Samurai-Talent Lena Djeriou gewinnt U21-European-Cup in Berlin

Von: Theresa Ricke

Auf den zweiten EC-Sieg für Lena Djeriou soll nun die Nominierung für die Junioren-EM folgen. © P

Zum zweiten Mal in ihrer Karriere gewinnt Lena Djeriou einen European Cup. In Berlin lässt Das Talent von Samurai Offenbach keinen Zweifel an ihrem Siegeswillen zu.

Offenbach – Als Trainer Francesco Liotta in Berlin auf seinen Schützling Lena Djeriou trifft und sie kurz vor dem European Cup (EC) der U21 fragt, wie es ihr geht, antwortet sie: „Sehr gut.“ Da sei dem Trainer des JC Samurai Offenbach klar gewesen, dass sie eine Medaille gewinnen will. Und das hat die 18-Jährige durchgezogen: Alle drei Kämpfe gewinnt sie vorzeitig und steht ganz oben auf dem Podest.

Talent von Samurai Offenbach: Trainer Francisco Liotta gerät ins Schwärmen

„Lena hat eine bärenstarke Leistung gezeigt“, ist Liotta voll und ganz zufrieden: „Drei Mal vorzeitig zu gewinnen, zeigt ihre Dominanz und Souveränität.“ In jedem Kampf habe das Talent, das seit 2021 bei Samurai trainiert, alles umgesetzt, was vorher besprochen wurde. Im ersten Kampf gegen die Israelin Ruth Lavy – es war schon die zweite Runde, denn Djeriou war für die erste gesetzt – sollte die Judoka den starken Hüftwurf der Gegnerin verhindern, indem sie den Arm blockiert.

Diese Taktik hat die Samurai-Kämpferin eingehalten und Angriffe konsequent verhindert. „Die Israelin konnte nichts machen“, lautet Liottas Fazit zu diesem Kampf. Im Finale setzte sie sich gegen Aruzhan Yerezhepova aus Kasachstan durch und erreichte so den zweiten EC-Sieg ihrer Karriere. Ein besonderer Sieg, da er in Berlin errungen wurde, wie Lena Djeriou sagt: „Einen Europa-Cup zu gewinnen ist toll, und wenn es sogar noch vor heimischem Publikum ist, das bei dem entscheidenden Kampf kräftig anfeuert und mitfiebert, ist das echt super. Ich habe mich riesig gefreut.“

Nach Triumph im European Cup: Talent von Samurai Offenbach trainiert mit dem Nationalteam

Nicht nur Liotta beobachtete Lena Djeriou voller Begeisterung. Auch der Bundestrainer habe sich Liottas positiver Bewertung angeschlossen. An den European Cup schließt sich für die Nationalmannschaft sowie die Besten des Cups ein einwöchiges Trainingscamp an, bei dem Djeriou weitere Erfahrungen im Austausch mit den besten Judoka ihres Alters sammeln kann. Danach sollen die Nominierungen für die Junioren-EM im September verkündet werden. „Unser Fokus liegt ganz auf der EM. Nach dem Erfolg in Berlin sieht es gut aus, dass Lena an der EM teilnehmen darf. Aber die offiziellen Nominierungen müssen wir noch abwarten“, sagt Liotta. (Theresa Ricke)