurde in diesem Jahr auch für diese Titelkämpfe gewertet.

Platz zwei ging an Benjamin Veltum vom EOSC Offenbach, der nach 1:56:02 Stunden ins Ziel kam und sich nach Rang 15 im Schwimmen mit den zweitschnellsten Rad- und Laufzeiten noch weit nach vorne schob. Sven Theis (1:57:14) und Lars Heppner (1:59:04) vom VfL Münster belegten die Ränge drei und vier.

Ebenfalls als Siegerin des Rodgau-Triathlons und gleichzeitige Hessenmeisterin durfte sich Verena Repp vom Team Bad Orb feiern lassen. Sie gewann in 2:09:06 Stunden vor Laura Martin (2:17:40) vom EOSC Offenbach und Jessica Lewerenz (2:17:49, Team Naunheim). Tina Lucas vom EOSC Offenbach (2:19:50) belegte Rang vier. „Es war schon sehr hart“, meinte die Siegerin Verena Repp angesichts der Temperaturen. „Das ist nicht mein Wetter.“ Dennoch reichte es für sie zum Abschluss einer sehr erfolgreichen Saison („Ich habe fast alle Rennen gewonnen, bei denen ich am Start war“) zum Sieg. Im vergangenen Jahr war Repp beim Rodgau-Triathlon noch Zweite geworden. Auch sie lobte die Veranstaltung, unter anderem für die schnelle Strecke. „Auch wenn ich mir hier noch eine Getränkestation mehr gewünscht hätte“, meinte Repp, für die es der letzte Wettkampf der Saison war, schmunzelnd.

Den Staffelwettbewerb über die Olympische Distanz gewann das Team NF2RUN-Staffel 5. Am Sonntag wurden auch Masters- und Seniorenliga-Wettkämpfe veranstaltet. Der EOSC Offenbach etwa belegte im Teamwettbewerb der Mastersliga den zweiten Platz.

Bereits um 9 Uhr waren die Teilnehmer der Sprintdistanz (400 m, 14 km, 5 km) ins Wasser gegangen. Raffael Berger (Tria-Team Bruchköbel) siegte in 48:20 Minuten knapp vor dem fast zeitgleichen Sebastian Grassewitz (ACT Triathlon Kassel) und Henrik Saathoff (48:50, Höchster Schwimmverein). Grassewitz war zwar als Erster ins Ziel gekommen, da der Wettbewerb aber im „Rolling-Start“-Verfahren mit leicht zeitversetzten Starts begonnen hatte, unterbot Raffael Berger die Zeit von Grassewitz noch. Alexander Gerhardt vom EOSC Offenbach kam in 50:32 Minuten auf Rang sechs. Lisa Diener (LuT Aschaffenburg) siegte bei den Frauen in 52:08 Minuten vor Jana Kipping (52:55, SC Illingen) und Paula Auschill (55:16, VfL Marburg). Den Staffelwettbewerb über die Sprintdistanz gewann das Team „D3“. ey

Auftakt im Wasser. Die Triathleten stürmen in den Nieder-Rodener Badesee, um ihre Runden zu drehen. © -

Applaus von den Zuschauern vom Rand. Eine Szene aus der Wechselzone bei der Sprintdistanz. © -

Laura Martin (EOSC Offenbach), Zweite über die olympische Distanz. © -