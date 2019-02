Rodgauerinnen spielen wie im Rausch

Offenbach – Die Handballerinnen der HSG Rodgau Nieder-Roden bleiben nach einem beeindruckenden 33:23 gegen den Tabellendritten TuS Kriftel mittendrin im Meisterschaftsrennen der Oberliga.

Die TSG Bürgel bleibt in der Landesliga mit einem Zähler Rückstand an Spitzenreiter TV Kirchzell dran.

OBERLIGA

HSG Rodgau Nieder-Roden – TuS Kriftel 33:23 (21:13). Nach anfänglich knappen Rückständen (1:2, 3:4) setzten sich die Rodgauerinnen über 6:4, 9:6, 12:7, 15:9, und 15:12 auf 20:12 (28.) ab. „Wir kamen gut ins Spiel und behielten die ganze Zeit die Oberhand. Bei uns hat alles funktioniert. Der Gegner war ersatzgeschwächt, was uns natürlich in die Karten spielte. Aber auch solche Tage darf es mal geben“, freute sich Rodgaus Trainer Florian Lebherz über die zwei Punkte, durch die sein Team den Vorsprung auf Kriftel auf vier Punkte vergrößerte statt den Gegner gleichziehen zu lassen. Der Rückstand auf Tabellenführer TSG Oberursel (44:27 gegen den Vorletzten SV Germania Fritzlar II) ist mit einem Punkt acht Spiele vor dem Rundenende weiter denkbar knapp.

HSG Rodgau Nieder-Roden: Menge, Neubauer, Burgard (1), Brodbeck (1), Bretz (7), Portakal (2), L. Keller (6), Artero, Subay , Ebert (6/4), K. Keller (3), Stöhrer, Gotta, Heßler (7)

LANDESLIGA

TuS Zwingenberg – TSG Offenbach-Bürgel 21:37 (9:17). Der Gastgeber hatte von Anpfiff an nicht den Hauch einer Chance. Die TSG-Abwehr schaffte immer wieder Unterbrechungen, wodurch die TuS ihr Tempospiel nicht aufziehen konnte und sich jede Torchance hart erarbeiten musste. Im Umschalten waren die Bürgeler Frauen dem Tabellensechsten in allen Belangen überlegen und konterten ihn mit Übersicht aus. „Über gezielte Kreuzbewegungen im Angriff ließen wir die TuS-Abwehr immer wieder alt aussehen“, berichtete TSG-Trainerin Marion Fenn nach dem Spiel.

TSG Offenbach-Bürgel: Kroth, Fenn, Schlereth (3/3), E.Specht (4), Giegerich (6), Kopp (2), Hof (5), Hoddersen (2), Hoffmann (5), Tabery (5), Müller (1), Kirschig (4)

TV Bürgstadt – FSG Dieburg/Groß-Zimmern 28:17 (14:9). Es war ein rabenschwarzer Tag für die FSG in diesem Kellerduell. Die Gäste leisteten sich viele Patzer im Angriffs- und Abwehrspiel, die Trefferquote war extrem schlecht. Das 1:0 war die einzige Führung. Über 2:4, 3:7, 5:7, 5:9, 6:11 und 8:13 ging es zum 9:14-Halbzeitstand. Zu Beginn der zweiten Halbzeit blieb die FSG knapp 14 Minuten komplett ohne eigenen Torerfolg, erst dann fiel das 10:21. Nach dem 12:26 (50.) gelang noch etwas Ergebniskosmetik. Trainer Robert Linek: „All das, was wir letzte Woche im Spiel gegen Langenselbold so gut gemacht haben, haben wir gegen Bürgstadt vergessen. Auch der Kampfeswille in der letzten Woche war deutlich stärker und präsenter.“ Der Rückstand auf Bürgstadt wuchs auf vier Punkte plus den nun verlorenen direkten Vergleich, auch der Viertletzte HSG Bachgau setzte sich um zwei Punkte ab.

FSG Dieburg/Groß-Zimmern: Schütz, Speckhardt(Tor), Gareis (1), Untch, Rausch, Coors (2), Ühlein (2), Emich, Böttcher (2), Bauer, Gimbel (6), Danz (4), Ohlig, Küchler

HSG Dietzenbach – TGB Darmstadt 24:35 (13:15). Dietzenbachs Abwehr agierte viel zu passiv, vorne kamen die Gastgeberinnen mit der nach der Pause offensiven Abwehr des Tabellendritten nicht zurecht. Die HSG verzettelte sich in Zweikämpfe, bewegte sich zu wenig und produzierte Fehler über Fehler. Diese nahmen die Gäste dankend an und zogen über viele Tempogegenstöße davon. „Wir haben in der zweiten Hälfte komplett den Faden verloren. Erschreckend ist, dass wir zwölf Minuten Überzahl nicht genutzt haben“, meinte HSG-Coach Julian Wurm.

HSG Dietzenbach: Held, Käss, Brunner (1), Knab (5/1), Rotter (4/2), Seitel (3), A. Schmitz (1), Zellner (3/2), Lindner, Gutacker, L. Noll (3), Hedrich (3), Nastou (1), K. Noll mag