Rugby: Disziplinlosigkeiten kosten Offenbach den möglichen Sieg

Von: Christian Düncher

Kein Durchkommen: Heusenstamms Pepe Piano (Mitte) wird von der Handschuhsheimer Verteidigung gestoppt. © A2

Der Offenbacher SC Rosenhöhe zeigt im Aufsteigerduell der Rugby-Bundesliga beim München RFC (24:24) Moral, aber auch einige Disziplinlosigkeiten. Vor allem eine hat Folgen. Der RK Heusenstamm zieht sich derweil gegen den TSV Handschuhsheim gut aus der Affäre, trauert aber nach dem 10:24 vergebenen Chancen hinterher.

Offenbach – Eine Woche vor dem brisanten Erstliga-Derby zwischen dem Offenbacher SC Rosenhöhe und dem Rugby-Klub Heusenstamm (Samstag, 15 Uhr, Sportplatz am Eichwaldweg) blieben beide Mannschaften sieglos, tankten aber auf unterschiedliche Weise Selbstvertrauen. Auch wenn dann der Tabellendrittletzte den -vorletzten zu Gast haben wird, ist Platz vier, der zur Teilnahme an den Play-offs berechtigen würde, für beide noch realistisch.

RK Heusenstamm - TSV Handschuhsheim 10:24 (5:17). Das Heusenstammer Eigengewächs Matthias Meichsner beschenkte sich an seinem 19. Geburtstag selbst – mit dem Versuch zum Endstand. Freude wollte direkt nach Abpfiff aber bei keinem RKH-Spieler aufkommen. „Leider ist für uns nicht mehr herausgesprungen“, haderte Trainer Markus Walger. Im Hinspiel hatte sein Team gegen den Titelaspiranten noch eine rekordverdächtige 3:139-Pleite kassiert. Diesmal war die Partie „eigentlich ausgeglichen“, so Walger. „Leider haben wir viel zu viele einfache Fehler gemacht, unsere Angriff vergeigt und den Gegner zum Punkten eingeladen.“

Nach dem Ausgleich zum 5:5 durch Benjamin Polheim drängten die „Füchse“ auf die Wende und hatten viel Ballbesitz in der Hälfte des TSV. Ohne Erfolg. Stattdessen liefen die „Löwen“ bis zur Pause noch zweimal ins Malfeld des RKH ein. Als die Gastgeber nach dem Seitenwechsel auf 24:5 davonzogen, war die Begegnung entschieden.

„Ärgerlich, es wäre mehr drin gewesen“, sagte Walger, dessen Team auf den vorletzten Platz abrutschte. Die Leistung macht dennoch Mut für das prestigeträchtige Derby in Offenbach.

RK Heusenstamm: G. Piano, Joswig, Almeida, Polheim (5), N. Rainger, Felbinger, A. Piano, Frischkorn, Schuster, Schmitt, Franke, Apelt, Z. Hees, Sokoveta, Schild (Garanovic, Gabor, Iding, Zdanevich, Gennaro, Meichsner/5, Seifert)

München RFC - Offenbacher SC Rosenhöhe 24:24 (11:3). Das Hinspiel hatte Offenbach 39:16 gewonnen, diesmal endete das Duell der Aufsteiger ohne Sieger. „Das Ergebnis ist nicht ganz das, was wir wollten“, gab der zum Spielertrainer beförderte Kapitän Robert Haase zu. „Wir sind aber froh, dass wir noch mit der letzten Aktion ausgeglichen haben. Die Moral der mannschaft passt. Die mentale Einstellung ist auch deutlich besser. Die gezeigte Leistung war mit Abstand die beste in diesem Jahr.“ Die Gründe dafür, dass dennoch nur ein Remis heraussprang, waren vielschichtig. Alleine in den ersten 20 Minuten brach Offenbach zweimal durch die Verteidigung der Gastgeber, wurde jedoch kurz vor dem Malfeld gestoppt. „In dieser Phase waren wir dominant , hätten mit zehn bis 14 Punkten führen müssen. Es wäre dann ein anderes Spiel gewesen“, haderte Haase.

Stattdessen führte der RFC zur Pause 11:3, auch weil die Disziplinlosigkeit weiter ein großes Problem ist. Offenbach kassierte drei Zeitstrafen, zudem ließ sich Cheslin Arendse nach dem finalen Versuch zu einem Schlag hinreißen und sah Rot. Das sei „extrem bitter“, so OSC-Sprecher Yonas Hussein. „Cheslin ist ein Leistungsträger und schwer zu ersetzen.“ In München war er mit 14 Zählern Topscorer. Beim Erhöhungskick, der den Sieg hätte bringen können, stand er nicht mehr auf dem Platz. Marvin Dieckmann übernahm die Verantwortung und vergab.

Haase attestierte der Mannschaft dennoch, „viele Fortschritte gemacht“ zu haben. „Darauf wollen wir aufbauen.“ Im Derby gegen Heusenstamm und im darauffolgenden Spiel gegen die RG Heidelberg, die mit nur fünf Zählern Vorsprung Vierter ist.

OSC: Khomeriki, Elisashvili, Manukula, Pons Fleitas, Toevalu, Luneau, van Dijk, Joshua Sayson, Scott, Bombardella, Haase, Phiri (5), Dieckmann (5), Arendse (14) (Upton, Juri Sayson, Hussein, Baier, Dunkley, Holmes, Brünning)

