Samurai Offenbach: Mit krassem Einsatz zum Derbysieg

Von: Holger Appel

Stark am Boden: Der Offenbacher Felix Herbst (links) kämpft den Rüsselsheimer Nils Fassmann im Schwergewicht nieder. © postl

Nach 0:2-Rückstand erkämpft sich der Judoclub Samurai Offenbach in der 1. Bundesliga Süd ein 9:5 beim JC Rüsselsheim und steht dicht vor dem Klassenerhalt. Zum Auswärtserfolg trugen auch die Gästefans bei. „Das war richtig brutal“, lobte Samurai-Präsident und -Trainer Francesco Liotta.

Offenbach – Das waren „Big Points“ für Samurai Offenbach in der Judo-Bundesliga Süd: Das Team gewann das Hessen-Derby beim JC Rüsselsheim mit 9:5 (4:3), feierte somit am vierten Kampftag den zweiten Sieg. In der Neuner-Liga ist man nun mit vier Punkten Fünfter – und kann bereits in der nächsten Runde mit einem Erfolg daheim gegen den Sechsten TSG Backnang (24. Juni) den Klassenerhalt sichern. Der Tabellenletzte VfL Sindelfingen hat nach fünf Kampftagen noch keinen Punkt erkämpft, ebenso Rüsselsheim, das wie Offenbach diese Saison erst viermal im Einsatz war. Der Blick des JC Samurai geht wieder ganz klar nach oben.

Francesco Liotta, Vorsitzender und Trainer des JC Samurai, war nach dem Derbysieg in der Rüsselsheimer Großsporthalle jedenfalls begeistert. „Nach dem unglücklichen 0:2-Rückstand haben unsere Buben so krass gekämpft“, sagte er. „Dann haben wir zur Pause schon 4:3 geführt. Und den zweiten Abschnitt haben wir 5:2 und somit insgesamt 9:5 gewonnen. Und was die mitgebrachten Fans für eine Stimmung gemacht haben: Das war wirklich brutal“, meinte Liotta. Markus Seifert (Klasse bis 90 kg) punktete doppelt für Offenbach, führte sein Team zum zweiten 9:5-Sieg der Saison. Am zweiten Kampftag hatte Offenbach mit dem gleichen Ergebnis in Sindelfingen triumphiert.

Dabei hatten der JC Samurai in Rüsselsheim keinen Auftakt nach Maß. Der Grieche Athanasios Mylonelis (bis 81 kg) ging leicht angeschlagen und erkältet in den Wettbewerb, verlor gegen Andreas Höhl. Der Lette Mattias Kuusik (bis 100 kg) begann gegen Robert Florentino „saustark“ (Liotta), kugelte sich dann aber einen Finger aus und musste aufgeben. Danach aber kamen die Offenbacher ins Rollen. Auch Mylonelis gewann im zweiten Abschnitt einen Kampf. app

JC Samurai: Mylonelis (1), Kuusik, Keller (1), M. Seifert (2), Gleim (1), H. Latschinian (1), Herbst (1), Horn, Volleman (1), Ehmig (1)

Derbysieger. Die Athleten des JC Samurai nach dem 9:5-Erfolg in Rüsselsheim. Vorne, Dritter von rechts: Markus Seifert, der seine beiden Kämpfe gewann. © vum