Schnell, flach und waldreich

Viel los auf der Strecke: Halbmarathon und Zehn-Kilometer-Lauf fließen in die Wertung des Rosbacher Main-Lauf-Cups ein.

Obertshausen – Zur 43. Auflage des Hausener Volks-Waldlaufs lädt am kommenden Sonntag die Turngesellschaft ein. Sechs Läufe stehen insgesamt auf dem Programm, Start und Ziel ist der TGS-Sportplatz in der Aachener Straße.

Der Halbmarathon über 21,1 Kilometer, der um 8.30 Uhr beginnt, sowie der Zehn-Kilometer-Lauf (8.50 Uhr) fließen zudem in die Wertung des Rosbacher Main-Lauf-Cups ein. Die Veranstaltung in Hausen fungiert als sechster von elf Wertungsläufen bei der mit über 16 000 Teilnehmern größten Laufserie im Rhein-Main-Gebiet.

Der Volkslauf bietet dabei eine schnelle, flache und waldreiche Strecke, bis zu 1000 Starter werden erwartet. Zum Programm gehört auch ein Jedermann-Waldlauf über fünf Kilometer, der um 10.40 Uhr gestartet wird und sich nicht nur an die älteren Jahrgänge, sondern insbesondere auch an die Altersklassen U14 und U16 richtet. Der Wettbewerb der Schüler/innen der Altersklassen U10 und U12 über einen Kilometer beginnt um 10.45 Uhr. Beide Läufe sind Wertungsläufe für den BBF Junior Main-Lauf-Cup. Zudem wird um 11.15 ein 400 Meter-Lauf für die Sechs- und Siebenjährigen angeboten. Der 200-Meter-Lauf für die Bambini (fünf Jahre und jünger) ist ohne Zeitnahme, er beginnt um 11.20 Uhr. Die Veranstalter von der TGS Hausen haben somit alle Altersgruppen abgedeckt.

Ein besonderes Angebot gibt es beim Volks-Waldlauf mit der 100-Kilometer-Mannschaftswertung. Das Team kann aus Läufern aller Altersklassen bestehen, die Summe der Einzelläufe muss jedoch genau 100 Kilometer ergeben und alle Teilnehmer müssen das Ziel erreichen. Die Halbmarathonstrecke (21,1 Kilometer) geht mit 20 Kilometern in die Rechnung ein, bei einer Zeitgutschrift von vier Minuten.

Die 21,1-Kilometer-, 10-Kilometer- und 5-Kilometer-Strecken verlaufen auf gut gekennzeichneten und ebenen Waldwegen. Die weiteren Läufe finden auf dem TGS-Sportplatz statt. Online-Anmeldungen können noch bis zum 26. Juli um 23 Uhr unter www.tgs-hausen.de/volkslauf vorgenommen werden. Anmeldungen am Veranstaltungstag sind bis 15 Minuten vor dem Start zuzüglich einer Nachmeldegebühr von 5 Euro für Erwachsene möglich. Für Jugendliche, Schüler und Bambini entfällt die Nachmeldegebühr. Die Ausgabe der Startunterlagen ist am Veranstaltungstag ab 7.30 Uhr geöffnet, es gibt wieder eine Teilnehmertombola. Neben den Umkleidemöglichkeiten sowie Duschen und Toiletten auf dem Sportgelände gibt es zusätzliche Angebote in der Waldschule (Brückenstraße). ey

" www.tgs-hausen.de