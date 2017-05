2. Judo-Bundesliga Süd: Samurai erkämpft sich ein Unentschieden

Alles im Griff. Der Offenbacher David Tsokouris (rechts) macht da weiter, wo er vergangenes Jahr aufgehört hat: Er gewann beim 7:7 in Backnang seine beiden Kämpfe.

Offenbach - Ordentlicher Auftakt für den JC Samurai in der 2. Judo-Bundesliga Süd: Die Offenbacher, die sich den Aufstieg in die Bundesliga vorgenommen haben, erkämpften trotz großer Personalnot ein 7:7 bei der TSG Backnang, ebenfalls ein Klub mit Ambitionen.

Neben den verletzten Daniel Gleim und Lukas Sonne fielen kurzfristig auch noch die erkrankten Fabian Kühn und Alexander Schönfeld aus. Leon Ehmig (Klasse bis 73 Kilogramm) hatte sich im Abschlusstraining am Fuß verletzt, trat aber an.

In der ersten Runde punkteten David Tsokouris (81 kg), Markus Seifert (90 kg), Felix Herbst (100 kg) und Kamil Grabowski (plus 100 kg). Sie brachten den JC Samurai mit 4:3 in Führung. Andreas Fischer (60 kg), Max Barthel (66 kg) und der angeschlagene Ehmig verloren ihre Kämpfe.

In der Pause musste Offenbachs Teammanager Markus Horn, der die Mannschaft aufgrund des Fehlens von Cheftrainer Francesco Liotta (ebenfalls krank) alleine betreute, seine Kämpfer noch einmal einschwören. „Aufgrund der drei obligatorischen Wechsel und der mir nicht zur Verfügung stehenden Athleten wusste ich, dass es schwer werden würde. Ich habe dann im Leichtgewicht umgestellt“, sagte Horn.

Wieder gewannen David Tsokouris und Kamil Grabowski - und dann sicherte Fischer, der vorher in der Klasse bis 60 kg dem international erfolgreichen Belgier Gert Maes unterlegen war, in der Klasse bis 66 kg mit einem Sieg das Offenbacher Unentschieden. „Als Markus Horn zu mir kam und sagte, dass er mich eine Gewichtsklasse höher stellen wird, wusste ich, dass das ein harter Kampf wird. Aber egal, ich musste gewinnen und es hat geklappt“, freute sich der Zugang aus Kassel.

„Das hätte auch schiefgehen können und der Saisonauftakt wäre in die Hose gegangen. Aber der Teamgeist ist einfach super, jetzt haben wir zwei Wochen Zeit bis zum nächsten Kampftermin. Ich hoffe, bis dahin sind wieder alle fit“, sagte Markus Seifert mit Blick auf das Derby am 20. Mai gegen Aufsteiger Bad Homburg in der Halle der Edith-Stein-Schule. (app)

2. Liga Süd, 1. Kampftag:

TSG Backnang - JC Samurai 7:7

VfL Riesa - TV Erlangen 5:9

JSV Speyer - VfL Sindelfingen 9:5

HTG Bad Homburg - JT Heidelberg 5:9