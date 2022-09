Rodgaus Handballerinnen Frauen brechen am Ende ein

Ihre fünf Tore reichten nicht: Auch Christine Burgard konnte die Niederlage der HSG Rodgau nicht verhindern. © eyssen

Mit einer am Ende bitteren Niederlage mussten die Handballerinnen der HSG Rodgau Nieder-Roden die Heimfahrt von ihrem ersten Drittligaspiel dieser Saison bei der TG 88 Pforzheim antreten.

Pforzheim – Den Auftakt in die neue Drittligasaison haben sich die Handballerinnen der HSG Rodgau Nieder-Roden sicherlich ganz anders vorgestellt. Mit großem Selbstvertrauen und dem Ziel vor Augen, sich die ersten zwei Punkte in der neuen Saison zu sichern, nahmen die Rodgauerinnen die zweistündige Anfahrt zur TG 88 Pforzheim auf sich. Und nach 30 Minuten sah sich das Team von Trainer Ergün Sahin durchaus bestätigt, führte es doch mit 12:9 und nach 38 Minuten sogar mit 15:11. Am Ende aber traten die Rodgauerinnen nach einem 0:7-Negativlauf in der Schlussphase mit einer ernüchternden 16:23-Niederlage die Heimfahrt an.

Mit einer 4:1- und 8:4-Führung dominierten die HSG-Frauen die Anfangsphase. „Doch wir haben es dann verpasst, den Vorsprung richtig auszubauen und uns abzusetzen“, meinte Sahin. Nachdem die Gastgeber zwischenzeitlich auf ein Tor verkürzen konnten, zogen die Rodgauerinnen nochmals zum 12:9-Pausenstand davon. „In der ersten Halbzeit haben wir hinten gut verteidigt und Naomi Speckhardt hat im Tor immer wieder einige gute Paraden gezeigt“, resümierte Sahin.

In der zweiten Halbzeit wendete sich das Blatt ab der 38. Minute und einer 15:11-Führung. Danach ging nichts mehr zusammen, vorne produzierten die Rodgauerinnen zu viele technische Fehler und Fehlwürfe, hinten ließ die kompakte Abwehr nach. Nach 47 Minuten traf Pforzheim zum 15:15-Ausgleich. Etwa zehn Minuten vor Schluss traf Christine Burgard ein letztes Mal für die HSG zum Ausgleich. Mit einem 7:0-Lauf dominierten die Pforzheimerinnen dann die Schlussphase und setzen sich mit 23:16 durch. Dementsprechend unzufrieden war man im Trainerteam mit den letzten 20 Spielminuten: „Das werden wir noch mal ansprechen, das darf uns in dieser Saison nicht mehr oft passieren, dass wir die Kontrolle so verlieren. Es ist schade, dass wir unser Spiel nicht 60 Minuten auf die Platte bringen konnten“, ärgerte sich Sahin.

Genügend Zeit, um die Fehler auszubessern, hat die Mannschaft, weiter geht es für die Rodgauer Drittliga-Handballerinnen erst in drei Wochen mit dem Heimspiel am 24. September (19.30 Uhr) gegen die TSG Eddersheim. Mit in die Vorbereitung für diese Partie wird man sicher auch den positiven Aspekt des ersten Spiels nehmen: „Wir haben grundsätzlich die Vorgaben über weite Strecken gut umgesetzt“, so Sahin. In drei Wochen will man diese dann aber auch über 60 Minuten auf die Platte bringen.

HSG Rodgau Nieder-Roden: Speckhardt, Aassou, Born; Burgard (5), Riecke, Bretz (4), L. Keller (1), Eichler, Krüger, Götz (1/1), Magnago (5/1), K. Keller, Tomashevska, Adanir

Zwei-Minuten-Strafen: 8 / 12 nim