Erstligist RK Heusenstamm kämpft um Klassenerhalt

Offenbach - Der um den Klassenerhalt kämpfende Rugby-Erstligist RK Heusenstamm fühlt sich gerüstet für das erste Punktspiel 2017, in dem der RKH am 8. April (16 Uhr) Tabellennachbar TSV Handschuhsheim empfängt.

„Der TSV kann kommen, wir werden vorbereitet sein“, sagte Cheftrainer Jens Steinweg nach dem jüngsten 58:14-Testspielsieg gegen den ambitionierten Zweitligisten SU Neckarslum. In der Woche zuvor hatte Heusenstamm bereits bei der 17:35-Pokalniederlage gegen den Ligarivalen SC Frankfurt 1880 mit einem ersatzgeschwächten Team eine gute Leistung gezeigt. „Die Vorstellung gegen Frankfurt war schon gut. Nach dem Test gegen Neckarsulm kann man festhalten, dass wir uns gegen Handschuhsheim nicht verstecken müssen“, so Steinweg. Er erwartet „wieder eine enge Kiste“. Das Hinspiel hatte Heusenstamm denkbar knapp mit 23:24 verloren.

Der Test gegen Neckarsulm war hingegen eine klare Sache, zumal der RKH laut Steinweg „gut besetzt“ war. Zwar fehlten in Markus Otterbein und Pascal Drügemöller erneut zwei wichtige Stürmer, dafür war unter anderem Benjamin Polheim wieder dabei. Auch in der Hintermannschaft gab es genug Alternativen. So konnten die Heusenstammer „Füchse“ in der Partie über viermal 20 Minuten (Steinweg: „Wir haben den Spielern für jedes Viertel eine andere Vorgabe gemacht“) auf der Verbinder-Position eifrig testen. Dort kam neben den Brüdern Leon und Zinzan Hees auch Louis Biniak zum Einsatz. In der dritten Sturmreihe ragte Salim Cavus heraus. „Schade, dass er aufgrund seines Studiums nicht so oft trainieren kann“, sagte Steinweg. Mit Blick auf den Testspielgegner betonte er: „Neckarsulm war ein gutes Kaliber, kann theoretisch noch aufsteigen und würde dies im Fall der Fälle auch machen.“ (cd)

