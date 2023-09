Rot für Ritter bremst Kickers-Handballer

Zu selten fanden die Kickers-Handballer Lücken in der Gelnhausener Abwehr wie hier Paul Czerwinka, dessen fünf Tore die Heimniederlage zum Saisonauftakt nicht verhindern konnten. © Klemenz

Vizemeister Kickers Offenbach ist mit dem herben Dämpfer einer Heimniederlage in die neue Saison der Handball-Bezirksoberliga Offenbach-Hanau der Männer gestartet. Im Topspiel des ersten Spieltages gab es gegen die ebenfalls ambitionierte zweite Mannschaft des TV Gelnhausen ein 28:31. Erster Tabellenführer ist die dritte Mannschaft der HSG Rodgau Nieder-Roden nach einem 35:28 bei der SG Bruchköbel II. Aufsteiger TGS Seligenstadt startete mit einer 30:35-Niederlage bei der HSG Preagberg. Mitaufsteiger HSV Nidderau sorgte mit einem 29:25 bei Landesliga-Absteiger TV Flieden für Aufsehen.

OFC Kickers - TV Gelnhausen ll 28:31 (13:16). In der schwül-heißen Sporthalle der Edith-Stein-Schule zückten die Schiedsrichter nach nur 2:20 Minuten die Rote Karte gegen Kickers-Topscorer Michael Ritter. „Eine harte, aber letztlich nachvollziehbare Entscheidung“, kommentierte Kickers-Sprecher Philipp Kuhn: „Damit haben die Schiedsrichter die Messlatte aber sehr hoch gelegt. So gab es am Ende für beide Teams in der Summe 14 Zeitstrafen, ohne dass das Spiel besonders hart gewesen wäre.“

Die Kickers gerieten gegen die ambitionierte Drittliga-Reserve gleich 0:4 in Rückstand, glichen aber kurz nach der Pause zum 16:16 aus und gingen sogar 22:21 in Führung (47.). Letztlich aber konnte das Team um Spielertrainer Christian Weis den Ausfall seines Toptorjägers nicht kompensieren, während beim TV Gelnhausen Spielmacher Marco Mocken (11) herausragte.

Spielfilm: 0:4 (5.), 2:4, 2:6 (11.), 4:6, 6:10 (21.), 8:10, 11:15, 13:16 - 16:16 (36.), 16:19, 18:19, 20:20, 22:21 (47.), 23:26 (50.), 24:28, 27:29 (57.), 28:31

Zeitstrafen: 6:8 - Rote Karten: M. Ritter (OFC, 3.) / Bagus (Gelnhausen, 51., 3. Zeitstrafe) - 7m: 3/5 - 4/6

OFC Kickers: Frank, F. Ritter; Huber (4), Stenger (4/1), Kozica, Weis (5), Kuhn (4/1), Hofmann, Windel (4/1), Pröse (1), Leyh, Beyer (1), M. Ritter, Czerwinka (5)

SG Bruchköbel ll - HSG Rodgau Nieder-Roden lll 28:35 (13:18). Mit einer geschlossen starken Leistung sicherten sich die Rodgauer die zwei Punkte beim Vorjahresfünften. Nach ausgeglichenem Beginn (5:5/12.) setzte sich das Team von Trainer Björn Hartmann über 5:9 und 7:13 (20.) auf den 13:18-Halbzeitstand ab. Im Angriff beteiligten sich nahezu alle Spieler als mehrfache Torschützen. Dichter als bis auf drei Tore kamen die Gastgeber, bei denen der langjährige Erstmannschaftsspieler Aydin Günes als elffacher Torschütze herausragte, nicht mehr heran. Spätestens beim 22:30 (48.) war die Partie entschieden.

Spielfilm: 0:1, 2:1, 2:3, 5:5 (12.) 5:9, 7:13 (20.), 10:13, 13:16, 13:18 - 15:18, 17:22, 21:24 (41.), 21:26, 22:30 (48.), 25:31, 25:34, 28:35

Zeitstrafen: 4:5 - 7m: 4/5 - 4/5

HSG Rodgau Nieder-Roden lll: Hoppenstädt, Weiß; Seitel, Korinth (5), Henkel (4), Muratoglu (1), Wiest (2), Landskron (4), Wade (4), Schilling (1), Spanheimer (4), Roesler (2), Ruhmann (3), Schrod (5/4)

HSG Preagberg - TGS Seligenstadt 35:30 (16:14). Nach guter Vorbereitung gelang dem Aufsteiger aus Seligenstadt ein Blitzstart in die Partie: In der zehnten Minute stand es 2:6. Die Mannschaft um Trainer Henryk Luberecki konnte den Schwung aber nicht ganz mitnehmen und in der Mitte der ersten Hälfte glich die Spielgemeinschaft aus Großauheim und Großkrotzenburg zum 7:7 aus und übernahm das Kommando. Im Angriff angeführt von Toptorjäger Niklas Sagorski (8/1), Arne Hestermann (7), Miguel Vazquez (6/2) und Mattis Seelmann (5) setzte sich die HSG Preagberg kurz nach dem Seitenwechsel auf fünf Tore ab und behauptete den Vorsprung.

