Sahnetag von Zarenko und Carter

Teilen

Vergeblich gestreckt haben sich hier die Langener Weber und Carter beim Schmetterball von Speyers Schiller. © postl

Der Knoten ist geplatzt: Volleyball-Drittligist SSG Langen feierte im sechsten Versuch den ersten Saisonsieg. Die Männer aus Hanau und Ober-Roden blieben hingegen ohne Satzerfolg.

Offenbach – Im Kellerduell der 3. Liga gegen den TSV Speyer gelang den Volleyballern der SSG Langen im sechsten Anlauf der erste Saisonsieg, mit dem sie den letzten Tabellenplatz an den Gegner abgaben. Die Regionalliga-Frauen des TSV Hanau besiegten HTG Bad Homburg mit 3:2 und liegen nun auf einem Aufstiegsrunden-Tabellenplatz. Die Männer der TG Hanau konnten den starken Westerwald-Volleys beim 0:3 nicht den zweiten Satzverlust zufügen. Auch Oberligist VC Ober-Roden verlor mit 0:3 gegen den TV Waldgirmes II.

3. Bundesliga Süd Männer

SSG Langen - TSV Speyer 3:1 (25:18, 27:25, 21:25, 25:22). Das intensive Training von Kapitän Thomas Schäfer und Jochen Schöps mit vielen Übungen zur Verbesserung der Abstimmung auf dem Feld zahlte sich aus. Ohne Zuspieler Stefan Schibilsky (erkrankt) veränderte Trainer Markus Pfahlert die Startaufstellung auf zwei Positionen: Schäfer startete als Libero, Felix Meier-Merziger übernahm das Zuspiel. Die Langener fanden sehr gut ins Spiel und holten sich den ersten Satz deutlich mit 25:18. Danach häuften sich die Fehler, was zu einem 5:10-Rückstand führte. Aber die SSG-Spieler behielten die Nerven und gewannen noch mit 27:25. Die Außenangreifer Artur Zarenko und Niclas Carter erwischten im Angriff einen Sahnetag.

Im dritten Satz konnte sich Speyer etwas absetzen. Trotz zwei Roter Karten entschieden die Gäste den Satz für sich. Trainer Pfahlert wechselte im vierten Satz Jochen Schöps im Mittelangriff ein. Dieser Wechsel machte sich direkt bezahlt, als Schöps zwei Aufschlag-Asse gelangen. Den zu Beginn des Satzes herausgespielten Vorsprung verteidigten die Langener bis zum 25:22. Die MVP-Medaille bekam Peter Wolf, der ein ums andere Mal zeigte, wie wichtig er ist.

SSG Langen: Carter, Luz, Meier-Merziger, Schäfer, Schöps, Vu Anh, F. Weber, S. Weber, P. Wolf (MVP), Zarenko

Regionalliga Südwest Männer

TG Hanau - SG Westerwald Volleys 0:3 (13:25, 15:25, 18:25). Wie erwartet gab es gegen den Tabellenführer nichts zu holen. Verzichten musste die TG aus privaten Gründen auf Trainerin Cordula Pütter, Routinier Oli Fochler übernahm das Coaching. Während des gesamten Spiels waren die Gäste aus Rheinland-Pfalz haushoch überlegen. Mit starken Angaben setzten sie die Hanauer Annahme immer wieder unter Druck. Die Grimmstädter wiederum kamen nur langsam ins Spiel. „Das Wichtigste an diesem Spiel war, dass unsere jungen Wilden viel lernen und etwas mitnehmen“, sagte Mannschaftssprecher Maximilian Bieri: „Unsere Punkte müssen wir gegen andere Gegner holen.“

TG Hanau: Bieri, Gröbel, Haar (MVP), Hochapfel, Ingmann, Kühn, Liedtke, Nimbler, Simon, Waldschmidt

Regionalliga Südwest Frauen

TSV Hanau - HTG Bad Homburg 3:2 (20:25, 25:11, 23:25, 25:13, 15:11). „Gewonnen ist gewonnen“ freute sich TSV-Trainer Reiner Elmrich, nachdem seine Mannschaft nach zweimaligem Satzrückstand das Spiel noch umgebogen hatte. Ohne die Annahmespielerinnen Hierling und Bergmann fehlte die Konstanz im Spiel. „Ein Spiegelbild der bisherigen Saison. Eine geringe Trainingsteilnahme, dazu bin ich immer zu Umstellungen gezwungen“, haderte Elmrich. Ein Sonderlob gab es für Sonja Jaron im Mittelblock. Auch die Einwechslung von Zuspielerin Jana Helm im Tiebreak machte sich bezahlt, weil dadurch Pam Blazek am Netz für Angriffspunkte sorgen konnte. Hannah Bühl würde als MVP ausgezeichnet.

TSV Hanau: Blahut, Blazek, Bühl, Grutzeck, Hartmann, Helm, Jaron, Waser

Oberliga Männer

VC Ober-Roden - TV Waldgirmes II 0:3 (23:25, 22:25, 27:29). In der umkämpften Partie verspielte der VCOR in jedem Satz eine komfortable Fünf-Punkte-Führung. Im dritten Durchgang wurde aus einer 9:4-Führung ein 10:17-Rückstand. Mit einem Kraftakt erkämpfte sich der VCOR beim 24:22 zwei Satzbälle, nutzte aber keinen. „Wir sind nie in einen Spielfluss gekommen“, sagte Mannschaftsführer Ari Nahabet.

VC Ober-Roden: Ebert, Geweniger, Hahn, Klug, Nahabet, Rebmann (MVP), Romeike, Voss, Weber

Landesliga Süd Männer

Eintracht Frankfurt II - VC Ober-Roden II 3:1 (25:21, 25:18, 20:25, 30:28). Der erste Satz war lange ausgeglichen, bis Fehler in der Feldabwehr beim Stand von 20:20 dafür sorgten, dass der erste Satz an den Gastgeber ging. Auch Satz zwei verlief bis zum 17:18 ausgeglichen. Dann stellte die VCOR-Zweite um und gewann den dritten Satz deutlich. Durchgang vier verlief dramatisch. Der VCOR vergab drei satzbälle, bevor die Eintracht ihren dritten Matchball nutzte. Wegen eines angeblichen Spielstandfehlers will der VCOR Protest gegen die Wertung einlegen.

VCOR II: Binder, Bugla, Gregorio Rodrigo, Kuhn, Langolf, Ott, Pereira, Pirra, Scherer, Schneider, Wiechmann theo