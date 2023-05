Samurai Offenbach: Fünf Sekunden fehlen Horn zum deutschen Ü30-Meistertitel

Von: Christian Düncher

Teilen

Glückliches Samurai-Trio: Trainer und Präsident Francesco Liotta (Mitte) mit dem deutschen Ü30-Vizemeister Markus Horn (rechts) und Bronze-Gewinner Giovanni Macchitella. © p

Ein Duo von Samurai Offenbach hat bei den deutschen Judo-Meisterschaften der Ü30 seine Erfolge aus dem Vorjahr wiederholt. Für einen weiteren „Samurai“ endete die Premiere schmerzhaft.

Offenbach – Offenbachs Oberbürgermeister höchstpersönlich war auf der Facebook-Seite des Judoclubs Samurai der erste Gratulant. „Herzlichen Glückwunsch“, schrieb Felix Schwenke zum Beitrag über das Abschneiden eines Samurai-Duos bei den nationalen Titelkämpfen der Ü30 in Bad Ems (Rheinland-Pfalz). Dort hatten Markus Horn (deutscher Vizemeister der Klasse 35 bis 39 Jahre im 90-Kilo-Limit) und Giovanni Macchitella (Bronze im 73-Kilo-Limit der Klasse von 40 bis 44 Jahren) ihre Erfolge aus dem Vorjahr wiederholt.

„Zwei Medaillen bei den Deutschen Meisterschaften – damit können wir natürlich sehr zufrieden sein“, sagte Samurai-Präsident und -Cheftrainer Francesco Liotta. Es wäre aber sogar eine noch bessere Bilanz möglich gewesen.

„Bei Markus Horn war es ganz knapp“, berichtete Liotta. „Er hat im Finale lange geführt, ist dann aber fünf Sekunden vor Schluss in einen Haltegriff des Gegners geraten und hat so den Titel verspielt. Insgesamt war es aber dennoch eine gute Leistung von ihm mit zuvor drei Siegen.“ Zumal Horn „leicht angeschlagen“ in das Turnier gegangen sei. „Er hatte am Dienstag einen Hexenschuss und konnte daher bis zum Wochenende nicht trainieren. Dennoch war er natürlich mit dem Ziel angereist, Deutscher Meister zu werden, und hat sich nach der unglücklichen Final-Niederlage ein bisschen geärgert. Jetzt wird er es im kommenden Jahr halt erneut versuchen.“ Dann in der AK M3.

In dieser Altersklasse holte Giovanni Macchitella Bronze im 73-Kilo-Limit. „Er macht ja auch Karate, ist dort mehrfacher Europameister“, erklärt Liotta. „Platz drei war für ihn okay. Es geht immer ein bisschen besser. Er war aber zufrieden.“ Im Gegensatz zum dritten Offenbacher. Viktor Sondergeld (AK M1, bis 73 Kilo) kugelte sich bei seiner Premiere bei den Ü30-Titelkämpfen im ersten Kampf die Schulter aus.

Das Ü30-Duo übt regelmäßig mit dem Erstliga-Team, sagt Liotta. „Wir haben eine große Trainingsgruppe. Deshalb sind diese Jungs trotz ihres Alters so fit. Das war auch der Grund dafür, dass Viktor gesagt hat, er macht mit.“ (cd)