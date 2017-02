Schulz siegt mit Serienstreckenrekord

Start zum Finale der 37. Winterlaufserie in Jügesheim. Vorne in der Mitte: Gesamtsieger Solomon Merne Eshete (Nummer 491) vom SSC Hanau-Rodenbach.

Jügesheim - Die Favoriten haben bei der 37. Jügesheimer Winterlaufserie der JSK Rodgau wie erwartet den Gesamtsieg geholt, der Tagessieg ging aber an andere.

Zumindest der Sieg von Aaron Bienenfeld, der zu Jahresbeginn von der LG Offenbach zum SSC Hanau-Rodenbach gewechselt war, überraschte leicht. In 31:08 Minuten siegte er auf der zehn Kilometer langen Strecke vor Gesamtsieger Solomon Merne Eshete (31:13) und Demeke Wosene (31:25, LG Rüsselsheim). Mibale Andemicale (LG Seligenstadt) belegte in 31:55 Minuten Platz vier, Julius Hild (SSC Hanau-Rodenbach) wurde in 32:43 Minuten Sechster. Bis Kilometer sieben lag das Führungstrio gleichauf, dann setzten sich zunächst Merne Eshete und Bienenfeld ab. Der Offenbacher, der in Jügesheim noch nie so schnell war, legte in der Endphase noch einmal nach. Die kleine Verschnaufpause, die er Ende vergangenen Jahres auch aufgrund einer kleineren Verletzung eingelegt hatte, habe sich nun sogar positiv ausgewirkt, da er ausgeruht war, sagte Bienenfeld im Ziel.

Solomon Merne Eshete, der zu Beginn des Jahres vom TV Wasserlos zum SSC Hanau-Rodenbach gewechselt war, absolvierte am Samstag den zur Gesamtwertung nötigen dritten Start. Nach zwei Siegen im November und Dezember belegte er diesmal den zweiten Platz. Mit diesem Ergebnis, das zum Gesamtsieg reichte, war er zufrieden. Zumal ihn eine Zerrung etwas hemmte. Die Serienwertung gewann Solomon Merne Eshete, der in Hanau lebt, in 1:33:19 Stunden vor Wosene (1:34:31) und Mibale Andemicale (1:34:37, LG Seligenstadt). Bienenfeld (1:35:29) wurde Vierter vor Vereinskollege Julius Hild (1:39:20).

Quasi einen Heimsieg feierte Lisa Oed bei den Frauen. Die 17-Jährige (SSC Hanau-Rodenbach) war aus Hainhausen hinüber geradelt. Zu einem Serienstart reicht es aufgrund anderer Veranstaltungen für Oed nicht, der Einzelsieg war dennoch etwas besonders. In 35:19 Minuten gewann sie vor Anna Starostzik (35:55, PSV Grün Weiß Kassel) und Seriensiegerin Jenny Schulz (36:01, Skills 04 Frankfurt). „Es ist schon schön, daheim zu gewinnen. Ich kenne die Strecke gut, trainiere hier oft. Da ist es schon cool, hier auch mal Rennen zu laufen“, sagte Oed.

Schulz, die zum zweiten Mal nach 2008 Seriensiegerin wurde, erhielt eine Prämie in Höhe von 300 Euro als Lohn für ihren Serienstreckenrekord (1:47:57). Die Duathlon-Europameisterin von 2014 startete bei allen vier Läufen, wurde zweimal Erste, einmal Zweite und nun Dritte. Oed hatte sich früh abgesetzt. Schulz war dann lange mit Starostzik gelaufen, die sich im Finale gegen Schulz durchsetzte. „Als ich gemerkt habe, dass es zum Gesamtsieg und zum Serienstreckenrekord reicht, habe ich mich mehr gefreut, als dagegen zu halten“, genoss Schulz die letzten Meter. Platz zwei in der Serienwertung ging an Tatjana Rauhut (2:02:04, SSC Hanau-Rodenbach), Dritte wurde Johanna Uherek (2:02:15, SSC Hanau-Rodenbach). Melanie Konstanze Buhtz (Offenbacher LC, 2:02:58) belegte Platz vier.

Altersklassensiege in der Gesamtwertung gab es unter anderem für Johanna Uherek (U16, SSC Hanau-Rodenbach), Tatjana Rauhut (Juniorinnen, SSC Hanau-Rodenbach), Melanie Konstanz Buhtz (W35, Offenbacher LC), Renate Henrich (W50, Offenbach), Marita Hermes (W60, RLT Rodgau), Julius Hild (U18, SSC Hanau-Rodenbach), Aaron Bienenfeld (U20), Mibale Andemicale (Junioren, LG Seligenstadt), Markus Riefer (M50, SSC Hanau-Rodenbach), Gerhard Engert (M65, LT Offenthal) und Günter Schledt (M75, Vfl Münster). (ey)