Spielfilm: 0:3, 2:3, 2:6, 7:7 (17.), 11:9, 11:11, 13:11, 16:14 - 18:14, 20:15 (36.), 21:18, 24:22 (46.), 27:22, 27:24, 31:24 (52.), 33:25, 33:27, 34:29, 35:30

Zeitstrafen: 1:0 - 7m: 3/5 - 1/3

HSG Preagberg: Gesser; Hestermann (7), Just (2), Skowronek (1), Fuchs (2), Dieckmann, Kehrein (4), Sagorski (8/1), Bambei, Seelmann (5), Vasquez (6/2)

TGS Seligenstadt: P. Lorenz; Thomas (4), Keil (8/1), Bechtel (1), Sema (1), D. Lorenz (1), Scheib, Marchlewitz (7), Gutmann (1), Stöhrer (3), Geißler (1), Spiegel (2), Kaufmann, Gurzawski (1)

TSG Offenbach-Bürgel ll - HSG Dreieich 32:33 (20:16). Die Bürgeler Oberliga-Reserve legte gut los (6:2/9.) und setzte sich auf 19:12 (27.) ab. Die Dreieicher ließen sich aber nicht abschütteln, glichen - im Angriff angeführt vom wieder einmal herausragenden Maximilian Kalusa (13/3) in der 54. Minute beim 30:30 erstmals aus und legten danach jeweils selbst ein Tor vor. Und nach dem 33:32 durch Kalusa behauptete das Team von Trainer Matthias Jünger die Führung in den letzten zwei Minuten sogar in Unterzahl, nachdem Luca Mitteregger 48 Sekunden vor Schluss noch eine Zeitstrafe erhalten hatte. Eine bittere Heimniederlage für die Bürgeler, die beim Punktspieldebüt von Trainer Dennis Leber bis sechs Minuten vor Schluss konstant in Führung gelegen hatten.

Spielfilm: 3:0, 6:2 (9.), 9:7 (15.), 13:7, 15:8 (20.), 19:12 (27.), 19:15, 20:16 - 20:17, 27:25 (47.), 28:27, 30:31 (55.), 32:32, 32:33

Zeitstrafen: 2:3 - Rote Karte: Bohlmann (Dreieich, 34.) - 7m: 4/4 - 3/4

TSG Offenbach-Bürgel ll: Dins (1); Bastian (4), Kreckovic (8/4), Zahn (1), Köbe (4), Wenzel (1), Jochheim (5), Gutknecht (3), Nast, Morgano (2), Rochelle (1), Röll (2)

HSG Dreieich: Paul, Löw, Stokan; Müller (3), Zachgo (1), Mitteregger (3), Gärtner, Marijanovic (1), Bohlmann (2), Mohr (1), Maksimovic (4), Hiller (5), Kalusa (13/3)

HSG Oberhessen - SG Hainburg 29:24 (13:15). Nachdem den Hainburgern in der vergangenen Saison gegen die HSG Oberhessen noch zwei klare Siege gelungen waren (34:26 in Büdingen und 38:24 daheim) musste das Team von Trainer Andreas Schleiff jetzt zum Saisonauftakt eine doch enttäuschende Niederlage quittieren. Nach mehrfach wechselnder Führung glichen die Hainburger in der 50. Minute zwar noch einmal zum 24:24 aus, in den letzten zehn Minuten aber gelang ihnen gar kein Tor mehr, während sich der Vorjahreszwölfte, der auch in dieser Saison wieder lediglich einen Kampf um den Klassenerhalt erwartet, mit fünf Toren in Folge auf 29:24 absetzte.

Spielfilm: 0:1, 1:3, 3:4, 6:4 (12.), 7:7, 10:8, 11:15 (28.), 13:15 - 16:15, 18:16, 18:18, 20:18, 23:20 (46.), 24:24 (50.), 29:24

Zeitstrafen: 3:3 - 7m: 3/4 - 1/3

SG Hainburg: J. Schwab, Weih; Alles (2), T. Schwab (1), Schild (2), Maikranz (9), Lehmann (1/1), Stock (1), Leptich (1), Etzel (7), Seidenspinner jak