Rodgauerinnen sorgen wieder für Spannung

Die Handballerinnen der HSG Rodgau Nieder-Roden bevorzugen weiterhin Krimis in der 3. Liga.

Reilingen – Nach dem Sieg in letzter Sekunde gegen Eddersheim erhoffte sich Ergün Sahin, Trainer der Drittliga-Handballerinnen der HSG Rodgau-Nieder-Roden, bei der HSG St.Leon/Reilingen ein entspannteres Spiel. Dieser Wunsch blieb ihm zwar verwehrt, dafür durfte er nach einem 21:20 (9:11) den zweiten Saisonsieg im dritten Spiel bejubeln.

Katharina Keller (rechts) steuerte drei Tore zum Sieg der HSG Rodgau Nieder-Roden bei. © eyßen

„Wie die Mädels wieder gekämpft haben, jede für die andere eingestanden ist, dass hat mir sehr imponiert. Dieser Sieg wird uns nochmals einen richtigen Push geben und die Mannschaft weiter zu einer engen Einheit wachsen lassen“, sagte Sahin. Und das, obwohl die Vorbereitung nicht optimal gelaufen war. Katharina Keller trainierte unter der Woche nicht mit, war zum Spiel aber fit. Pia Magnago hingegen musste angeschlagen auf die Auswärtsfahrt verzichten. Doch auch im Spiel selbst lief es nicht so richtig für die „Baggerseepiratinnen“, nach 37 Minuten lagen sie noch mit drei Toren zurück. „Wir haben uns zu keinem Zeitpunkt beirren lassen und unser Spiel gespielt, das war am Ende ganz entscheidend“, sagte der sichtlich glückliche Sahin. Drei Minuten vor Schluss führte seine Mannschaft sogar mit zwei Toren, musste aber in den letzten 30 Sekunden durch die Abwehr den Sieg festhalten.

Spielfilm: 6:4 (18.), 9:9 (26.), 11:9 - 14:11 (36.), 14:15 (44.), 17:19 (52.), 19:19 (53.), 19:21 (58.), 20:21

Zeitstrafen: 4:8 - 7m: 0/0 - 2/3

HSG: Speckhardt, Born; Burgard (7/2), Bretz (1), L. Keller (3), Eichler, Krüger, Götz (4), K. Keller (3), Tomashevska, Adanir (1), Göbel (2), Riecke nim