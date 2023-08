Rot-Weiß Sprendlingen steigt nach 6:0-Sieg in Regionalliga auf

Sektduschen nach der Krönung der Saison

+ © temizer Aufsteiger in die Regionalliga: Das Team des TC Rot-Weiß Sprendlingen. Von links: Lukas Marsoun, Matej Vocel, Dominic Ducariu, Vincent Marysko, Tim Fischer, Bengt Reinhard, Christopher Schmidt, Peter Janda, Stepan Mruzek, Filip Apltauer © temizer

Rot-Weiß Sprendlingen hat den Sprung von der Hessen- in die Regionalliga geschafft. Der deutliche Sieg hilft auch dem Nachbarn aus Buchschlag.

Sprendlingen – Mit einem Ass sicherte Matej Vocel standesgemäß den fünften Punkt für Rot-Weiß Sprendlingen im Aufstiegsspiel zur Tennis-Regionalliga. Die Mannschaftskollegen standen auf dem Nebenplatz sprungbereit zum Jubel und waren nach dem verwandelten Matchball nicht mehr zu halten. Sektduschen für die Mitspieler und Teamchef Peter Janda, selbst der noch das sechste Einzel spielende Bengt Reinhard wurde von seinen Kollegen gejagt und musste sich vor dem Fortsetzen seines Matches kurz umziehen.

Hessenligameister Rot-Weiß Sprendlingen setzte sich mit 6:0 gegen den Vizemeister der Württembergliga, den VfL Sindelfingen, durch, die Doppel wurden nach dem feststehenden Sieg nicht mehr ausgetragen, und schaffte den Aufstieg in die Regionalliga. Mitgejubelt haben auch die Spieler des Lokalrivalen TV Buchschlag, die größtenteils vor Ort waren und durch den Sprendlinger Erfolg den Klassenerhalt in der Hessenliga geschafft haben. Der Hessenmeister der Damen, der TC Bad Vilbel, scheiterte dagegen mit 4:5 unglücklich gegen die TuS Neunkirchen.

„Der Grundstein für diesen Sieg wurde in unserem letzten Hessenligaspiel gelegt, als wir beim FTC Palmengarten nach einem 2:4-Rückstand zurückgekommen sind und noch Meister wurden“, sagte Peter Janda. „Daraus haben wir viel Energie gezogen, die wir nahezu optimal umgesetzt haben.“ In den Aufstiegsspielen zur Regionalliga gelten andere Statuten, sodass die Gastgeber mit Matej Vocel, Filip Apltauer und Stepan Mruzek auf drei tschechische Spitzenspieler zurückgreifen konnten. Für sie setzte Tim Fischer im Einzel aus. Der Gegner aus Sindelfingen hatte dagegen im Spanier Alberto Colas Sanchez nur einen ausländischen Akteur aufgestellt.

Der starke Vincent Marysko holte den ersten Punkt, gefolgt von Apltauer. Dominic Ducario erhöhte nach seinem Sieg im Matchtiebreak auf 3:0. Stepan Mrozek punktete ebenfalls im Matchtiebreak. Im Spitzenspiel machte Vocel mit seinem 6:2, 6:4-Zweisatzsieg gegen Kevin Hümpfner alles klar. Bengt Reinhard gewann im Matchtiebreak.

„In diesem Jahr feiern wir unseren 75. Geburtstag“, freute sich auch Sprendlingens Vorsitzender Kai Moritzen über den Sieg. „Hessenmeister bei den Junioren und bei den Herren und jetzt zur Krönung noch der Aufstieg in die Regionalliga. Da gibt es nicht mehr viel zu sagen.“ Ein positiver Nebeneffekt ist die Chance, die zweite Mannschaft in die Hessenliga nachzuziehen, die im Juni zum zweiten Mal in Folge Meister der Verbandsliga wurde. Moritzen: „Die Tendenz geht dahin, dass wir den Aufstieg wahrnehmen wollen.“ (Rolf-Joachim Rebell)

RW Sprendlingen: Matej Vocel (1), Filip Apltauer (1), Stepan Mruzek (1), Vincent Marysko (1), Bengt Reinhard (1), Dominic Ducariu (1)