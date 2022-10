Sahin zieht trotz Niederlage den Hut

Anna Bretz war mit sechs Treffern die erfolgreichste Torschützin der HSG Rodgau Nieder-Roden. Trotzdem gab es gegen den Tabellenführer HSG Bensheim/Auerbach II eine 22:27-Niederlage. © eyßen

Die Handballerinnen der HSG Rodgau Nieder-Roden verlangen dem Favoriten HSG Bensheim/Auerbach II alles ab, verlieren am Ende mit 22:27 zu hoch.

Nieder-Roden – Am Ende war Tabellenführer HSG Bensheim/Auerbach II dann doch eine Nummer zu groß für die HSG Rodgau Nieder-Roden. Nach großem Kampf und einem guten Spiel unterlagen die Nieder-Rodenerinnen nach zuvor vier Siegen hintereinander in der 3. Liga Süd-West gegen die Bundesliga-Reserve von der Bergstraße dann doch mit 22:27 (10:11). „Ich bin stolz auf meine Mannschaft.

Wenn man überlegt, gegen was für ein starkes Team wir gespielt haben und welchen Kampf wir an den Tag gelegt haben, kann ich nur meinen Hut vor meinen Spielerinnen ziehen“, sagte Nieder-Rodens Trainer Ergün Sahin.

Vor allem in der ersten Hälfte sahen er und die Zuschauer in der gut gefüllten Rodaustrom Sportarena ein ausgeglichenes Spitzenspiel. Zwar erwischten die Hausherrinnen keinen guten Start und lagen nach zehn Minuten mit 1:4 zurück. Dafür spielten die Rodgauerinnen mit Leidenschaft und kämpfte sich ins Spiel. Nach 21 Minuten glich Rodgau zum 6:6 aus. In den letzten zehn Minuten der ersten Hälfte ging es hin und her, sechs Sekunden vor der Halbzeit traf Bensheim zum 10:11-Halbzeitstand. „Wir haben leider nicht immer unsere Chancen konsequent zu Ende gespielt und immer wieder gute Möglichkeiten ausgelassen, dadurch konnte Bensheim dann sein Tempospiel auf die Platte bringen“, meinte Sahin.

Auch in der zweiten Hälfte kam der Gast besser aus der Kabine und erhöhte auf 10:14: „Ich sah mich gezwungen, schnell die Auszeit zu nehmen, um den Rhythmus etwas zu brechen“, sagte Sahin. Doch auch in den Minuten nach der Auszeit pendelte sich der Rückstand auf vier bis fünf Tore ein. 15 Minuten vor Schluss verkürzten die Baggerseepiratinnen auf 17:19 und aktivierten damit nochmals die ganze Halle. Doch nach einer Auszeit des Tabellenführers zog Bensheim/Auerbach wieder an und setzte sich mit einem Sechs-Tore-Lauf auf 17:25 ab. Die acht Tore Differenz waren eine zu hohe Hypothek, um in der Schlussphase nochmals entscheidend zu verkürzen.

„Wir sind ans Limit gegangen und haben viele Erfahrungswerte gesammelt. Für diesen absolut tollen Einsatz meiner Spielerinnen hätte ich mir ein knapperes Endergebnis gewünscht. Wir sind auf dem richtigen Weg und hätten es mit etwas mehr Glück auch geschafft, Bensheim/Auerbach ein Bein zu stellen“, sagte Sahin. Zudem zeigten sich Trainer und Mannschaft sehr erfreut über die gute Kulisse: „Das hat richtig Spaß gemacht mit den Fans und war auch eine tolle Werbung für den Frauenhandball.“

Das Ziel sei nun, das erarbeitete Selbstvertrauen in die nächsten Spiele und Wochen mitzunehmen. Die nächste Aufgabe steht für die HSG Rodgau erst in zwei Wochen an. Nach einem spielfreien Wochenende geht es am Sonntag, 13. November, um 15 Uhr gegen die zweite Mannschaft des 1. FSV Mainz 05 weiter. „Da wollen wir dann wieder voll angreifen“, sagt Ergün Sahin.

Spielfilm: 1:4 (11.), 6:6 (21.), 8:8 (26.), 10:11 - 10:14 (34.), 14:19 (41.), 17:19 (45.), 17:25 (54.), 22:27

Zeitstrafen: 8:2 - 7m: 6/6 - 0/2

HSG Rodgau: Speckhardt, Born; Burgard (4), Bretz (6), L. Keller (2), Eichler, Krüger, Götz (6/6), Magnago (2), K. Keller (1), Adanir, Göbel (1), Riecke

Von Niklas Mamat