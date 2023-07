Rudern nimmt wieder Fahrt auf: Brüder gewinnen acht Rennen

Traditionsregatta des WSV Bürgel

+ © vvg Die Leistungssport-Jugend des WSV Offenbach-Bürgel Jugend, unten von links: Max Hope, Greta Meyer, Isabel Sanchez, Aaron Coppik. Dahinter von links: Valentina Izzo, Emily Snow, Ann-Kristin Stock, Victoria Schäfer, Petar Carkic. Dritte Reihe von links: Stanislav Tur, Noah Möhl, Tim Holzer, Jan Lyre, Emily Keul, Ethan Nithammer, Darian Henn. Erste Reihe stehend von links: Aleksey Schäfer, Joshua Hau, David Heim, Hella Sauer, Pia Simon, Vincent Baumgartner, Annika Schmidt. Letzte Reihe von links: Jonas Tybussek, Sinan Sanli, Annour Rekkab, Elija Izzo, Finn Herzig, Lukas Schmidt. © vvg

180 Rennen mit 800 Ruderern hat die 99. Offenbacher Regatta zu bieten. Damit ist die Traditionsveranstaltung wieder wesentlich größer geworden.

Offenbach – Rudern gehörte zwar zu den Sportarten, die während der Pandemie – wenn auch mit Einschränkungen – ausgeübt werden konnten. Dennoch war am Wochenende der Andrang bei der 99. Offenbacher Regatta wesentlich größer als noch vor einem Jahr. „Wir hatten in rund 180 Rennen um die 800 Ruderer am Start. Das war ein großartiges Meldeergebnis. Das war eine gelungene Generalprobe für 2024. Da haben wir ein großes Jubiläum und möchten das Ergebnis noch toppen“, sagte Sabine Zech, Vorsitzende des Veranstalters Wassersportverein (WSV) Offenbach-Bürgel. „Dies ist eine Traditionsveranstaltung. Und dieser Tradition sind wir verpflichtet zu senden, dass der Sport nach den Pandemiejahren wieder Fahrt aufnimmt“, erklärte bei der Siegerehrung Jörg Wagner, Vorsitzender des Sportkreises Offenbach.

Wobei die Geschichte dieser Veranstaltung weiter westlich begann. Die erste Ruderregatta in Offenbach fand am 21. Mai 1881 statt und wurde von der Offenbacher Rudergesellschaft Undine veranstaltet. Der Start befand sich an der Hafenspitze, die Strecke führte mainauf bis auf die Höhe des Schlosses, wo die Boote um einen Drehpunkt herum rudern mussten und führte dann mainabwärts wieder zurück zur Hafenspitze. Die zweite Austragung fand erst 1911 statt. Der Erfolg dieser Regatta war so durchschlagend, dass beschlossen wurde, die Regatta alljährlich zu veranstalten, 1921 erstmals unter dem Titel „Offenbacher Regatta“. 1927 zog man nach Rumpenheim um. Mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs fanden die Regatten in Rumpenheim ihr Ende. Da die Kriegsrennen nur über 1500 Meter stattfanden, kehrte man nach 1939 wieder zur alten Strecke vom Schloss bis zum damaligen Offenbacher Freibad zurück. Immerhin konnte man noch bis 1943 Regatten veranstalten. Am 18. März 1944 kam dann das „Aus“. Das Bootshaus brannte mit dem gesamten Bootsbestand und Inventar bei einem Luftangriff vollständig aus. Aber schon im Sommer 1946 konnte der WSV Offenbach-Bürgel eine erste Nachkriegsregatta veranstalten. So kommt es, dass der WSV Bürgel nun die 99. Austragung der Offenbacher Regatta ausrichten konnte.

Es gab viel Betrieb auf dem gut befahrbaren Main. Besonders hat es den Veranstalter gefreut, dass in fünf Rennen auch 18 Achter um den Sieg kämpften. Die meisten Offenbacher Siege – jeweils acht – errangen Julius und Linus Klein von der Undine, die insgesamt 20 Mal triumphierte. Nur zwei Siege weniger feierte Gastgeber WSV Bürgel. „Wir haben viele Neuzugänge, hauptsächlich Kinder, sodass wir zwischendurch sogar einen Aufnahmestopp für die Wintermonate erlassen mussten. Von unseren 40 Kindern und Junioren war fast jedes mindestens einmal am Start“, erklärte Sabine Zech. Die erfolgreichste aus dem Küken-Nest, das unter der Leitung von Jugend- und Leistungstrainerin Annika Schmidt übt, war Greta Meyer mit fünf Siegen. Der beste Bürgeler, Vincent Baumgartner, der eine Woche zuvor mit zwei Medaillen von den deutschen Junioren-Meisterschaften zurückgekehrt war, passierte bei acht Starts die Ziellinie zweimal als Sieger. „Die Bedingungen waren trotz des Regens am Samstag und des Windes wirklich gut“, lobte der 17-Jährige.

Auch wenn alle Teilnehmer selbstverständlich möglichst oft gewinnen wollten, war es nicht die einzige Motivation für die Teilnahme an der letzten Regatta vor den hessischen Sommerferien. Gar eine sechsstündige Anfahrt von der deutsch-schweizerischen Grenze aus nahmen die Ruderer des Wassersport-Vereins Waldshut auf sich. „Da ich gut vernetzt bin, habe ich vor Jahren gehört, dass diese Regatta sehr für Kinder und Jugendliche geeignet ist. Inzwischen bin ich bereits zum siebten Mal mit einer Gruppe hier, diesmal mit sieben Mädchen, die erst kurze Zeit rudern. Man trifft hier auf gute Konkurrenz, die bei den Deutschen Meisterschaften startet, aber findet auch genügend Rennen für die Anfänger. Und die Atmosphäre ist sehr freundlich“, erklärte Waldshut-Trainer Gerhard Fitzky, der auch das seit Jahren auf der Wiese vor dem Bootshaus übliche Zelten der weit angereisten Vereine für ein tolles Erlebnis hält. „Auf die dabei stattfindende Party freue ich mich besonders. Und hoffe, dennoch am darauf folgenden Tag erfolgreich zu sein“, meinte Antonia Wittrin. Ihr Wunsch ging in Erfüllung: Die 17-Jährige holte im Juniorinnen-Doppelzweier den einzigen Sieg für den WVW. (Michael Löffler)