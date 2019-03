Schmerzhafte Niederlage

Hanau – „Das tut sehr weh“, meinte Patrick Beer, Trainer des Handball-Drittligisten HSG Hanau, nach der 26:27 (10:11)-Niederlage im Derby vor 1100 Zuschauern in der heimischen Main-Kinzig-Halle gegen die abstiegsgefährdete SG Bruchköbel.

Nach dem 21:24 in Gelnhausen kassierten die Hanauer damit die zweite unnötige Derbyniederlage hintereinander und pendeln sich mit 25:21 Punkten im Tabellenmittelfeld ein.

Dabei hatte es für die Grimmstädter so gut begonnen. Hellwach präsentierte sich von Beginn an wieder Yaron Pillmann. Beim 30:28 gegen Baunatal hatte der er in der ersten Minute zweimal zum 2:0 getroffen, in Gelnhausen hatte er die HSG mit 1:0 in Führung gebracht und nun gegen Bruchköbel warf er sogar die ersten drei Treffer der Hanauer zum 2:0 und 3:2. Doch nach dem 5:2 lief bei den Hausherren nicht mehr viel zusammen. „Wir haben in Überzahl viele Bälle liegen lassen, da war auch Unsicherheit zu spüren“, erklärte Patrick Beer. Bruchköbel ging mit dem 11:10 nicht nur erstmals in Führung (gleichzeitig der Halbzeitstand), sondern zog nach dem Seitenwechsel schnell auf vier Tore (13:17) davon.

„Wir haben uns dann wieder herangekämpft. Wenn wir einmal in Führung gehen, biegen wir die Partie vielleicht noch einmal. Aber das ist uns nicht gelungen“, bedauerte der Hanauer Trainer. Als Marius Brüggemann in der 55. Minute mit einem spektakulären Treffer, als er den Ball hinterrücks ins Netz bugsierte, zum 23:23 ausglich, verwandelte sich die Halle in ein Tollhaus.

Insgesamt viermal glichen die Grimmstädter in der Schlussphase einen Rückstand aus, zu mehr reichte es aber nicht mehr. Eine Sekunde vor Spielende bekamen die Gastgeber beim Stand von 26:27 noch einmal einen Freiwurf zugesprochen. Der Wurf von Pillmann wurde abgefälscht, dann lenkte der SGB-Schlussmann den Ball an den Innenpfosten. Aus und vorbei, Hanau hatte die Begegnung verloren. „Wir hatten in der Abwehr nicht die richtige Einstellung und haben das Torwart-Duell verloren. Die SG Bruchköbel hat verdient gewonnen“, sagte Beer.

Überglücklich waren dagegen die Gäste, die mit 300 eigenen Fans den Auswärtscoup feierten und sich nun im Kampf um den Klassenerhalt wieder Hoffnungen machen dürfen. „Wir haben nach der Pause unseren Vorsprung gehalten, auch in der schwierigen Phase. Vielleicht wollten wir den Sieg einen Tick mehr“, meinte Bruchköbels Sportlicher Leiter Kazimir Balentovic.

Auf die Hanauer warten nur happige Aufgaben. Zunächst ist die Beer-Truppe bereits am Freitag bei der MSG Groß-Bieberau/Modau (mit dem zukünftigen Hanauer Michael Malik) gefordert, dann geht es zur SG Leutershausen. Und im nächsten Heimspiel kommt kein geringerer als der souveräne Spitzenreiter ThSV Eisenach nach Hanau. Da droht den Grimmstädtern im Saisonendspurt sogar ein negatives Punktekonto. leo