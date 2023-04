Rugby-Derby in Offenbach: „Duell mit langer Geschichte“

Von: Christian Düncher

„In diesen Duellen rufen alle ihr Maximum ab“, sagt Offenbachs Kapitän Robert Haase (rechts) über die Derbys gegen Frankfurt (Rot-Schwarz) und Heusenstamm. Der RKH ist aktuell Vorletzter, Offenbach mit einem Punkt mehr Drittletzter. © watson

Derby in der 1. Rugby-Bundesliga: Aufsteiger Offenbacher SC Rosenhöhe empfängt den RK Heusenstamm. Im Interview äußern sich die Kapitäne beider Klubs, Robert Haase und Luca Frischkorn, unter anderem zu ihrer Freundschaft und der Rivalität zwischen den zwei Vereinen.

Offenbach – Beide sind Freunde. Am Samstag (15 Uhr) werden sie jedoch Kontrahenten sein – im Derby der 1. Rugby-Bundesliga am Eichwaldweg. Im Interview sprechen die Kapitäne Robert Haase (Offenbacher SC Rosenhöhe) und Luca Frischkorn (RK Heusenstamm) über ihre gemeinsame Vergangenheit, die Rivalität zwischen beiden Klubs sowie die Bedeutung des bevorstehenden Duells.

Sie haben beide bei der TGS Hausen mit dem Rugbyspielen begonnen und waren dort auch gemeinsam im Herrenteam aktiv. Was ist aus dieser Zeit in Erinnerung geblieben?

Haase: Das war eine sehr interssante und sehr erfolgreiche Zeit. Als erstes Hausener Jugendteam konnten wir auf nationaler Ebene mithalten und die großen Klubs aus Heidelberg schlagen. Da entstanden Freundschaften, die heute noch halten, wie die von Luca und mir.

Frischkorn: Ich verbinde mit der Zeit viele schöne Momente. Ich hatte dort nicht nur Teamkollegen, sondern auch Freunde. Wir sind gemeinsam groß geworden, haben auf und neben dem Platz viel erlebt. Ich konnte dort wachsen, sowohl spielerisch als auch vom Charakter her.

Die nächste gemeinsame Station war Offenbach. Warum gingen die Wege dann auseinander?

Haase: Ich war damals Siebener-Nationalspieler und daher in Hausen nicht so oft im Training. Dass sich das Team aufgelöst hat und geschlossen nach Offenbach gegangen ist, habe ich als Letzter erfahren. Ich bin nachgezogen, weil ich weiter mit den Jungs spielen wollte.

Frischkorn: Das lag am Management und den Diskrepanzen, die ich dort hatte. Falsche Versprechungen, andere Erwartungen und wenig Herz. Das war nicht die Art von Rugby, die ich in Hausen kennengelernt hatte und wegen der ich auf dem Platz stehe. Ich habe einen anderen Fokus. Deswegen war das für mich ein kurzes Kapitel und ich bin nach Heusenstamm.

Luca Frischkorn, Heusenstamms Kapitän. © Kessler

Offenbach gegen Heusenstamm – das ist eines der brisantesten Derbys im deutschen Rugby. Vor allem die älteren Mitglieder leben diese Rivalität. Wie nehmen Sie das wahr?

Haase: Ich glaube, wir leben alle diese Rivalität. Frankfurt, Heusenstamm oder Offenbach – jeder will der Beste sein. Natürlich ist Frankfurt gerade das Maß der Dinge. In diesen Duellen rufen aber alle ihr Maximum ab, egal, ob man neu im Verein oder bereits länger dabei ist. Sofern es wieder so spannend und fair wird wie im Hinspiel, ist das ein sehr gutes Rugby-Paket. Ich hoffe, dass es genauso ansehnlich wird und viele Zuschauer kommen.

Frischkorn: Auf dem Feld ist man eigentlich sehr fokussiert. Wenn aber auf der Tribüne die Alten Herren sehr, sehr laut mitmischen, ist das doch etwas, was man mitbekommt. Vor allem, wenn etwas auf dem Platz passiert wie ein starkes Tackling, motiviert einen das noch mal mehr. Die Bedeutung ist einfach noch stärker, weil die alle mitfiebern und dieses Duell so eine lange Geschichte hat. Das spürt man auch in der Mannschaft – vor dem Spiel und auf dem Platz.

Worum beneiden sie den Gegner?

Haase: Der RK Heusenstamm hat – auch abseits des Platzes – sehr familiäre Strukturen. Tradition ist schön und wichtig, aber nicht alles. Wir wissen aber, dass das mit der Zeit kommt. Wir wollen Kontinuität. Ich bin mir sicher, dass wir in ein paar Jahren auch familiäre Strukturen haben werden.

Frischkorn: Offenbach hat in Robert Haase jetzt einen ziemlich starken Spielertrainer (lacht). Spaß beiseite. Der finanzielle Background von Offenbach würde uns schon einiges erleichtern.

Das Hinspiel gewann der RKH knapp mit 11:10. Was muss sich aus Offenbacher Sicht ändern, damit diesmal ein Sieg gelingt?

Haase: Ehrlich gesagt lief bei uns im Hinspiel nicht viel zusammen. Es gab individuelle Fehler und auch die Teamentscheidungen im Spiel waren oft nicht richtig. Zudem haben wir uns durch Entscheidungen des Schiedsrichters aus dem Konzept bringen lassen. Im Vergleich zum Hinspiel müssen wir uns in allen Bereichen verbessern – und das werden wir auch zeigen.

Wer gewinnt das Derby und warum?

Haase: Wenn wir an die Leistung vom Spiel in München (24:24, Anm. d. Red.) anknüpfen und die ein, zwei Fehler abstellen, die uns den Sieg gekostet haben, werden wir am Samstag aufgrund unserer individuellen Klasse gewinnen. Ich glaube auch, dass wir lernen werden, als Team zusammenzuspielen und dies entsprechend zu nutzen.

Frischkorn: Wir gewinnen das Derby, weil wir uns die gesamte Rückrunde über schon darauf freuen, weil wir die Fans im Hintergrund haben, hart gearbeitet und zuletzt gegen Handschuhsheim ein gutes Spiel gemacht haben (10:24, Anm. d. Red.) und alles geben werden.

Wo landet Ihr Team am Saisonende?

Haase: Der Tabellenplatz ist für uns aktuell erst mal zweitrangig. Wir wollen gute Leistungen zeigen und gute Ergebnisse einfahren. In den letzten drei Spielen ist alles drin. Platz vier und Platz sieben liegen punktemäßig extrem nah beieinander. Wir würden uns über Play-off-Platz vier freuen, aber auch darüber, nicht in die Relegation zu müssen. Wir schauen wirklich von Spiel zu Spiel, damit fahren wir gut.

Frischkorn: Wir landen am Ende auf dem fünften Platz.

Rivalität begann 1979 mit Gründung des RK Heusenstamm Die Rivalität zwischen dem Offenbacher SC Rosenhöhe (einst BSC Offenbach) und dem RK Heusenstamm hat auch mit der Entstehungsgeschichte der „Füchse“ zu tun. Gegründet wurde der RKH nämlich 1979 von Ex-Offenbachern. Der Klub hat längst viel mehr Mitglieder als sein Nachbar und spielt seine 15. Erstliga-Saison in Folge. 2006 war der RKH sogar Deutscher Meister in der Siebener-Variante. In Offenbach wird bereits seit 1921 Rugby gespielt. Das Team war lange erstklassig, gewann 1994 den Ligapokal. Nach einem Neustart in der Regionalliga (2012) gelang vor dieser Saison die Rückkehr ins Oberhaus. (cd)