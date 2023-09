Rugby: Déjà-vu für RK Heusenstamm und Offenbacher SC Rosenhöhe

Bundesliga

David Upton (links, gegen den SC Frankfurt 1880) legte in der Auftaktpartie der neuen Erstliga-Saison für den Offenbacher SC Rosenhöhe. Bei Vizemeister SC Neuenheim war man aber am Ende weit von einem Punktgewinn entfernt.

Der Rugby-Klub Heuenstamm verliert zum Auftakt der Erstliga-Saison beim RFC München, der Offenbacher SC Rosenhöhe unterliegt Vizemeister SC Neuenheim.

Offenbach – Die neue Saison in der Rugby-Bundesliga hat für den RK Heusenstamm begonnen wie die letzte: mit einer Niederlage in der bayrischen Landeshauptstadt. Für den Offenbacher SC Rosenhöhe gab es ebenfalls eine Art Déjà-vu.

RFC München - RK Heusenstamm 34:0. „Wieder nichts zu holen in München“, lautete das ernüchternde Fazit aus Sicht der „Füchse“, die schon das Auftaktspiel der vergangenen Saison beim RFC mit 17:39 verloren hatten. Seinerzeit allerdings mit einem wesentlich erfahreneren Team.

Der RKH trat aufgrund vieler Abgänge mit einer neu formierten Mannschaft an. Neben den Zugängen Quentin Millasseau, Henry Leef sowie Khyheem Finley gaben auch Matthias Cloppenburg und Fabian Lieberum (beide zweite Mannschaft) ihr Erstliga-Debüt. In Christian Mihai, Matthias Meichsner, Vincent Weiß sowie Pascal Schüller standen drei ehemalige U18-Spieler in der Startformation.

Daher lief noch nicht viel zusammen. Vor allem in den Gassen und Kontaktsituationen wurde zu oft der Ball verloren. Trotz der klaren Niederlage habe die Mannschaft gezeigt, welches Potenzial in ihr stecke, teilte der Verein mit. Es bedürfe noch einiger Trainingseinheiten, um die Abläufe und das System zu verinnerlichen. Beim Saisonziel bleiben die Heusenstammer realistisch. Am Samstag sollen gegen Aufsteiger RSV Köln (12:45 gegen den TSV Handschuhsheim) „die ersten Punkte gegen den Abstieg“ geholt werden.

Bis ein neuer Trainer gefunden ist, coacht Präsident Markus Walger das Team, obwohl er die Doppelrolle eigentlich nicht mehr ausüben wollte.

RK Heusenstamm: Leef, Mihai, Millasseau, Reichert, Polheim, Averbeck, Schüller, Dehnert, Fleisch, Schmitt, Meichsner, Höhmann, Beaufort, Weiß, Z. Hees (Lehmann, Fernand, Lieberum, Zdanevich, Finley, Cloppenburg, Dahlke)

Zehn-Minuten-Strafe: Schmitt

SC Neuenheim - Offenbacher SC Rosenhöhe 56:13. Im dritten Duell seit dem Wiederaufstieg setzte es für Offenbach die dritte klare Pleite gegen den Vizemeister aus Heidelberg. Robert Haase war jedoch keineswegs unzufrieden. „Neuenheim lag bereits nach 15 Minuten mit zwei Versuchen vorne“, berichtete der OSCR-Spielertrainer. „Das war aber absehbar, weil deren Stamm seit Jahren eingespielt ist, während wir uns als Mannschaft erst noch finden müssen.“ So standen in Vedad Garanovic, Alex Piano, Marvin Seifert, David Schild (alle RK Heusenstamm) und Theo Degli Espositi fünf Zugänge in der Startformation.

Mitte der ersten Hälfte habe sich das Team jedoch gefangen und die Partie über weite Strecken ausgeglichen gestaltet, so Haase. Vor allem in Kontaktsituationen zeigte Offenbach sein Potenzial. Ihre stärkste Phase hatten die Gäste in den ersten 20 Minuten der zweiten Hälfte. Der Lohn dafür war der Versuch von David Upton, den Degli Espositi erhöhte. Er erzielte mit Straftritten auch die anderen sechs Punkte für die Offenbacher.

„Der SCN war besser, aber das Ergebnis ist am Ende etwas zu hoch ausgefallen“, resümierte Haase, der einige Ausfälle kompensieren musste. Aber nächste Woche daheim gegen die RG Heidelberg (17:66 gegen Meister SC Frankfurt 1880) seien einige Verletzte und Urlauber wieder dabei. Gleichwohl gebe es noch einiges zu tun, vor allem bei den Abläufen im Angriff. Zufrieden war Haase mit der Disziplin. Der OSCR kassierte wenige Straftritte.

Offenbacher SC Rosenhöhe: Upton (5), Elisashvili, Khomeriki, Garanovic, Pons Fleitas, A. Piano, Goupil, Kothe, Luneau, Degli Espositi (8), Scott, Phiri, Seifert, Sokoveta, Schild (Eppinger, Juri Sayson, Holmes, Haase, Felbinger)

Zehn-Minuten-Strafe: Upton

