Rugby-Klub Heusenstamm Hessenmeister in der olympischen Variante

Strahlende Sieger: Die Mannschaft des Rugby-Klubs Heusenstamm nach dem Gewinn der Hessenmeisterschaft in der olympischen Siebener-Variante.

Durch einen Finalsieg gegen den deutschen 15er-Meister SC Frankfurt 1880 hat der RK Heusenstamm den Landestitel im Siebenerrugby gewonnen. Der Offenbacher SC Rosenhöhe wurde Dritter.

Offenbach – In der Rugby-Bundesliga, in der mit 15 Mann pro Team gespielt wird, geht es für den RK Heusenstamm nach dem jüngsten personellen Aderlass erst mal darum, überhaupt ein konkurrenzfähiges Team zusammenzubekommen. In der olympischen Siebener-Variante haben die „Füchse“ diese Sorgen nicht. Das unterstrichen sie nun in Marburg bei der Hessenmeisterschaft, die sie souverän gewannen – und zwar „trotz der Abgänge“, wie der RKH betonte. Im Endspiel gab es einen klaren 31:12-Erfolg gegen den deutsche 15er-Meister SC Frankfurt 1880, der allerdings ohne Erstligaspieler antrat. Zinzan Hees war in dieser Partie mit zwölf Zählern Topscorer.

Zuvor hatten das Team von Spielertrainer Lucas Schmitt seine Vorrunden-Gruppe mit vier Siegen aus vier Spielen dominiert. Dem 47:5-Auftakterfolg gegen Göttingen folgten ein 12:7 (nach 0:7-Pausenrückstand) gegen den Offenbacher SC Rosenhöhe, ein 60:0 gegen Gastgeber RU Marburg sowie ein 38:0 gegen das Team „Rhinos 7s“.

Offenbach wurde am Ende Dritter, kassierte seine einzige Niederlage in der Vorrunde gegen den RKH. „Das Spiel war knapp und hätte in beide Richtungen ausgehen können“, sagte OSCR-Trainer Robert Haase, dessen Team sich im Platzierungsspiel gegen Darmstadt durchsetzte. „Leider waren wir dezimiert und hatten nur zehn Mann im Kader. Sechs, sieben Spieler, die sonst dabei gewesen wären, haben gefehlt. Dafür war die Leistung gut.“

RKH: Vincent Weiß (55), Moritz Höhmann (16), Sascha Joswig (9), Kai Zeiger (5), Nicholas Rainger, Joshua Beaufort (37), Philipp Franke, Jan Iding (5), Christian Mihai (5), Justus Lehmann (5), Zinzan Hees (32), Lucas Schmitt (14)