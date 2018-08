BSC Offenbach darf nicht in die 2. Liga

Offenbach - Am Wochenende sollte es losgehen für die Rugby-Mannschaft des BSC 1899 Offenbach in der 2. Bundesliga. Jetzt der Schock: Der Deutsche Rugby-Verband verweigerte die Spielgenehmigung für die 2. Liga, wie der BSC gestern mitteilte.

„Eine Begründung des DRV für den negativen Bescheid trotz erfüllter Aufstiegsvoraussetzungen liegt nicht vor“, hieß es in der Verlautbarung auf der Facebook-Seite des BSC. Der Verein warf dem Verband mangelnde Kommunikationsbereitschaft vor und kündigte an, eine Zivilklage mit Schadensersatzforderung gegen den Verband einzureichen. In der Planung für die Zweitligasaison hatte der BSC bereits Verträge mit mehreren hochkarätigen Spielern geschlossen, durch die nun erhebliche Schadenersatzforderungen entstanden seien. Zudem beklagt der BSC Rechtsverstöße des Sportgerichtes. So soll der negative Bescheid ohne jegliche Begründung und schriftliches Urteil ergangen sein. Zudem seien Fristen nicht eingehalten worden und das Sportgericht sei nachweislich nicht mit den erforderlichen drei Mitgliedern besetzt gewesen.

„Der ganze Vorgang lässt jegliche Rechtsgrundlage vermissen und ist eines Sportverbandes nicht würdig“, sagte Peter Schäfer, zweiter Vorsitzender der BSC-Rugby-Abteilung: „Es scheint, als ob hier nicht die Förderung und Verbreitung des Rugby-Sports im Verbandsmittelpunkt stehen, sondern individuelle Interessen verfolgt würden. Vielleicht sehen manche Leute durch den schnellen sportlichen Erfolg des BSC eine unliebsame Konkurrenz erwachsen.“

Für den BSC ist die Verweigerung einer Spielgenehmigung ein Déjà-vu-Erlebnis. Vor der vergangenen Saison 2017/18 wollte der Hessische Rugby-Verband (HRV) den BSC Offenbach bei seinem Comeback nicht für die 3. Liga zulassen. Da die anderen Vereine mit dem Eintritt der Offenbacher Rugger aber einverstanden waren, konnte die Mannschaft nach Einspruch und Einlegen von Rechtsmitteln dennoch in der 3. Liga starten.

Das BSC-Team wurde Vizemeister hinter der dritten Mannschaft des SC 1880 Frankfurt und damit sportlicher Aufsteiger in die 2. Liga, da der Meister nicht aufsteigen durfte, da seine eigene zweite Mannschaft bereits in der 2. Liga spielte. Von der 3. Liga wurde daher der BSC Offenbach als Aufsteiger nominiert. Die 2. Liga forderte allerdings zudem die Zustimmung des Hessischen Rugby-Verbandes zum Aufstieg des BSC ein, die dieser verweigerte. Zur Klärung des Sachverhalts wurde das Sportgericht des DRV angerufen, das nun nach sechs Wochen sein Urteil verkündete.

Da die 3. Liga im Zuge einer Ligenreform im deutschen Rugby aufgelöst wurde, bleibt dem BSC nur, an Stelle seiner eigenen zweiten Mannschaft in der Regionalliga Hessen anzutreten. Los geht es da am Samstag, 15. September (14 Uhr), mit einem Heimspiel gegen den bisherigen Drittligakonkurrenten URC Gießen. Pikanterweise hätte der BSC, wenn er alle Kraft in sein Regionalligateam gesteckt hätte und in dieser Klasse Meister geworden wäre, aufsteigen dürfen. (vvg/mos)

