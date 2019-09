Samurai Offenbach schlägt sich wacker

Offenbach – Wohin die Reise gehen würde, war schon nach wenigen Augenblicken klar. VON MANUEL SCHUBERT

Ganze sieben Sekunden dauerte der erste Kampf des Abends, dann hatte Felix Herbst sein Duell in der Gewichtsklasse über 100 Kilogramm gegen den amtierenden Deutschen Einzelmeister Johannes Valentin Frey verloren. Ein Griff, ein Wurf, vorbei. Auch sonst war es ein ungleiches Duell, dass die Judoka des JC Samurai Offenbach am Samstag in der Bürgeler Sportfabrik hinter sich bringen mussten. Wenngleich sie sich beim 4:10 gegen den TSV Abensberg achtbar aus der Affäre zogen, so gut das gegen einen deutschen Rekordmeister eben geht.

„Uns war klar: Das wirst Du nicht gewinnen“, sagte JC-Teammanager Markus Horn. „Die Frage war, wie wir uns präsentieren. Und ich finde, wir haben uns sehr gut präsentiert.“ Von dem frühen Schock ließen sich die Hausherren keineswegs beirren, ebenso wenig wie von der Tatsache, dass bei den Gästen aus Bayern mehrere große Namen mit Erfolgen bei Olympia, Welt- und Europameisterschaften im Aufgebot stehen, wenngleich drei Abensberger Kämpfer am Samstag in Luxemburg bei den European Open weilten.

Und so konnten die Offenbacher die Nachholbegegnung vom 2. Kampftag zumindest eine Halbzeit lang erstaunlich offen gestalten. Alexander Bimmermann sorgte gleich im zweiten Duell für ein Ausrufezeichen, als er in der Gewichtsklasse bis 60 Kilo Daniel Scheller in der Verlängerung nach 6:22 Minuten bezwang. Auch Philipp Dahn (-66 kg) und David Tsokouris (-81 kg) gingen als Sieger von der Matte. So stand es nach sieben Kämpfen 3:4. „Geil, grandios“, jubelte Horn. „Aber wir haben uns da nichts vorgemacht.“

Wohlwissend, dass sich Abensberg am Ende aufgrund der größeren Qualität und Erfahrung durchsetzen würde, wechselten die Offenbacher in Hälfte zwei ein wenig durch und. Einzig Tsokouris konnte in der zweiten Halbzeit noch einen weiteren Sieg holen (-81 kg), nach 2:35 Minuten hatte er Timo Cavelius im letzten Kampf des Abends niedergerungen. Tsokouris: „Er ist unser Punktegarant, er hat einfach abgeliefert.“

Nun gilt der Fokus dem letzten Kampftag der Runde. Am Samstag wollen die Offenbacher in Erlangen den Klassenerhalt fix machen. Gegen Abensberg habe seine Mannschaft „das Publikum begeistert, Energie gesammelt und Kampfstärke gezeigt“, so Horn. „Das müssen wir mitnehmen.“