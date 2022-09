HSG Rodgau Nieder-Roden: Konzentration auf die Basics

Ergün Sahin Trainer der Rodgauerinnen © Sascha Eyssen

Für die Handball-Frauen der HSG Rodgau Nieder-Roden geht es bei der Heimpremiere gegen die TSG Eddersheim. Ergün Sahin fordert eine Reaktion auf den Saisonauftakt.

Rodgau – Den Saisonstart haben sich die Handballerinnen der HSG Rodgau Nieder-Roden ganz anders vorgestellt. Nach einer gelungenen ersten Halbzeit in Pforzheim beim Auftaktspiel vor drei Wochen brachen sie in der zweiten Halbzeit komplett ein. Am Ende mussten sie mit einer 16:23-Niederlage nach Hause fahren.

Doch diese durchaus bittere Niederlage soll nun am Samstag keine Rolle mehr spielen. Da geht es nämlich für die Mannschaft um Trainer Ergün Sahin ab 19:30 Uhr gegen die TSG Eddersheim im ersten Heimspiel darum, eine deutliche Reaktion zu zeigen.

HSG Rodgau Nieder-Roden: Trainer erwartet kampfbetonten Gegner

„Wir haben das Spiel in Pforzheim ausgiebig analysiert und uns nochmal in vielen Trainingseinheiten auf die Basics konzentriert. Jetzt fühlen wir uns gut vorbereitet und wollen die ersten zwei Punkte hier zu Hause einfahren“, sagt Sahin.

Eddersheim hat schon drei Saisonspiele absolviert und ist mit 1:5 Punkten ebenfalls schlecht in die neue Runde gestartet. Am vergangenen Samstag holte die neu formierte Mannschaft gegen die SG Steinbach/Kappelwindeck aber zumindest den ersten Punkt beim 26:26.

Daher erwartet Sahin einen kampfbetonten Gegner: „Eddersheim hat sich jetzt letzte Woche den ersten Punkt geholt und wird sicherlich auch bei uns in der Halle bei diesem Derby alles geben. Wichtig wird sein, dass wir uns auf unser Spiel konzentrieren und den Gegner nicht selbst stark machen wie in Pforzheim.“ Die Fans dürfen also gespannt sein, in welcher Verfassung sich die HSG zeigt. (Niklas Mamat)