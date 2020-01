Rodgauer Winterlauf: Spannender Sprint um den Tagessieg

Spannende Rennen gab es beim dritten Durchgang der Rodgauer Winterlaufserie. 340 Teilnehmer (270 über zehn Kilometer, 70 über fünf Kilometer) waren am Samstag dabei.

Jügesheim - Abdelkabir Zaroual Aadel, Nikolai Billing (beide LG Eintracht Frankfurt) und Dejen Atanaw (ohne Verein) bogen im Hauptlauf über zehn Kilometer gemeinsam auf die Zielgerade ein, letztlich setzte sich Abdelkabir Zaroual Aadel im Schlussspurt vor Billing (beide 32:57 Minuten) und Atanaw (33:03), der lange in Führung lag, durch. Fabian Sposato (34:06) vom SSC Hanau-Rodenbach wurde Achter.

Im vergangenen Jahr lag Abdelkabir Zaroual Aadel in Jügesheim auf Kurs Seriensieg. Er schaffte es dann allerdings unter anderem wegen einer Meisterschaftsteilnahme nicht auf die erforderlichen drei Starts. In dieser Winterlaufsaison stehen die Chancen nicht schlecht, dass er den Seriensieg nachholt. Beim Auftakt im November war Aadel zwar nicht dabei, nach dem neunten Platz im Dezember reichte es aber nun zum Sieg. In der Serienwertung, in der die besten zwei Läufe gewertet werden, liegt Aadel mit 1:06:35 auf Platz zwei hinter Mika Noodt (1:06:00, Triathlon Team DSW Darmstadt), der am Samstag fehlte. „Diesmal klappt es hoffentlich mit den drei Starts, mit dem Lauf bin ich sehr zufrieden“, sagte Aadel am Samstag. Der Tageszweite Nikolai Billing, ein gebürtiger Urberacher, ist in der Serienwertung mit 1:06:52 Dritter. Zudem führen die Veranstalter des JSK Rodgau eine Serienwertung, in der nur jene Starter aufgeführt sind, die bereits drei Starts absolviert haben. Dort liegt mit Rik van der Sterren (1:40:32), der am Samstag Sechster wurde, ein weiterer Sportler der LG Eintracht Frankfurt vorne.

Bei den Damen feierte Anna Starostzik von Spiridon Frankfurt nach ihrem Erfolg im November bereits den zweiten Tagessieg. Für den Seriensieg kommt sie dennoch nicht in Frage. Starostzik siegte in 36:54 Minuten vor Nadja Heininger (37:12, TSG Kleinostheim) und Nora Kusterer (37:29, TuS Griesheim). Kerstin Bertsch (37:35, SSC Hanau-Rodenbach) wurde Vierte. Die Offenbacherin Veronika Ulrich (TSG Ehingen) belegte in 39:00 Minuten Rang sieben.

Vor der Winterlauf-Saison hatte sich Anna Starostzik für Einzelstarts in Jügesheim entschieden, da sie davon ausging, dass sie maximal zweimal antreten kann. Eventuell reicht es im Februar nun doch zu einem dritten Start. Da eine Serienanmeldung bis zum 7. Dezember vorliegen hätte müssen, wird sie in der Serienwertung aber nicht berücksichtigt. „Das ist aber nicht schlimm, ich gönne es der Nora“, sagte Starostzik am Samstag. Nora Kusterer ist nämlich nun die Topfavoritin auf den Gesamtsieg. In der Serienwertung mit den zwei besten Ergebnissen führt sie mit 1:15:47 Std. vor Kerstin Bertsch (1:16:53) und Veronika Ulrich (1:18:01). Ulrich liegt in der Wertung, in der die Teilnehmerinnen mit bereits drei Starts berücksichtigt werden, vorne. „Ein Seriensieg wäre cool“, sagte Nora Kusterer, die in Jügesheim in früheren Jahren nur Einzelstarts absolviert hatte.

Über die fünf Kilometer gewann Phil Reuß in 17:15 Minuten vor Sebastian Lass (17:16, Spiridon Frankfurt) und Ingbert Reinke (17:44, SSC Hanau-Rodenbach). Tristan Kaufhold (SSC Hanau-Rodenbach) wurde in 17:54 Minuten Vierter. Sebastian Lass hat nun auch in der Serienwertung vor Ingbert Reinke die besten Chancen auf den Sieg. Reinke hat im Gegensatz zu Lass bereits drei Läufe absolviert.

Laura Chacon Biebach (ASICS Frontrunner) gewann die Frauen-Konkurrenz in 18:22 Minuten vor Lea Kutzner (21:27, TV Großostheim) und Anne Schneider (21:43, Wiesbadener LV). Linda Habtemichael belegte in 22:27 Minuten den vierten Platz. Lea Kutzner führt in der Serienwertung.

