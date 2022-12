Rodgaus Handballerinnen machen ihren Trainer stolz

Teilen

Ergün Sahin Trainer der Rodgauerinnen © Sascha Eyssen

Die Handballerinnen der HSG Rodgau-Nieder-Roden haben ihr letztes Heimspiel des Jahres gegen die TG Pforzheim verdient mit 31:24 (16:10) gewonnen. Damit holten sie ihren sechsten Saisonsieg im zehnten Spiel der 3. Liga, belegen Platz fünf. Noch ist das Jahr 2022 aber nicht vorbei für die HSG-Frauen, am kommenden Samstag 19.30 Uhr, treten sie beim Tabellenletzten Wittlich an.

Rodgau - Gegen Pforzheim zeigten die HSG-Frauen schon in den ersten zwei Minuten, was sie sich vorgenommen hatten. Nach 113 Sekunden traf Christine Burgard zum 3:0.

Pforzheim fand anschließend besser ins Spiel. Doch im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit kam die Offensive der Heimmannschaft immer besser ins Rollen. Teilweise führte Rodgau mit sieben Toren, zum Ende der ersten Hälfte stand ein 16:10 auf der Anzeigetafel.

„Wir haben ab der zehnten Minute wirklich eine sehr gute Leistung im ersten Abschnitt gezeigt, wir wollten in den ersten 30 Minuten zeigen, dass wir die zwei Punkte unbedingt behalten wollen und diese Einstellung hat man gespürt“, sagte HSG-Trainer Ergün Sahin. Auch in der zweiten Halbzeit kontrollierte seine Mannschaft das Spiel und hielt die Gäste auf Distanz. Doch der Tabellenneunte gab nicht auf und verkürzte auf vier Tore. Dies veranlasste Sahin etwa 13 Minuten vor Schluss, nochmal eine Auszeit zu nehmen und den Rhythmus der Gäste zu unterbrechen. Der Plan ging auf und am Ende stand ein ungefährdeter 31:24-Heimsieg, der sogar noch höher hätte ausfallen können.

„Ich bin wirklich sehr stolz auf die Mädels, sie hatten sich fest vorgenommen, Revanche zu nehmen für die Hinspiel-Niederlage. Diese damit einhergehende Energie war ganz klar zu spüren“, sagte Sahin zufrieden.

Spielfilm: 3:0, 3:2, 6:3, 8:4, 8:6, 12:7 (21.), 15:8 (26.), 16:10 - 17:10, 17:12, 18:14, 20:14, 23:15 (44.), 23:19 (48.), 25:19, 27:20 (54.), 30:21, 30:24, 31:24

Zeitstrafen: 1:4 - 7m: 4/5 - 3/5

HSG Rodgau: Speckhardt (1), Born; Burgard (6), Bretz (3), L. Keller (1), Eichler, Krüger, Magnago (10/4), K. Keller (2), Tomashevska, Riecke, Götz (2), Adanir (2), Göbel (2), Heßler (2) nim