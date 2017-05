„Wie eine Herde auf Beutezug“

TGS Hausen

+ © p Hausens Spielmacher Salé Ibarra im Angriff. © p

Hausen - Die „Löwen“ haben es weiter selbst in der Hand. Durch einen in dieser Höhe nicht erwarteten 74:17 (57:0)-Derbysieg gegen den Tabellenvierten TG Darmstadt hat die TGS Hausen in der 2. Rugby-Bundesliga West den zweiten Platz gefestigt, der zur Teilnahme an den Aufstiegsspielen berechtigt.