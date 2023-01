Seegräber beseitigt die letzten Zweifel

Jule Seegräber ragte mit 22 Punkten heraus. © postl

Der 55:44-Sieg der Rhein-Main Baskets beim USC Heidelberg war hart umkämpft, auch weil die Schiedsrichter viel durchgehen ließen. Lohn: der Sprung auf Platz drei.

Langen - Pressesprecher Jochen Kühl fasste es schlicht mit „Ende gut, alles gut“ zusammen, Trainer Saymon Engler fühlte sich bestätigt. Der 55:44-Sieg der Rhein-Main Baskets beim USC Heidelberg entsprang wahrlich keinem Offensivfeuerwerk, war vielmehr das Resultat eines „intensiven und hitzigen“ Zweitliga-Duells, wie Engler bilanzierte. An dessen Ende stand der neunte Erfolg in Serie, mit dem die Baskets den nun punktgleichen Gegner vom dritten Tabellenplatz verdrängten. „Wir wussten, dass uns Heidelberg unter Druck setzen wird. Andersherum wollten wir sie gar nicht erst in ihren Rhythmus kommen lassen“, so Engler, dessen Mannschaft sehr gut in die Partie fand. Monika Wotzlaw traf per Dreier zum 11:2 (5. Minute). Ein Weckruf für die Heidelbergerinnen, die nun die erwartet aggressive Verteidigung zeigten. Svenja Greunke wurde teilweise gar von drei Spielerinnen bedrängt.

In der aufgeheizten Atmosphäre die Ruhe behalten

„Die Schiedsrichter haben sehr viel durchgehen lassen, insgesamt war es sehr emotional, aber wir haben die Ruhe behalten“, meinte Greunke. So pfiffen die Unparteiischen gegen die Gäste nur vier und gegen Heidelberg acht Fouls. Daraus resultierten die Wurfquoten. Der USC verwandelte bis zur Halbzeit nur 26 Prozent – bei den Baskets sah die Quote nicht viel besser aus. Zwar gelang Jule Seegräber noch einer von fünf erfolgreichen Dreiern, aber die Gastgeberinnen glichen zum 20:20-Pausenstand aus.

Die zweite Hälfte eröffnete der USC per Zwischenspurt zum 26:20 und spielte die Reboundüberlegenheit aus. Nach einer Auszeit von Engler fanden die Baskets ihren Rhythmus, gingen mit einem 38:31-Vorsprung ins Schlussviertel. Beim 47:35 schien die Vorentscheidung gefallen zu sein, doch Heidelberg verkürzte auf 44:48, ehe Seegräber die letzten Zweifel beseitigte.

„Die Schiedsrichter haben ein sehr körperliches Spiel zugelassen, was zu viel Hektik und Ballverlusten führte“, sagte Engler. „Wir haben unseren Defensiv-Plan sehr gut umgesetzt und schwache Wurfquoten der Gegner erzwungen.“ Das reichte im rassigen Duell. jp

Rhein-Main Baskets: Seegräber (22), Greunke (12), Wotzlaw (12), Rolf (3), Kleinert, Groth (2), Mihaleszko (2), Torney (2), Ahmed