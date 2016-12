HSG Rodgau will Müller voranbringen

Rückraumspieler aus Nieder-Roden bei Sichtungslehrgang der Junioren-Nationalmannschaft / 29 Treffer in vier Begegnungen

Jonas Müller von der HSG Rodgau Nieder-Roden in der Partie gegen die Handballfreunde Springe.

Nieder-Roden - Hinter Jonas Müller, Handballer beim Drittligisten HSG Rodgau Nieder-Roden, liegen ereignisreiche Tage. Von Patrick Leonhardt

Am Samstag gewann er mit den Rodgauern das Punktspiel bei der HSG Burgwedel mit 30:26, am Sonntag ging es zum Sichtungslehrgang der Junioren-Nationalmannschaft nach Warendorf. Und bereits heute Vormittag wieder zurück, denn heute Abend steht das Drittliga-Derby gegen die HSG Hanau an.

„Ich habe mich sehr gefreut. Es ist immer eine Ehre, wenn man für Deutschland dabei sein kann“, sagt Jonas Müller (20), nachdem er vor zehn Tagen zunächst von seinem Nieder-Rodener Trainer Alexander Hauptmann und anschließend von Junioren-Bundestrainer Erik Wudtke über die aus seiner Sicht „überraschende“ Einladung informiert worden war. 2014 hatte er bereits mit der deutschen Auswahl an der U18-Europameisterschaft in Polen teilgenommen und mit der DHB-Mannschaft den siebten Platz belegt.

Der gebürtige Gießener Müller spielte in seiner Jugend bei der HSG Wettenberg und der HSG Wetzlar, von 2014 bis 2016 gehörte er dem erweiterten Profikader der Mittelhessen an, spielte in der Saison 2015/2016 mit Zweitspielrecht vor allem aber für den TV Gelnhausen. Im März 2016 absolvierte er bei der 23:35-Niederlage gegen die SG Flensburg-Handewitt sein erstes Bundesliga-Spiel für Wetzlar. Im Sommer erfolgte der Wechsel zum Zweitliga-Rückkehrer TV Hüttenberg, erneut mit Zweitspielrecht ausgestattet, ist er in dieser Runde auf der Königsposition im linken Rückraum bei der HSG in Nieder-Roden aktiv. Und das zuletzt sehr erfolgreich: In vier Partien – gegen Kirchzell vor zwölf Tagen fehlte er aus gesundheitlichen Gründen – erzielte Müller 29 Treffer.

„Er hat sich sehr gut entwickelt“, sagt Nieder-Rodens Trainer Alexander Hauptmann. „Er passt sehr gut in unser Spielkonzept, zeigt gute Leistungen und so sind auch die Auswahltrainer wieder auf ihn aufmerksam geworden. Als Verein ist man immer stolz, wenn ein Spieler in die Auswahl berufen wird. Wobei Jonas das erste Jahr bei uns spielt. Wir wollen ihn weiter voranbringen, ausgebildet wurde er bei anderen Vereinen.“ Müller selbst fühlt sich in Rodgau sehr wohl: „Ich bin super zufrieden, auch wenn wir zuletzt in Burgdorf und Hannover unnötig verloren haben. Dennoch sind wir im Soll. Derzeit passt es einfach sehr gut.“

Bei der Junioren-Nationalmannschaft standen am Montag und Dienstag jeweils drei Trainingseinheiten an, am heutigen Mittwoch durfte er vorzeitig abreisen, damit er gegen Hanau rechtzeitig und einigermaßen ausgeruht auf dem Parkett stehen kann. „Das Derby wollen wir natürlich gewinnen“, blickt Jonas Müller voraus. Wenn der Rechtshänder so trifft wie in den vergangenen Wochen, stehen die Chancen sicherlich sehr gut.