Offenbacher Judoka steigen erstmals in die Bundesliga auf

Historischer Moment: Leon Ehmig (blauer Anzug) beherrscht Tobias Stöckel klar und sorgte mit seinem Sieg vor 300 Zuschauern in der Edith-Stein-Schule für den siebten Punkt. Schon ein Remis hätte dem JC Samurai zum Aufstieg gereicht.

Offenbach - Die Sportstadt Offenbach hat wieder einen Bundesligisten. Und er kommt nicht aus dem Fußball, Rugby oder Wasserball. Nein, es sind die Judoka des 1. JC Samurai Offenbach, die sich ab April 2018 mit den Topathleten dieser Sportart messen dürfen. Von Jörg Moll

Nach dem 10:4-Sieg gegen den VfL Riesa steigt Offenbach als Tabellenzweiter der 2. Liga auf. Schon zur Pause des letzten Zweitligawettkampfs der Saison standen die Zeichen auf Sieg. 6:1 führte der 1. JC Samurai da. Felix Herbst (bis 100 kg), Brian Miles-Smith (bis 60 kg), Daniel Gleim (bis 73 kg), Kamil Grabowski (über 100 kg), Fabian Kühn (bis 66 kg) und David Tsokouris (bis 81 kg) hatten die Offenbacher klar in Führung gebracht. Auch Markus Seifert hatte gegen den besten Riesaer, Robert Conrad, lange Zeit aufopferungsvoll dagegengehalten. Die Zeichen standen also ganz klar auf Sieg.

Und doch traute der Samurai-Vorsitzende Francesco Liotta dem Ganzen noch nicht. Ein Lächeln huschte ihm zur Pause zwar schon über die Lippen, aber dann tippelte er wieder gedankenversunken durch die Halle. „Ich bin voll im Tunnel“, sagte der Mann, der mit seinem langjährigen Engagement maßgeblichen Anteil am Erfolg des Offenbacher Judoclubs hat. Als aber Leon Ehmig im zehnten Kampf des Abends den Riesaer Tobias Stöckel klar beherrscht und nach zwei Waza-ari-Wertungen den für den Aufstieg ausreichenden siebten Punkt für den 1. JC Samurai gesichert hatte, brandete erstmals Riesenjubel unter den 300 Zuschauern auf. Doch die Freude währte kurz, denn schon stand der nächste Kampf an.

Und die Offenbacher machten genauso konzentriert weiter. Zwar unterlag Markus Seifert auch in seinem zweiten Kampf unglücklich, danach aber machte der polnische Nationalkaderathlet Kamil Grabowski den Sack zu - ohne sich überhaupt anstrengen zu müssen. Robert Conrad gab den Punkt kampflos ab. Wenig später stand der 10:4-Erfolg fest, nachdem Fabian Kühn und David Tsokouris auch ihren zweiten Kampf souverän gewonnen hatten. „Es war ganz kurios“, räumte Liotta nach dem Moment des größten Erfolges des JC Samurai ein: „Wir waren alle so fokussiert, dass wir etwas Zeit benötigt haben, bis wir realisiert haben, dass wir jetzt feiern dürfen.“ Doch die Last fiel schnell ab und wich unbändiger Freude. Mit La-Ola-Wellen bedankte sich das Team beim Publikum, später folgten die obligatorischen Selfie-Orgien. Und auch ein Video des Teams mit einer Gesangseinlage der Kämpfer durfte nicht fehlen.

Bilder: Judoclub Offenbach feiert Aufstieg in erste Liga Zur Fotostrecke

Für Markus Horn, Sportlicher Leiter des JC Samurai, endete eine Woche voller Glücksgefühle mit einem weiteren Stimmungshoch. Gerade Vater einer Tochter geworden, wurde er später von den Kämpfern gefeiert und durch die Luft gewirbelt. „Es läuft einfach perfekt“, sagte er freudestrahlend: „Wir freuen uns unglaublich auf die Bundesliga. Das ist eine super Chance, uns gegen die Topathleten zu präsentieren. Wir gehen da völlig ohne Druck rein.“

Kämpfe wie gegen den renommierten Hessenrivalen JC Rüsselsheim oder den 20-maligen deutschen Mannschaftsmeister TSV Abensberg elektrisieren die Samurai-Judoka schon jetzt. „Wir treten gegen Abensberg, den FC Bayern München des deutschen Judosports, an“, erklärte Horn: „Wir werden eine Menge Spaß haben.“

Bis das Abenteuer Bundesliga im April 2018 beginnt, wird eine Menge Arbeit nötig sein. „Für uns beginnt sie jetzt richtig“, meint Francesco Liotta. Unter anderem wird über einen Umzug in die ESO-Sportfabrik nachgedacht. Doch all das sind Themen, die ab heute auf der Agenda stehen. Am Samstag stand Feiern im Fokus. Nach einem gemeinsamen Essen „werden wir es krachen lassen“, verkündete Markus Horn.