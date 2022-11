Rugby: Offenbach verlangt Meister Frankfurt alles ab

Von: Christian Düncher

Mit vereinten Kräften stoppen hier im Derby die Offenbacher Jacques Fick (Mitte) und Gonzalo Pons Fleitas (links) den Frankfurter Nationalspieler Elias Haase (rechts). © kessler

Auch dank eines hochkarätigen Zugangs hält Aufsteiger Offenbacher SC Rosenhöhe in der Rugby-Bundesliga bei Titelverteidiger SC Frankfurt 1880 fast bis zum Schluss gut mit. Der nächste Neue steht bereits parat.

Offenbach – Drei Zeitstrafen, Rangeleien und Provokationen – im Nachbarschaftsduell der Rugby-Bundesliga ging es zwischen Titelverteidiger SC Frankfurt 1880 und Aufsteiger Offenbacher SC Rosenhöhe ordentlich zur Sache. Im Anschluss an die Partie sah man aber auf beiden Seiten zufriedene Gesichter. Die ungeschlagenen Gastgeber freuten sich darüber, durch das 29:16 (15:11) endlich die Tabellenführung erobert zu haben. Und auf der Gegenseite wertete man das Ergebnis als bemerkenswerten Achtungserfolg. Die dritte Niederlage in Folge war eine verschmerzbare und eine, die Mut macht für das nächste Spiel am 12. November beim Vizemeister TSV Handschuhsheim.

Zum Vergleich: Der Heidelberger Stadtteilklub hatte gegen Frankfurt kürzlich keinen einzigen Punkt erzielt und mit zwölf Zählern Differenz verloren. Offenbach war hingegen zweimal in Führung gegangen (5:0, 8:5) und hatte dem Favoriten bis tief in die zweite Hälfte hinein Probleme bereitet. Erst nach dem letzten Versuch des SC, bei dem der Ex-Heusenstammer Tim Biniak nach der Pause eingewechselt wurde, war die Sache gelaufen.

„Vor allem für die Zuschauer war es ein sehr geiles Spiel und fast bis zum Schluss sehr spannend“, sagte OSC-Sprecher Yonas Hussein. „Es war ein offener Schlagabtausch. Wir können wirklich stolz auf uns sein, haben nie zurückgesteckt und dem Meister alles abverlangt.“ Dazu trug auch ein hochkarätiger Zugang bei. Der 38 Jahre alte Erste-Reihe-Stürmer Vito Manukula spielte einst für Bayonne in Frankreichs 1. Liga sowie im European Challenge Cup. Gegen Frankfurt gab er nun sein Debüt im Trikot des OSC Rosenhöhe. „Er war super, ist eine echte Maschine“, so Hussein. Der Sturm, der für beide Versuche verantwortlich zeichnete, habe insgesamt „wirklich gut gespielt“. Aber auch die Hintermannschaft um Kapitän Robert Haase, sei „stark“ gewesen. „Jeder hat gekämpft und gut getackelt.“ Und im französischen Ex-Nationalspieler Jocelino Suta (39) kommt bald noch eine weitere Tackling-Maschine hinzu.

OSC: Manukula, Upton (5), Jooste, van Dijk, Toevalu, Kote, Seremaia (5), Pons Fleitas, Arendse (6), Fick, Holmes, Haase, Phiri, Dieckmann, Scott (Theodoridis, Khomeriki, Juri Sayson, Hussein, Bombardella, Kaczmarek, Brüning)

