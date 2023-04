Rugby: Offenbach verliert Spiel und Spielertrainer

Rugby

Auch dieser Angriff verpufft: Sam Phiri (rechts) und der Offenbacher SC Rosenhöhe fanden keine Lücke in der Defensive des SC Neuenheim. Links: Beau Scott.

Für Rugby-Bundesligist Offenbacher SC Rosenhöhe spitzt sich die Lage zu. Nicht unbedingt sportlich (dort beträgt der Vorsprung auf den direkten Abstiegsplatz weiter 13 Punkte), aber personell. Denn Spielertrainer Cameron-Dow wird den Club kurzfristig verlassen. Der RK Heusenstamm muss die Play-offs derweil abschreiben.

Offenbach – Im wahrsten Sinne nichts zu holen gab es für den Offenbacher SC Rosenhöhe im Heimspiel der 1. Rugby-Bundesliga gegen den Titelaspiranten SC Neuenheim. Zusätzlich getrübt wurde die Stimmung durch eine Personalie. Der RK Heusenstamm unterlag bei Tabellennachbar RG Heidelberg 5:24 und liegt nun fünf Zähler hinter dem ersten Play-off-Platz.

Offenbacher SC Rosenhöhe - SC Neuenheim 0:52 (0:26). „Es könnte besser laufen“, sagte OSC-Sprecher Yonas Hussein und meinte damit nicht nur die deutliche Heimpleite ge gegen den SCN, der sich damit vorzeitig für die Play-offs qualifizierte. Denn die Personalsituation, die seit vier Abgängen in der Winterpause ohnehin angespannt ist, wird sich bald noch mehr zuspitzen. Spielertrainer Wynston Cameron-Dow hat das Team darüber in Kenntnis gesetzt, dass er den Verein spätestens Ende des Monats verlassen wird, um nach Australien zurückzukehren. Seine Frau sowie die beiden Töchter leben bereits seit Januar dort, um die Familie zu unterstützen. Er habe schlechte Nachrichten über den Gesundheitszustand seines Vaters erhalten, berichtete Cameron-Dow.

Auch wenn der 33-Jährige deutsche Ex-Nationalspieler infolge einer Meniskusoperation dieses Jahr noch nicht zum Einsatz kam, wird er eine Lücke hinterlassen. Nicht nur als Trainer, sondern auch mit Blick auf die „Local player“-Regelung, der zufolge jedes Team pro Partie zehn für Deutschland spielberechtigte Akteure auf dem Bogen stehen haben muss. Wer neuer (Spieler-)Trainer wird, ist bislang noch unklar. Möglicherweise springt Robert Haase zumindest bis zum Saisonende ein. „Er macht einen guten Job als Kapitän“, hatte Cameron-Dow den Obertshausener unlängst gelobt.

Das Duell zwischen Offenbach und Neuenheim war in den ersten 20 Minuten zerfahren. Danach agierte der SCN klar überlegen. „Neuenheim ist ein Top-Team, gegen das man verlieren kann“, so Hussein. „Wir wollen unsere Punkte anderswo holen.“ Immerhin: Da Schlusslicht Heidelberger RK gegen Spitzenreiter SC Frankfurt 1880 verlor (7:94), liegt der OSC weiter komfortable 13 Zähler vor dem direkten Abstiegsrang.

OSC: Khomeriki, Upton, van Dijk, Manukula, Toevalu, Ju. Sayson, Goupil, Pons Fleitas, Luneau, Scott, Bombardella, Haase, Phiri, Dieckmann, Arendse (Elisashvili, Theodoridis, Hussein, Cameron-Dow, Jo. Sayson, Holmes, Brüning)

RK Heusenstamm in der ersten Hälfte ineffektiv

RG Heidelberg - RK Heusenstamm 24:5 (10:0). Auch wenn der Ligaerhalt weiter das primäre Ziel ist, war Markus Walger nach dem wohl geplatzten Traum von der Teilnahme an den Play-offs verärgert. „Wir machen uns vor deren Malfeld in die Hose“, schimpfte der RKH-Präsident und -Coach. „Wir waren in der ersten Hälfte ineffektiv und haben keine Punkte gemacht. Normalerweise müsste es zur Pause 10:10 stehen. Wir schieben deren Gedränge weg und belagern das Malfeld, aber je näher wir kommen, desto mehr Fehler unterlaufen uns.“ Zudem hatte die RGH im erfahrenen Fabian Heimpel einen Verbinder, der das Spiel mit seinen Kicks geschickt in die Heusenstammer Hälfte verlagerte. „Wir haben uns ein bisschen selbst geschlagen“, haderte Walger und ergänzte mit Blick auf Play-off-Platz vier: „Jetzt wird es sehr, sehr schwer.“

RKH: G. Piano, Gennaro, Almeida, Joswig, N. Rainger, A. Piano, Felbinger, Frischkorn, Schuster, Schmitt, Seifert, Apelt, Franke (5), Höhmann, Schid (Mihai, Polheim, Geranovic, Iding, Haase, Meichsner, Sokoveta)

